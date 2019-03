Musik, die Seele und Geist tief berührt

Achim - Von Rüdiger Dürr. Nach der erfolgreichen Schubert-Soiree im Februar präsentierte der Schubert-Chor Achim aus Anlass seines 75-jährigen Bestehens am Sonntagabend in der Laurentius-Kirche „Mozart pur“. Gemeinsam mit der Sinfonietta Aller-Weser und den Solisten Kerstin Dietl (Sopran), Christiane Artisi (Mezzosopran), Dennis Egel (Tenor) und Friedo Henken (Bariton) verbanden sich unter der Leitung von Raimund Limpinsel Instrumentalklang und Chorstimmen zu einem begeisternden und gleichfalls bewegenden Ganzen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister Rainer Ditzfeld begann das Konzert mit einem der wunderbarsten Musikstücke, das wohl jemals geschrieben wurde, dem „Ave verum“. Etwas verhalten, aber gut intoniert und in perfektem Tempo, präsentierte der Schubert-Chor mit berührender Ausdruckskraft einen Moment des absoluten Friedens und der Ruhe. Die kurze Stille im Publikum am Schluss ließ erspüren, dass Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Werk eine Musik geschaffen hat, die Seele und Geist tief berührt.

Das darauf folgende „ Alma Dei“ ist ein wunderschönes und selten gehörtes Frühwerk des Komponisten, das vor allem durch sein gewinnendes Hauptthema und seine lyrische Wärme bezaubert. Mit sauberen Einsätzen, die gerade wegen der Vielstimmigkeit sehr wichtig waren, agierten nicht nur der Chor, sondern auch das Orchester und vor allem die Solisten. Ein paar kleine Unsicherheiten im Chor fielen dabei kaum ins Gewicht.

Die Sänger zeigten im Verlauf des Programms große Ausschnitte ihres Könnens, in denen die Stimmen sich ideal ergänzten und miteinander verschmolzen. Es war ein sehr gelungener Einklang von Orchester und Solisten.

Raimund Limpinsel führte mit Professionalität die Solisten, das Orchester und den Chor zu einer beeindruckenden Leistung. Sein schwungvolles Dirigat, fordernd und stets mit engem Kontakt zu den Ausführenden, entsprach genau dem Duktus der Kompositionen Mozarts.

Nach einer Pause erklang die „Missa in C KV 259“, Mozarts kürzeste Messe. Sehr schön waren die Wechselgesänge zwischen den Solisten und dem Chor, so im feierlichen Gloria, dem wohlklingenden Credo oder dem frischen Sanctus, wobei Kerstin Dietls großer Sopran begeisternd voll und strahlkräftig herausragte.

Ein echter Höhepunkt des Abends war die „Haffner Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385“. Das fanfarenartige kräftige Thema zu Beginn wurde vom Orchester prunkhaft und sehr betont gespielt. Es war so leicht, so frisch, so spielerisch, so einfühlsam bis heiter, dass es schade war, dass nach 30 Minuten die letzten Töne verklungen waren. Die Musiker spielten mit Transparenz und Sensibilität. Das Zuhören war ein Vergnügen. Starker Applaus im gut besuchten Kirchenraum waren der Beweis für das gelungene Konzert.

Etwas ungewöhnlich, die Konzertatmosphäre störend und unterbrechend, erschienen vielen Konzertbesuchern die Dankesworte des Bürgermeisters vor dem letzten Stück statt am Ende des Konzerts.