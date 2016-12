„Mit 30 will ich ein eigenes Restaurant haben“

Dennis Heeren ist mit 23 Jahren bereits Küchenchef und steht regelmäßig fürs Fernsehen am Herd / Schon als Kind gerne gekocht

+ Dennis Heeren, dessen Elternhaus in Cluvenhagen steht und der nun in Achim wohnt, ist mit Leib und Seele Koch. Im Eventlokal „Kombüse“ an der Bahnhofstraße in Baden bietet er zusammen mit Jens Lampe vom „Bootshaus“ regelmäßig Kochkurse an. - Foto: Mix

achim - Dennis Heeren hat sich mit gerade mal 23 Jahren schon einen Namen als Koch gemacht. Jeden Monat steht der junge Mann, der aus Cluvenhagen stammt und in Achim wohnt, mit Rezepten für die Sendung „Sat 1-Regional“ vor der Kamera. Einem größeren Fernsehpublikum bekannt wurde Heeren bereits 2013. Damals kam er als jüngster Teilnehmer bei der ebenfalls von Sat 1 ausgestrahlen Kochshow „The Taste“ bis ins Finale. Seine Ausbildung absolvierte Dennis Heeren im Achimer „Bootshaus“, wo er mittlerweile als Küchenchef tätig ist. Zwischenzeitlich arbeitete er in Restaurants in Hamburg. Im Interview mit dieser Zeitung verrät der Profikoch, der dazu einlädt, sein festliches Weihnachtsmenü (siehe unten) auszuprobieren, ob er Vorbilder hat und ob er eine Fernsehkarriere wie Lafer, Lichter, Mälzer anstrebt.

Herr Heeren, warum sind Sie Koch geworden? Was hat Sie an diesem Beruf gereizt?

Dennis Heeren: Ich habe früher, als Kind und Jugendlicher, schon gerne gekocht. Mit 13, 14 Jahren stand ich mit meiner Mutter und meiner Oma in der Küche, schälte und schnippelte dort Kartoffeln, Karotten und all das andere Gemüse, was wir vorher zusammen in unserem Garten geerntet hatten. In der Schule wählte ich Hauswirtschaft statt Werken, und Betriebspraktika machte ich dann in Gasthäusern hier in der Region.

Was ist für Sie beim Kochen und beim Thema Ernährung wichtig? Worauf legen Sie dabei Wert?

Heeren: Ich finde es wichtig, dass man weiß, woher die Produkte kommen. Sie sollten möglichst aus der Region und saisonal verfügbar sein. Frisches, selbst zubereitetes Essen ist immer besser als Fertigware. Bolognese muss man nicht aus der Tüte machen. Das versuche ich gerade jungen Leuten zu vermitteln. Zudem sollten Rezepte nicht zu aufwendig und Zutaten nicht zu teuer sein.

Haben Sie Vorbilder unter den Köchen?

Heeren: Jamie Oliver und Tim Mälzer sind coole, lockere Typen, die immer mit kreativen Ideen überraschen. Sie arbeiten allerdings fast nur noch fürs Fernsehen.

Welchen beruflichen Weg haben Sie für sich vor Augen?

Heeren: Ich freue mich, jetzt viele Gäste im „Bootshaus“ und in Kochkursen in der „Kombüse“, unserem Eventlokal an der Bahnhofstraße in Baden, zu beglücken. Mit 30 will ich ein eigenes Restaurant zwischen Cluvenhagen und Hamburg haben. Ob ich eine Fernsehkarriere machen werde oder überhaupt anstrebe, steht in den Sternen.

Warum haben Sie das unten stehende Rezept als Weihnachtsessen ausgewählt?

Heeren: Dieses Menü kann man perfekt vorbereiten. Da muss man an Heiligabend oder am Feiertag nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Außerdem ist Wildfleisch ein Produkt aus der Natur, garantiert ohne Antibiotika oder andere Zusatzstoffe, und die Serviettenknödel sind sehr lecker. - mm