Michael Mix 25 Jahre Lokalredakteur bei der Kreiszeitung

Redakteur Michael Mix (3. von re.) feierte gestern sein Silberjubiläum bei der Kreiszeitung. Hans Willms, Chefredakteur der Mediengruppe (re.), dankte dem Lokalredakteur für 25-jähriges verlässliches Engagement und gute Zusammenarbeit ebenso wie der Achimer Redaktionsleiter Manfred Brodt. Der heute 54-Jährige Michael Mix war aus seiner Heimatstadt Alfeld im Februar 1992 als Volontär zur Kreiszeitung in Syke gekommen und dann in der Mantelredaktion, in Syke, Hoya und Nienburg journalistisch tätig. Jetzt ist er im 22. Jahr in der Lokalredaktion Achim aktiv, berichtet über Achim und vertretungsweise auch über Langwedel. Sein besonderes Interesse gilt politischen Themen. Unser Foto zeigt den Jubilar mit den gratulierenden Kolleginnen und Kollegen v.li.: Dieter Sperling, Lisa Duncan, Manfred Brodt, Jens Wenck, Petra Holthusen und Hans Willms. Fehlt von der Achimer Lokalredaktion nur der urlaubende Heinrich Laue. - Foto: Schütte