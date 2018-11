Ein mitreißendes Geburtstagskonzert

Die Band Pure Invention feiert mit vielen Gästen im Gemeindehaus St. Laurentius

+ Tim Conrad (l.) und Marcus Keller (r.) treten seit fünf Jahren als Pure Invention auf. - Foto: hem

achim - Mit zwei Gitarren und einem Cajon haben der Entwicklungsingenieur Marcus Keller und der Heilerziehungspfleger Tim Conrad 2013 als Pure Invention begonnen. Ziel war es, das Publikum mit bekannten Songs in neuen, eigenen Versionen zu begeistern. Am Samstag feierte die Band im Gemeindehaus St. Laurentius ihr fünfjähriges Bestehen mit einem „5th Anniversary Concert“. Bereits im Vorfeld waren die Karten dafür restlos ausverkauft, und an der Abendkasse musste einigen Besuchern aus Sicherheitsgründen sogar der Zutritt verwehrt werden.