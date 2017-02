Ministerpräsident hört Klage über fehlenden bezahlbaren Wohnraum

Achim - Überraschend locker und zugewandt präsentierte sich Ministerpräsident Stephan Weil gestern in Achim.

Bevor er im Café im Clüverhaus, das von den Waldheim-Werkstätten betrieben wird, an der Kaffeetafel zum Pressegespräch Platz nahm, plauderte der Sozialdemokrat entspannt mit dem Personal, fragte, wie es so „läuft“, und die überwiegend behinderten Kräfte berichteten ihm, dass sie gut zu tun hätten.

Aber warum weilte Weil gestern überhaupt in Achim und später in Verden? „Ich will im ersten Halbjahr, wenn es noch ruhiger zugeht, alle 87 Wahlkreise in Niedersachsen besuchen. Denn Wahlkampf ist eine Ausdauersportart“, erklärte der 58-Jährige mit Blick auf die Landtagswahl im Januar 2018. Er wolle sich von den Kandidaten vor Ort zeigen lassen, was wichtig sei im jeweiligen Wahlkreis.

An diesem Punkt hakte Dörte Liebetruth, die für die SPD im Wahlkreis Verden/Achim antritt, gleich ein und übermittelte dem neben ihr sitzenden Ministerpräsidenten die Kernbotschaft: „Wir sind ein wirtschaftlich starker Landkreis, aber auch einer, der viel für den sozialen Zusammenhalt tut.“ Deshalb habe vorher ein Besuch der Waldheim-Werkstätten im Gewerbegebiet Bierden auf dem Programm gestanden.

„Zusammen mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist er mit uns durch die Hallen gegangen, hat gesehen, wie Sachen verpackt werden und was in der Tischlerei fabriziert wird“, berichteten Dieter Haase und Carl-Georg Issing, Vorstand der Stiftung Waldheim. Und dabei sei der hohe Gast aus Hannover auch mit den Beschäftigten, die sich in den Werkstätten für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren können, gut ins Gespräch gekommen.

Auch das neue Bundesteilhabegesetz sei erörtert worden, ergänzte Christina Jantz-Herrmann, die mit zum Begleittross gehörte. Es solle behinderten Menschen mehr Eigenständigkeit und Mitwirkungsrechte in der Gesellschaft ermöglichen, erklärte die SPD-Bundestagsabgeordnete und -kandidatin für den Wahlkreis Osterholz/Verden.

Und sonst? In Achim fehle bezahlbarer Wohnraum, erfuhr der Ministerpräsident vom Bürgermeister. Der soziale Wohnungsbau müsse dringend angekurbelt werden, habe ihm Ditzfeld mit auf den Weg gegeben.

Das Vorhaben „Achim-West“ halte er für sinnvoll, sagte Weil noch auf Nachfrage. „Denn es ist doch gut, wenn sich Gewerbe ansiedeln will und dadurch Arbeitsplätze entstehen.“ - mm