Geschichtswerkstatt präsentiert Buch und Ausstellung zu „70 Jahre Stadtrecht Achim“

„Mosaiksteine“ zeichnen Historie nach

+ © Schmidt Die Arbeitsgruppe der Geschichtswerkstatt präsentierte Buch und Ausstellung: Marlies Migowski, Elke Gerbers, Monika Köhler, Edith Bielefeld, Barbara und Hans-Joachim Wuthe, Helmut Köhler, Werner Esdohr und Manfred Brodt (v.l.). © Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Die Stadt Achim ist flott, spannend, abwechslungsreich und lebendig – dies zeigt ein nun vorgestelltes Kompendium zum 70. Jahrestag des Achimer Stadtrechts, das die Geschichtswerkstatt am Samstag feierlich im Ratssaal vor geladenen Gästen präsentierte. Unter dem Titel „Mosaiksteine aus Achim – 70 Jahre Stadtrechte“ verfolge das Buch keinesfalls den Anspruch einer umfassenden Chronik: „Die breite Masse sollte bestimmen, was in den vergangenen sieben Jahrzehnten in Achim wichtig gewesen ist“, erläutert Helmut Köhler, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt, die Maxime. „Wir haben die Achimer Bürger um Beiträge gebeten und liefern deshalb kein Gesamtgemälde, sondern Inhalte, welche die Leute interessieren“, ergänzt Manfred Brodt, der das Buchprojekt federführend leitete.