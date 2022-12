Millionendefizit nur noch ein- statt zweistellig

Von: Michael Mix

Die Stadt investiert viel Geld in Infrastruktur, wie hier in den Bau eines Kindergartens auf dem Lieken-Gelände. © Stadt

Achim – Der Rotstift im Achimer Rathaus hat gut funktioniert. Verwaltung und Politik der Stadt ist es in den vergangenen Wochen gelungen, das eklatante Defizit im Doppelhaushalt 2023/24 deutlich zu verkleinern. Statt 12 bis 13 Millionen Euro, wie zunächst von Kämmerer Peter Hollwedel veranschlagt, wird das Minus jetzt „nur noch“ rund 5 Millionen Euro betragen.

Der Finanzausschuss billigte das Zahlenwerk am Donnerstag einstimmig. Beschlossen werden soll der Doppelhaushalt 2023/24 in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr, im Ratssaal.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld zeigte sich im Finanzausschuss erleichtert über das Erreichte. „Wir haben es geschafft, das Millionenloch von zweistellig auf einstellig zusammenzustreichen“, stellte das Stadtoberhaupt erfreut fest und verteilte Lob und Dank an alle Beteiligten in Rat und Verwaltung: „Ihr habt einen super Job gemacht.“

Aber leicht sei das Ganze nicht gewesen, und die finanzielle Lage der Stadt werde sicherlich noch länger angespannt bleiben. „In meinen mehr als 25 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit habe ich noch nie solch eine schwierige Situation erlebt“, unterstrich Ditzfeld.

Zum Glück hätten die Ratsfraktionen den Ernst der Lage erkannt und anders als sonst üblich, nicht noch Ausgaben der Stadt für dies und das gefordert. „Wir haben keine Wunschkonzerte wie in den vergangenen Jahren gehabt“, hob der Bürgermeister hervor und ergänzte: „Die Politik hat ganz toll mit der Verwaltung an einem Strang gezogen – und zwar beide in die selbe Richtung.“

Kämmerer Hollwedel bekräftigte die Worte seines Chefs. „Die Fachausschüsse haben sich diszipliniert verhalten“, sagte er mit Blick auf die jüngsten Finanzberatungen der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Außerdem hielt Hollwedel noch eine gute Nachricht parat. „Der Haushalt wird sich durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes unter dem Strich um etwa 750 000 Euro gegenüber dem Ansatz verbessern.“

Herfried Meyer (SPD) gab das an die Politik verteilte Lob an die Hauptamtlichen im Rathaus zurück. „Trotz der schwierigen Finanzlage ist die Verwaltung diesmal entspannt mit der Situation umgegangen.“ Und er hoffe und sei zuversichtlich, dass die Kommunalaufsicht beim Landkreis trotz des Defizits nicht einen Strich durch die Rechnung mache. „Wir gehen davon aus, dass die Stadt einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann.“

Wer in den Investitionsplan schaue, sehe allerdings, dass es in den kommenden Jahren nicht besser werde. „Alle Zahlen sind rot, bis 2027“, sagte Meyer. Was nicht zuletzt mit den erheblichen Investitionen in Schulbauten für den vom Bund ab dem Spätsommer 2026 vorgeschriebenen Ganztagsbetrieb zusammenhänge.

Berlin und Hannover diktierten der Stadt vermutlich aber noch weitere „Hausaufgaben“ für den Klimaschutz, hakte Michael Schröter (Grüne) ein. „Über die Bundes- und die Landesebene werden in nächster Zeit sicherlich nötige Investitionen im Bereich Wärme auf uns zukommen“, die dann eventuell über Nachtragshaushalte finanziert werden müssten.

Meyer beantragte schließlich noch bei der Verwaltung, im kommenden Jahr 25 000 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur in der Fußgängerzone einzuplanen. Denn Marktbeschicker und Veranstalter beklagten ja bereits seit langem, dass es insbesondere auf dem Bibliotheksplatz nicht ausreichend Strom- und Wasserleitungen gebe.

Schröter unterstützte diesen Vorstoß ausdrücklich und merkte mit Blick auf die darbende City mit einer Portion Sarkasmus an: „Märkte sind ja das Einzige, was in dieser Stadt noch funktioniert.“