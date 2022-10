Mit Hirn, Herz und Delfinschädel: Schulleiter Dr. Stefan Krolle am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium verabschiedet

Von: Dennis Bartz

Den Delfinschädel nimmt er mit, die Präparate im Glas überlässt er dem Cato: Schulleiter Dr. Stefan Krolle räumt sein Büro. © Bartz

Achim – 1 326 Überstunden weist das prall gefüllte Arbeitszeitkonto des langjährigen Leiters am Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium, Dr. Stefan Krolle, auf. Und dieser „Kredit“ an unbezahlter Arbeit, wie es Schuldezernent Stefan Weinreich in seiner Ansprache bezeichnete, ist nun der Grund dafür, dass der 64-jährige Krolle bereits 15 Monate vor seinem offiziellen Eintritt in die Pension am 1.

Februar 2024 am Freitag feierlich verabschiedet wurde. „Jetzt ist die Zeit gekommen, ihnen diesen Kredit zurückzuzahlen“, sagte Weinreich vor zahlreichen Ehrengästen in der Cato-Aula und würdigte Krolle als Schulleiter mit „Herz und Hirn“. Weinreich: „Sie waren immer hart in der Sache, aber loyal gegenüber ihrem Dienstherrn. Sie arbeiten akribisch, professionell und zielstrebig.“

Eigentlich wollte das Kollegium Stefan Krolle und dessen Ehefrau mit einem Rundflug von Verden über Bremen, Osterholz-Scharmbeck und Achim überraschen. Aus luftiger Höhe sollte Krolle, der für seine Abenteuerlust bekannt ist, sehen, wie ihm die rund 1 500 Schülerinnen und Schüler zum Abschied winken. Doch wegen des Nebels am frühen Freitagmorgen musste der Flug gestrichen werden. Nach einem gemeinsamen Foto im Cockpit, stilecht in Lederjacke, stand also bereits die Rückreise per Auto nach Achim an. „Aber den Flug holen wir bald nach“, versprach Krolles Stellvertreter Daniel Meyer, der bis zum 31. Januar 2024 die Schulleitung übernehmen wird.

Zum Auftakt der Abschiedsfeier in der Aula startete Meyer einen mehrminütigen Film, den der 13. Jahrgang erstellt hatte – ein Dankeschön voller Wertschätzung für ihren Schulleiter, der den Film sichtlich gerührt verfolgte.

„Es fällt mir sehr schwer und ich gehe mit viel Wehmut, denn ich war in den vergangenen 13,5 Jahren sehr gerne hier“, hatte Krolle einen Tag vor seinem Abschied im Gespräch mit dieser Zeitung verraten und gab damit einen emotionalen Einblick in seine Gemütslage. „Ich bin froh, dass ich diese Verantwortung tragen durfte. Ich habe sie gerne ausgefüllt. Wie zufrieden ich hier war, zeigt auch, dass ich in all den Jahren nur ein Mal gefehlt habe: für fünf Tage wegen einer Coronainfektion“, so Krolle.

Dieselbe Erkrankung zwang Landrat Peter Bohlmann dazu, eine Videobotschaft zu senden, anstatt selbst in die Aula zu kommen. Bohlmann betonte darin, dass die Beziehung zu Stefan Krolle „immer ehrlich, konstruktiv und von hoher Kompetenz geprägt“ war. Wie beliebt das Cato-Gymnasium ist, spiegelten laut Bohlmann die 250 Anmeldungen in diesem Sommer wider: „Es ist aber auch klar, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen sein darf“, sagte der Landrat zur Neunzügigkeit, die das Cato vor große Herausforderungen stellt.

„Ich habe immer leidenschaftlich gerne unterrichtet – Biologie, Geschichte und das Seminarfach, Letzteres am liebsten, aber ich war auch so etwas wie der Libero für den Sportunterricht, obwohl ich gar kein Sportlehrer bin“, erklärte Stefan Krolle im Gespräch und lobte das „großartige und engagierte“ Kollegium. Am Cato unterrichten derzeit 107 Lehrerinnen und Lehrer sowie einige Referendare. 31 geflüchtete Jungen und Mädchen aus der Ukraine gehen dort zur Schule. „Und die Integration läuft gut. Ich habe drei pädagogische Mitarbeiterinnen eingestellt – davon zwei aus der Ukraine“, merkte Krolle an.

Dass er auf der Bühne, genau dort, wo er im Frühsommer noch seinen letzten Abiturjahrgang verabschiedet hatte, nun selbst im Mittelpunkt stehen würde, wollte er einfach genießen, hatte er im Gespräch angekündigt. „Wie sagte Brecht so schön: ,Man ist ja doch ein sentimentaler Hund‘ – und das gilt auch für mich.“

Wie groß die Lücke ist, die Stefan Krolle menschlich und fachlich hinterlässt, brachte die Frau auf den Punkt, die besonders eng mit ihm zusammengearbeitet hat: Krolles rechte Hand im Büro, die Schulsekretärin Silke Mahlert betonte: „Ihn werden hier viele vermissen, weil er ein gutes Gespür für Menschen hat und sehr empathisch ist. Er hat sich immer für seine Schüler eingesetzt.“

Schülerinnen und Schüler verabschieden Stefan Krolle mit einem Musikstück. © Bartz

Krolle war es nach eigenen Worten wichtig, dass Schülerinnen und Schülern die Tür zu seinem Büro immer offensteht. Das bunte Bild eines Tukans am Eingang sollte ihnen die Hemmung nehmen: „Kein Schüler, der zu mir kommt, sollte Angst davor haben“, stellte Krolle klar. In seinem Büro habe er so manche Schülerin und so manchen Schüler, die das Handtuch schmeißen wollten, dazu motiviert, nicht aufzugeben. Stefan Krolle hat zudem im Gespräch mit künftigen Chefs für sie geworben, hat Referenzen geschrieben und sie auf das Auswahlverfahren im Accessement-Center vorbereitet. „Fast immer erfolgreich“, hob Krolle hervor.

Die Entscheidung, später einmal selbst zu unterrichten, anstatt seinem ersten Impuls zu folgen und Archäologie oder Sinologie zu studieren, traf Krolle nach einer Schulzeit, die nicht immer leicht war. „Ich wollte es selbst besser machen. Die Lehrer haben damals selten Rücksicht auf ihre Schüler genommen – besonders am Gymnasium. Damals gab es eine Bildungsmisere, genau wie heute zu wenig Lehrkräfte“, erinnert sich Krolle.

Er bedauert es nach eigenen Worten, dass pro Jahr etwa 52 000 junge Menschen in Deutschland die Schule abbrechen: „Das kann sich eine Bildungsnation wie unsere gar nicht erlauben“, kritisiert er. Um dem entgegenzusteuern spricht er sich dafür aus, Schüler auch finanziell zu motivieren: „Ich bin dafür, dass jeder, der seinen Hauptschulabschluss schafft, 10 000 Euro bekommt. Denn Schulabbrecher im sozialen Netz wieder aufzufangen, das ist viel teurer.“

Um Schüler in einer schwierigen Phase zu unterstützen, ist Krolle auch schon ungewöhnliche Wege gegangen. So bot er einem Jungen an, der oft abgelenkt war, dessen Smartphone für die drei verbliebenen Monate bis zur Abiturprüfung wegzuschließen. „Ich habe ihm gesagt, dass er es sonst auf keinen Fall schafft. Er hat auf mich gehört – und bestanden“, erinnert sich Krolle.

Der Oberstudiendirektor ist ein Freund von klaren Worten – und lebt das selbst vor: „Ich war immer geradlinig und deutlich in meinen Aussagen.“ Krolle hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, sich in einer Partei zu engagieren, stellte aber fest, dass dieser „Klüngel“, wie es der gebürtige Rheinländer nennt, nicht seine Welt ist.

Genossen hat er es dagegen, inmitten seiner Schüler zu sein – zum Beispiel beim letzten Abiturfest, dass er erst um 2.20 Uhr verlassen hat. Vor einigen Jahren hat er mit 28 Schülerinnen und Schülern die längste schulische Kanutour Niedersachsens unternommen: elf Tage von Osterholz-Scharmbeck bis zur Elbe. „Wir haben nur im Freien übernachtet und haben unterwegs Gewässeruntersuchungen gemacht“, erinnert sich Stefan Krolle. Erst vor Kurzem war er mit einer weiteren Klasse unterwegs – am Alfsee im Landkreis Osnabrück.

„Dr. Stefan Krolle ist ein Schulleiter mit Herz und Hirn, hart in der Sache, aber loyal zu seinem Dienstherrn. Immer professionell und zielstrebig“, sagt Schuldezernent Stefan Weinreich. © Bartz

Dr. Stefan Krolle ist Biologe durch und durch – und erfüllt dabei ein gängiges Klischee: In seinem Büro stehen Gläser mit Präparaten, an der Wand hängt der Schädel eines Delfins und beim Besuch einer Kindergartengruppe holt er aus einem Stoffbeutel die Stoßzähne eines Hirschebers und den Zahn eines Pottwals. „Es geht immer darum, Kinder in ihrer natürlichen Neugier zu bestärken“, sagt Krolle dazu.

Sein Studium in Hamburg verschlug ihn nach Norddeutschland, wo der Gymnasiallehrer fünf Jahre im Internat in der Lüneburger Heide unterrichtete und dann in einer freigewordenen amerikanischen Schule in Osterholz-Scharmbeck den naturwissenschaftlichen Fachbereich der neuen Integrierten Gesamtschule aufbaute.

Als dort Unterrichtsmaterial für das Fach Biologie fehlte, beschaffte er über das Bundesministerium für Landwirtschaft und Forsten Zoll-Asservate, beschlagnahmte Tigerfelle, Krokodile, Schildkrötenpanzer, halbe Hirsche und Gorillaschädel, für den Unterricht. Mit dem Lkw karrte er sie selbst von Düsseldorf und Frankfurt nach Osterholz-Scharmbeck – und das obwohl sein Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten über 840 Mark abgelehnt worden war.

Eine für ihn sehr prägende Zeit war während des Studiums die Arbeit in der geschlossenen Frauenpsychiatrie in Hamburg. „Ich war der erste Mann überhaupt, der dort tätig war. Meine Aufgabe bestand darin, die Frauen zu waschen, sie anzuziehen – und sie zum Lachen zu bringen. Das war die beste Fortbildung meines Lebens, seitdem ist mir menschlich nichts mehr fremd“, berichtet Krolle.

In den nächsten vier Monaten will er mit seiner Ehefrau verreisen. Thailand, Indonesien, Neuseeland und natürlich Australien sind Ziele auf ihrer Reiseroute. „In Melbourne lebt nämlich eines unserer Kinder mit unserem Enkelkind“, so Krolle. Außerdem bringt er mit seinem ehemaligen Schüler Thore Clausen, der für ihn auch die Bilder für die Graphic Novel über Cato Bontjes van Beek erstellt hat, im kommenden Frühjahr ein Kinderbuch heraus.

„Ich mache ab sofort nur noch Projekte, die mir Spaß machen“, kündigt Krolle an. Er wandert gerne, liest sehr viel und hört zur Entspannung Musik von Django Reinhardt. Dabei denkt er künftig ganz sicher an seine Zeit am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium, zum Beispiel an den Start am 22. Juni 2009. „Damals sagte man mir, dass auf mich eine Herkulesaufgabe wartet – und so war es. Ich habe sie gerne übernommen.“