Mobile aus Friedenstauben als Symbole für Frieden, Solidarität und Verbindung

Von: Christian Walter

Freuen sich über die Friedensbotschaft und die symbolische Verbindung zwischen Schülerschaft und Stadtgesellschaft (v.l.): Ulrike Kompch und Olena Senn für die Schulseite, Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Pia Kämpfert aufseiten der Stadtverwaltung. © Christian Walter

Im Foyer des Achimer Rathauses hängt seit Montag ein Mobile aus hunderten Friedenstauben aus Papier. Diese hatten die Schülerinnen und Schüler des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums als Symbole für Frieden, Solidarität und Verbindung innerhalb der Stadtgesellschaft gebastelt.

Ein leichter Windzug weht durch die offene Rathaustür. Im hellen Lichthof raschelt es leise und hunderte Papiervögel tanzen an einem umfunktionierten Sonnenschirm durch die hereinströmende Sommerluft. 300 bis 400 von insgesamt mehr als tausend Friedenstauben sind es, schätzen Ulrike Kompch und Olena Senn. Die Basteleien hängen nun vereint in Form eines Mobiles im Foyer des Achimer Rathauses. Wie berichtet hatten die Schülerinnen und Schüler des Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums anlässlich des Weltgeflüchtetentages am 20. Juni die Papiertauben gebastelt, teils farbig gestaltet und mit Friedensbotschaften versehen.

Der Großteil davon verbleibt an dem Achimer Gymnasium, aber ihnen sei es wichtig gewesen, mit dem Aufhängen eines Teils, für jedermann sichtbar im Herzen der Stadt, ein Symbol zu schaffen – für Frieden, Solidarität und Verbindung. Denn „die Schule ist Teil der Achimer Gemeinschaft“, sagt Kompch, am Cato Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache. Darum sei das Rathaus ein guter Ort, um die Friedenstauben öffentlich zu zeigen.

„Das sind viele ganz persönliche Botschaften. Manche Schülerinnen und Schüler haben Wünsche und Gedichte auf ihre Tauben geschrieben“, sagt Kompch. Während sie an den Friedensbotschaften gebastelt hätten, seien Krieg und Frieden zum Thema in Diskussionen gemacht worden. „Da gab es eine Situation“, erinnern sich Ulrike Kompch und Olena Senn, die am Cato als pädagogische Mitarbeiterin in der Willkommensklasse tätig ist und mit ihrer ukrainischen Herkunft gleichsam als Ansprechpartnerin für die derzeit 38 ukrainischen Schülerinnen und Schüler am Cato fungiert, „als die ukrainischen Schüler zusammen mit den Regelschülern und einem Austauschschüler aus Kolumbien zusammengesessen und diskutiert haben“, erinnern sie sich. „Das war ein ganz toller Moment.“ Aber auch generell finden sie es „schön, dass die Schülerinnen und Schüler das ernst nehmen und sich darüber Gedanken machen“.

Das Mobile hängt auch von außen sichtbar im Rathausfoyer. © Christian Walter

Einen Haken gibt es: „Schade, dass man von hier nicht lesen kann, was draufsteht“, sagt Bürgermeister Rainer Ditzfeld, während er vor der Tür des Ratssaals steht und auf das Mobile blickt. Dennoch ist für ihn klar: „Das ist eine absolute Bereicherung hier bei uns im Foyer.“