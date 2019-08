Die Zollhausboys präsentieren im Kasch ein weiteres, mitreißendes Show-Programm

Nach gut einem Jahr Vorbereitung stehen die Zollhausboys mit ihrem zweiten Programm erneut auf der Bühne. Bereits die Premiere am Sonnabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) war vollkommen ausverkauft, und auch die Zusatzvorstellung im großen Saal am Sonntagabend war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das neue Programm mit dem Titel „Zollhausboys 2, geht weiter“ verspricht Songs, Poetry und Kabarett.

Achim - Es knüpft damit nahtlos an das erste, sehr erfolgreiche Konzept an. Allerdings ist das Ergebnis musikalisch deutlich gereifter und die Künstlergruppe kommt in etwas anderer Besetzung daher – statt Gerhard Stengert unterstützt nun Thomas Krizsan das Projekt, und die Boys haben eine junge Dame hinzugeholt: Selin Demirkan, eine Zufallsbekanntschaft aus Gastspielen in der Bundeshauptstadt mit türkisch-eidgenössischen Wurzeln ergänzt die neue Vielfalt instrumental und mit ihrer unglaublich starken Stimme.

Die Themen bleiben die alten und sie spiegeln einerseits die Lebensrealität junger syrischer Flüchtlinge in einer sicheren, wenn auch fremden westlichen Welt, andererseits zeigen sie, dass sich an der Lebensrealität der Jugendlichen seit den vergangenen vier Jahren nicht viel verändert hat: Perspektivlos und gesellschaftlich kaum akzeptiert blicken sie in eine unsichere Zukunft.

Im Song „Geht weiter“ stemmen sich die jungen Akteure gegen ihr Schicksal und machen sich gegenseitig Mut mit der Erkenntnis: „Wir sind die Bremer Stadtasylanten“. Manchmal erscheint ihnen ihre Situation traumhaft und irreal und sie werben mit „Abrakadabra“ um ein breites Verständnis für ihre Lage, die ihnen wie ein böser Zauber vorkommen muss.

Ihre abwechslungsreichen Lieder, die mal rockig, folkig im orientalischen Gewand oder als Rap von der Bühne schwappen, verarbeiten berührende Erlebnisse wie die Überfahrt in einem Schlauchboot mit dem Verlust eines Freundes und die Angst, diesen Menschen womöglich eines Tages zu vergessen. Die klare Stimme und das Klavierspiel von Selin Demirkan klagen an, und eine imposante Tanzeinlage des jungen Azad auf einem blauen Gymnastikball führt die Furcht und Verzweiflung auf wilden Wogen in einem weichen Gummiboot vor Augen. Oder sie nehmen westlichen Familienstress aufs Korn, der ihnen wie Häme erscheint beim Blick auf die Trennungserfahrung, die sie erleiden mussten: „Wenn man ohne Familie ist, gibt es nichts, was man mehr vermisst.“

Bei aller Melancholie und Schwermut bewahren die Künstler ihren Humor, der in Poetry-Beiträgen und im Darstellenden Spiel kabarettistisch zutage tritt. Darin nehmen sie beispielsweise Fluchtursachenbekämpfung ins Visier und widmen Bundesinnenminister Horst Seehofer einen Beitrag, in dem sie etwa auf Nigeria bezogen fragen: „Wieviel Reichtum bleibt vom Schwarzen Gold in schwarzer Hand“ und wie wolle er daran etwas ändern?

Mit fast 30 Titeln verarbeiten die Zollhausboys Inhalte wie Entfremdung, Auseinandersetzung mit Behörden bei schlechten Sprachkenntnissen, ungewisse Duldung, aber auch tagesaktuelle „Aufreger“ und Liebeslieder. „Wir haben einen guten Weg gefunden, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, fasst Thomas Krizsan das Programm treffend zusammen.

Wer die „neuen“ Zollhausboys erleben möchte, hat dazu noch Gelegenheit.

Termine

unter www.zollhausboys.de