„Mittagsstunde“ als Mutmacher

Von: Michael Mix

Von der analogen zur digitalen Vorführtechnik: KoKi-Vorsitzende Silke Thomas (M.) mit den Mitstreitern Sven Rohde und Sylke Grabatsch-Gehrtz. © Mix

Achim – Achim hat kein Kino? Im letzten kommerziellen Lichtspielhaus der Weserstadt, dem „Corso“, gingen tatsächlich schon vor mehr als 20 Jahren für immer die Lichter aus. Dennoch flimmern in Achim nach wie vor Filme über die Leinwand. Das Kommunale Kino, kurz KoKi, getragen von einem Verein, betrieben von Ehrenamtlichen, zeigt Woche für Woche im Kasch deutsche und internationale Produktionen, die das Herz von Cineasten höher schlagen lassen.

Nach den schwierigen Corona-Jahren, in denen monatelang nichts lief, und einer personellen Zäsur freuen sich die überwiegend frischen Macher nun über einen geglückten Neuanfang.

„Mit dem Film ,Mittagsstunde‘ ist es uns gelungen, ganz viele Leute ins Kino zu holen“, stellt Silke Thomas, Vorsitzende des Vereins KoKi, im Pressegespräch fest. „Das soll sich verstetigen.“

Mehr als 700 Besucherinnen und Besucher zählte das KoKi nach ihren Angaben bei den vier verschiedenen Filmen mit insgesamt neun Vorstellungen im Januar. Der auf dem gleichnamigen Roman von Dörte Hansen basierende Streifen „Mittagsstunde“ sei dabei der Renner gewesen. Normalerweise verfolgten durchschnittlich 60 bis 70 Leute eine Filmvorführung im Kasch.

Wer Stammgast ist, verbindet das KoKi vor allem mit Detlev Fechtmann. Er war über Jahrzehnte das Gesicht und der Macher des Kinovergnügens vor Ort. „Detlef Fechtmann ist im Sommer 2022 nach rund 30 Jahren in den Ruhestand gegangen“, berichtete Thomas und hob dessen großes Engagement für das KoKi hervor: „Er hat 150 Prozent der Arbeit gemacht.“ Nun sei es darum gegangen, diese „auf möglichst breite Füße zu stellen“.

Was Thomas und Mitstreiter jedoch offenbar geschafft haben. Es gebe inzwischen fünf Filmvorführerinnen und -vorführer, sagt Sylke Grabatsch-Gehrtz, eine aus diesem Quintett und zugleich zweite Vorsitzende des Vereins. Mit zu diesem Team gehört auch Sven Rohde, der von Fechtmann noch weitere Aufgaben übernommen hat. „Ich bestelle die Filme und mache die Abrechnung, außerdem layoute ich den Flyer“, erzählt der 51-Jährige, der sich bereits in „analogen Zeiten“ hinter den Kulissen, auch als zweiter Vorsitzender, beim KoKi engagierte.

Rohde hat sich schon früh für das Medium Kino begeistert. Als einen der ersten Filme habe er als Kind mit seinen Eltern „Das Dschungelbuch“ gesehen. „Aber auch da habe ich schon nach dem Vorführgerät geguckt“, verrät er seine Faszination für die Technik. Und die hält bis heute an.

Einen Kinofilm, wie längst üblich, digital auf die Leinwand zu übertragen, erfordert allerdings einigen Zeitaufwand. „Er muss ja zuerst von der Festplatte auf einen Server kopiert werden“, informiert Rohde. „Das Überspielen dauert fast genauso lange wie der Film selbst.“ Und ohne „Schlüsseldatei“, die sicherstelle, dass das Werk nur zu den bestimmten Zeiten abgespielt werden könne, gehe es auch nicht.

Aber das sei noch nicht alles, wirft Grabatsch-Gehrtz ein. Seit Kurzem produziere das KoKi-Team obendrein noch Vorschau-Trailer für die folgenden drei Filme im Programm. „Das hat sich bewährt, das gefällt den Zuschauern.“

Ein Haufen Arbeit, der unentgeltlich erledigt wird. „Zum Teil sind es vier Termine für einen Film, weil ich noch nicht so erfahren bin“, sagt Sylke Grabatsch-Gehrtz. „Denn ich mache immer auch noch extra einen Probelauf, damit ich sicher bin, dass alles klappt.“

Aber welche Filme werden überhaupt im KoKi gezeigt? „Die Auswahl trifft der Programmausschuss, der aus 14 Leuten besteht und sich einmal im Monat trifft“, berichtet Grabatsch-Gehrtz, die auch dabei mitmischt.

Aber welche Kriterien spielen dabei eine Rolle? „Die Auswahl der Filme richtet sich vielfach nach dem persönlichen Geschmack der Programmmacher“, gibt Sven Rohde preis. „Wir haben die Listen mit den Neustarts, gucken uns Trailer an, lesen die Filmkritiken, etwa von epd oder filmdienst.“ Das seien gute Orientierungshilfen. „Bei der Auswahl spielen inhaltliche Gesichtspunkte eine Rolle.“ Gezeigt würden eher „Filme mit Anspruch“.

Actiondominierte Produktionen oder blutige Blockbuster bleiben beim KoKi Achim außen vor. „Dafür haben wir hier auch kein Publikum“, sagt Silke Thomas. Denn die Gäste seien fast durchweg über 50 Jahre alt. Aus Kostengründen zeige das KoKi in der Regel auch keine aktuellen Filme. Eine Ausnahme sei der Deutschland-Start von „Cato“ gewesen.

Immer donnerstags und meist auch freitags um 20 Uhr ist im Kasch Kino. Diese Woche läuft dort an den beiden Abenden der deutsche Film „Igor Levit – No Fear“, der sich um einen Pianisten in der Corona-Pandemie dreht. Wie immer kostet der Eintritt fünf Euro; wer Mitglied des KoKi-Vereins ist, zahlt nur 3,50 Euro. Steht der große Saal wegen einer anderen Veranstaltung im Kasch nicht zur Verfügung, wird auf Sonntag, 19 Uhr, ausgewichen. Etwa einmal monatlich gibt es dann auch am Nachmittag, um 14.30 Uhr, das „Familienkino“, zum Eintrittspreis von drei Euro.

Die Kassiererinnen und Kassierer, laut Thomas ebenfalls fünf an der Zahl, die sich abwechseln, kennen viele der Besucher. „Einige kommen jede Woche“, freut sich die Vorsitzende. „Ja, wir haben ein treues Stammpublikum.“ Manche seien dem KoKi schon sehr lange verbunden.

Silke Thomas erinnert an die fast 45-jährige Geschichte der Institution – und eine besondere. „Das KoKi in Achim ist eines der ältesten Kommunalen Kinos in Deutschland.“

Zum Start befand es sich noch in Trägerschaft der Stadt Achim. Am 27. April 1978 wurde der Film „Herzflimmern“ von Louis Malle in den „Corso“-Lichtspielen gezeigt. Als das KoKi dort dann ein Jahr später „Was heißt‘n hier Liebe“ auf die Leinwand brachte, seien konservative Achimer auf die Barrikaden gegangen, was schließlich zum Rückzug der Stadt und zur Vereinsgründung am 15. November 1979 geführt habe, schildert Thomas. 1980/81 wechselte das KoKi den Standort und zog zu den „Odeon“-Lichtspielen um. Seit April 1990 werden die Filme im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) gezeigt.

Das KoKi Achim, Mitglied im Bundesverband der Kommunalen Kinos, sei längst auch mit anderen Institutionen in Stadt und Landkreis vernetzt, vergisst Silke Thomas nicht zu erwähnen. Immer wieder gebe es Kooperationen, beispielsweise mit der Gleichstellungsbeauftragten, dem Verein Wabe oder Schulen, etwa zum Thema „Rassismus“.