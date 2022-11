Modellprojekt mit „Überlappungsstunden“

Von: Michael Mix

Der Neubau an der Grundschule Uesen ist auf den Ganztagsbetrieb ausgerichtet und beherbergt auch eine Mensa. © Mix

Achim – Die Grundschule Uesen und der benachbarte Hort werden eng miteinander verzahnt. Vom 1. Februar kommenden Jahres an und mindestens bis zum Sommer 2024 kooperieren die beiden Einrichtungen der Stadt. Montags, dienstags und mittwochs, wenn an der Grundschule wie bisher Ganztagsbetrieb herrscht, werden für Schülerinnen und Schüler sowie für Hortkinder jeweils für 90 Minuten am frühen Nachmittag „Überlappungsstunden“ geschaffen.

Der Sozialausschuss des Stadtrats billigte das von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Horts, der Schule und der Verwaltung erstellte Konzept am Montag einstimmig.

Weil der Hort mit seinen 40 Plätzen auf diese Weise ein kleines Stück weit in der Schule aufgeht, wird der Elterngeldbeitrag für die außerschulische Betreuung des Nachwuchses für die Zeit der Kooperation um zehn Prozent reduziert. Denn das Angebot der Ganztagsschule ist für alle Mütter und Väter kostenfrei.

Die Stadt reagiere mit dem Konzept auf Elternwünsche und auf den vom Bund vorgegebenen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027, wonach dann an fünf Tagen in der Woche für jeweils acht Stunden eine Obhut für Grundschulkinder vorgehalten werden muss, erläuterte Sigrid Bartels, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, in der Sitzung. Die Grundschule Uesen warte bereits mit einem Ganztagsangebot im offenen Modell montags bis mittwochs bis 15.30 Uhr auf. „Zusätzlich zu diesen Zeiten haben Eltern darüber hinaus derzeit die Möglichkeit, einen Hortplatz zu beantragen, um die Betreuung ihrer Kinder in der Schulzeit bis 17 Uhr sowie eine Betreuung in den Ferien sicherzustellen.“

Das Modellprojekt bietet nach Angaben von Bartels die Chance, die Hortarbeit mit der schulischen Ganztagsarbeit inhaltlich, pädagogisch und personell miteinander zu verknüpfen. Solch ein Rahmen erlaube es Lernstätten, der Stadt als ihrem Träger und weiteren Akteuren, „qualitativ hochwertige Bildungsangebote für Grundschüler und Grundschülerinnen zu gestalten“.

Die AG soll dann im Sommer oder Herbst 2024 diese „exemplarische Kooperationsarbeit“ bewerten. „Das Konzept könnte perspektivisch auf alle Grundschulen der Stadt Achim multipliziert und damit an allen Standorten umgesetzt werden“, sagte Sigrid Bartels.

Hortleiterin Silke Jonas und Grundschulleiterin Miriam Kruse gingen in der Sitzung näher auf das „Leitbild dieses Modellprojekts“ ein. Es handele sich um ein „ganzheitliches Konzept zur Entwicklung eines Kindes mit einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, einer emotionalen Konstanz und Tagesstruktur ohne andauernde Brüche in Beziehungs-, Lern- und Lebensräumen sowie ein verlässliches und altersgerechtes Betreuungsangebot“.

Vorgesehen ist, dass die Hort-Kräfte an drei Tagen pro Woche für 1,5 Stunden „im schulischen Kontext arbeiten“. Diese sogenannten Überlappungsstunden sind montags, dienstags und mittwochs jeweils in der Zeit von 12.45 bis 14.15 Uhr.

Der Hort bleibt nach Angaben von Bartels weiterhin über die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen förderfähig. Denn für fünf Stunden pro Woche dürften die Betreuungskräfte in die Schule abgeordnet werden. Für die Zeit der Überlappungsstunden wird jedoch vom Land Niedersachsen keine Finanzhilfe gewährt, was für die Stadt einen Wegfall von jährlich etwa 6 500 Euro bedeute.

Bartels hatte in die Sitzungsvorlage noch eine Menge weiterer Zahlen eingearbeitet: Ist ein Kind derzeit im Hort angemeldet, erfahre es eine Betreuungszeit von 25 Stunden pro Woche, was in 40 Schulwochen 1 000 Stunden ausmache. Darüber hinaus könnten Eltern durch den Hort eine Betreuungsleistung von 45 Stunden x 12 Ferienwochen in Anspruch nehmen, also 540 Stunden. „Summiert bietet der Hort somit eine jährliche Betreuungszeit von 1 540 Stunden an“, stellt Bartels fest.

Durch die Überlappung und den von 12 auf 12.45 Uhr verlegten Start des Horts sinke die dortige Betreuungszeit auf nur noch 18,25 Stunden. „Auf das Jahr hochgerechnet und mit den Stunden der Ferienbetreuung addiert, ergeben sich damit pro Jahr 1 270 Stunden Betreuungszeit durch den Hort“, 17,53 Prozent weniger als bisher, hat Bartels ausgerechnet. Da bei der Kalkulation von Hortgebühren ein Großteil der Kosten jedoch Fixkosten darstellten, die unabhängig von der Betreuungszeit- und -art anfielen, halte es die Verwaltung für sinnvoll, die Elterngeldbeiträge um zehn Prozent zu senken.