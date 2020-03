Mundschutz selbst herstellen

„Mundschutz hilft in Zeiten von Corona“, sagt Ulla Hartmann-Eggers. Die gelernte Schneiderin und Designerin hat für ihren Mann Axel und sich selbst sowie für Freunde Anti-Viren-Masken genäht. Hartmann-Eggers empfiehlt, selbst zu Nadel und Faden zu greifen. Als Material für den „Behelfsmundnasenschutz“ eigne sich kochfeste Baumwolle, „also zum Beispiel Bettlaken oder auch Geschirrtücher“, erklärt die Frau vom Fach. Nähanleitungen gebe es zuhauf im Internet, sie sei auf der Homepage der Ruhrgebietsmetropole Essen fündig geworden. „Der verwendete Stoff sollte beim Nähen doppelt genommen und am oberen Ende ein Draht eingefügt werden, damit die Schutzmaske an der Nase anliegt“, erläutert Ulla Hartmann-Eggers. Man könne dadurch gut atmen. Nach dem Tragen müsse der Mundschutz jeden Abend für fünf bis zehn Minuten in kochendes Wasser gesteckt werden. text und Foto: mix