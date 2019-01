Mittagstisch und fliegendes Frühstück

Tegeler-Gruppe übernimmt die Cafeteria am Achimer Krankenhaus

+ Eine Pizza am Vormittag: Klinik-Geschäftsführerin Marianne Baehr sowie Thomas Schipper (l.) und Jens Tegeler (beide Tegeler-Gruppe) testen das Angebot der Cafeteria. Foto: sb

Achim – Die Cafeteria am Krankenhaus hat einen neuen Pächter: Die Tegeler-Gruppe aus Wunstorf, die seit 2013 auch die Zentralküche der Aller-Weser-Klinik in Achim betreibt. „Unser Angebot richtet sich nicht nur an Patienten und Mitarbeiter, sondern auch an externe Besucher“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Jens Tegeler gestern Vormittag bei einer Pressekonferenz.