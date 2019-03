Mitreden in weltweiten Kinderschutzfragen

Regionalkonferenz von Terre des Hommes

+ © Schmidt Legten sich bei der Regionalkonferenz Nord: im Laurentius-Haus in Achim für das weltweit tätige Kinderhilfswerk ins Zeug: (von links) Gastreferent Heinz Wüppen aus Osnabrück, Terre-des-Hommes-Vorstandsmitglied Ursula Gille-Boussahia, die Gastgeberinnen Bärbel Richter und Angelika Begerow von der Ortsgruppe Achim, die stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums, Regina Hewer, und Regionskoordinator Daniel Hewer. © Schmidt

Achim – Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes („Erde der Menschlichkeit“) ist weltweit tätig. Grundlegende Arbeit für die Hilfsmaßnahmen für notleidende, oftmals ausgebeutete Mädchen und Jungen sowie deren Familien rund um den Globus wird in den Ortsgruppen geleistet. Unter anderem auch in Achim, wo am Samstag die Regionalkonferenz Nord stattfand und strategische Ziele für den Einsatz von Terre des Hommes festgelegt wurden.