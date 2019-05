Moderner Badespaß für Jung und Alt im Achimer Freibad

Achim - Von Ingo Schmidt. Ein Spaß- und Familienbad für Leute im Alter von 1 bis 90 Jahren gestalten – das war die Zielvorgabe der Stadt. Denn das alte, 1962 eingeweihte Achimer Freibad war in die Jahre gekommen, und auch Energie-, Wasser- und Personalkosten sollten gesenkt werden. Vom Ergebnis der Umbauarbeiten konnten sich nach der feierlichen Eröffnung der erneuerten Freizeitstätte am Samstagvormittag erste Badegäste bei strahlendem Sonnenschein überzeugen.

Zunächst jedoch bat Pastorin Marina Kortjohann um Gottes Segen für das Freibad und alle, die sich darin aufhalten. In ihrer Andacht würdigte sie den Ort als einen Bereich der Lebensfreude, in dem sich die Besucher ihres Körpers erfreuen könnten, aber auch Frieden und Ruhe fänden. „Hier hat beides seinen Platz“, sagte die Pastorin, „Erholung und Ausgelassenheit.“ Aber sie mahnte auch zu Ehrfurcht, denn Wasser sei in vielen Teilen der Erde ein kostbares Gut, das längst nicht allen Menschen frei zur Verfügung stehe.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld zeigte sich sehr erleichtert über die Eröffnung, auch wenn noch nicht alles komplett fertiggestellt ist. So wird der neue Umkleide- und Sanitärbereich erst 2020 eingeweiht. Das Freibad bestehe nun bereits seit mehr als 50 Jahren und sei schon für ihn als Jugendlicher ein Anlaufpunkt in den warmen Sommermonaten gewesen. Aber genauso lange habe sich an dem Bad nichts verändert.

„Die investierten fünf Millionen Euro haben sich gelohnt“, ist sich der Bürgermeister sicher. Das Freibad entspreche nun modernen Ansprüchen und biete attraktive Angebote für alle Nutzer – vor allem aber für die Schwimmer von morgen. Er dankte Vereinen und Verbänden für die Unterstützung nach anfänglicher Uneinigkeit. Man habe gemeinsam eine Lösung gefunden, um das neugestaltete Bad mit Leben zu füllen.

+ Symbolisch nimmt Bürgermeister Rainer Ditzfeld (links) ein Poolnudelnest mit Quietscheenten-Familie und den Schlüssel für das erneuerte Bad von Planer Eshref Bajrami (Mitte) und Rolf Böker vom Hamburger Architekturbüro Geising und Böker entgegen. © Schmidt

Zahlreiche Stammgäste und Neugierige fanden am Eröffnungstag viel Lob für die Neugestaltung: „Das Bad ist sehr schön“, betonten Achim Tuczinski und Harry Kurth, die seit mehreren Jahrzehnten das Freibad fast täglich bei jedem Wetter besuchten. „Nur wünschen wir uns für Frühschwimmer mehr als zwei Öffnungstage.“

Der Kostenrahmen für die Umgestaltung war aber mit fünf Millionen Euro eng gesteckt und nicht nur die neuen Öffnungszeiten sind laut der Stadt einer strengen Kalkulation geschuldet. So habe man die bestehende Infrastruktur zur Wasseraufbereitung lediglich ergänzen können und aus Rücksicht auf die Betriebskosten das einstige 50-Meter-Becken halbiert.

Sehr überzeugend wirkt allerdings das gesamte Arrangement: Die Terrassierung ermöglicht viele neue Blickbeziehungen aus jeder Perspektive. „Wo man auch steht, die Betrachter blickt immer auf etwas Neues“, beschreibt Planer Eshref Bajrami vom Hamburger Architekturbüro Geising und Böker weitere Gestaltungsschwerpunkte.

+ Die Sprudelliegen waren gleich heiß begehrt. © Schmidt

Außerdem wurden die Aktionsbereiche für das Kleinkindbassin sowie das Nichtschwimmer- und das Schwimmerbecken räumlich und auch akustisch voneinander getrennt. Die weitläufige Liegewiese hingegen bietet Ruhe und Erholung und gleichermaßen Spiel und Spaß mit Beachvolleyball-Feld und Tischtennistisch.

„Uns war vor allem wichtig, dass ein zweites Becken für Nichtschwimmer erhalten geblieben ist“, resümiert Herfried Meyer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. Dieser Bereich bietet mit Massagestrahl und Sprudelliegen einerseits Areale zur Entspannung, genauso wie Raum zum Toben an der Wellenrutsche.

Auch sonst präsentiert sich die Anlage in attraktivem Gewand: Alle Becken sind beheizt und behindertengerecht erreichbar. Zwei Sprungtürme, mit jeweils ein und drei Meter Höhe, laden zum Sturz ins kühle Nass. Und die vollautomatische Wasserspielanlage (Splash Ground) bietet Spaß für Jung und Alt.