28 000 Menschen allein 2016 mit Lebensmitteln versorgt

ACHIM - „Dass wir auch nach zehn Jahren immer noch weitermachen, ist im Grunde eine schlechte Nachricht“, betont ganz ernsthaft Rainer Kunze, Vorsitzender des Vereins Achimer Tafel.

Es zeige nämlich, dass es auch im wohlhabenden „Bremer Speckgürtel“ nach wie vor viele bedürftige Menschen gibt, die diese Hilfsorganisation brauchen. Die Anzahl der Tafel-Kunden erhöhte sich 2016 sogar im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 25 Prozent.

Kaum zu glauben: Allein 2016 wurden rund 28 000 Menschen an den Ausgabestellen – dazu gehören auch eine in Lunsen und in Bassen – mit Lebensmitteln versorgt. Rund 13 000 Familienausweise wurden bereitgestellt, und rund 16 Familien nehmen im Schnitt die wöchentlichen Ausgabetermine wahr, berichtet Kunze weiter.

Vor dem Ausweis steht aber immer der Bedürftigkeits-Nachweis. Das heißt, Rentenbescheide, Belege über Hartz-IV-Bezüge bezeihungsweise Papiere zum Flüchtlingsstatus sind vorzulegen und werden geprüft. Der Kreis derjenigen, die das Tafel-Angebot nutzen dürfen, ist also klar begrenzt. Man staune allerdings, mit welchen Mini-Renten speziell Frauen manchmal auskommen und sogar noch Mieten bezahlen müssten.

Genüsslich weitergetragene Beobachtungen, wonach oft teure Autos beim Tafelhof an der Unterstraße 9 parkten, zielten ins Leere, stellt Kunze im Übrigen klar. Das seien meist private Wagen ehrenamtlicher Mitarbeiter.

110 solcher Mitarbeiter gibt es inzwischen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Achimer Tafel. Etliche sind im Rentenalter, vor allem Frauen helfen mit, und es gibt laut Kunze allgemein Bedürftige, denen das Tafelangebot sehr half und die nun durch ihre Mitarbeit „etwas zurückgeben möchten“.

Körperlich verlangt der Einsatz den Beteiligten eine Menge ab – etwa beim Schleppen und Stapeln gefüllter Kästen mit Nahrungsmitteln. An vier Wochentagen sei das oft ein Fulltime-Job, weiß der Tafel-Chef. Umso erstaunlicher, dass rund die Hälfte aller Ehrenamtlichen schon seit Gründung der Tafel vor zehn Jahren dabei sind.

Für einen Tag arbeitete jetzt die sozialdemokratische Kreistags-Sozialauschussvorsitzende Dr. Dörte Liebetruth von morgens 7 Uhr bis Feierabend mit, um den Tafel-Alltag kennenzulernen. Auch ein leitender Volksbank-Vertreter betrat hier schon eine Welt, mit der er ansonsten beruflich wenig zu tun hat.

Meist halbjährig angelegte Bundesfreiwilligendienst (Bufti)--Stellen für junge Leute sind ebenfalls etwa im Fahrdienst eingerichtet. Interessierte dürfen sich gern bei der Tafel melden.

Außer auf die regelmäßigen umfangreichen Spenden überschüssiger Supermarkt-Lebensmittel, die von Tafel-Aktiven „eingesammelt“, in Transportern abgefahren und vor der Ausgabe sicher gelagert werden, ist auch die Achimer Einrichtung auf Geldspenden angewiesen. Sie finanziert ihre weiteren Aufgaben ausschließlich durch solche Zuwendungen.

Gerade jetzt am Dienstag freuten sich Kunze und Kollegen über je 1000 Euro, die Brigitta Eilers und Alexander Raake übergaben. Die beiden sind mit ihren Büros im Achime Immobiliensektor tätig. Auf den Versand von Weihnachtskarten und -geschenken an Geschäftskunden hatten sie im Vorjahr verzichtet und sich entschlossen, die entsprechenden Ausgaben wirklich Bedürftigen zukommen zu lassen.

Mehrere andere Gruppen oder Firmen handelten schon ähnlich. Solch „externe Unterstützung“ sei für die Tafel unverzichtbar, bekräftigt Kunze.

Rund die Hälfte der derzeitigen Tafel-Kunden seien Flüchtlinge, teilte er noch mit. Weil einige die Hilfsorganisation zunächst für eine staatliche Einrichtung hielten und massive Forderungen anmeldeten, wurde zwecks Klärung und besseren Verständnisses der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt mit eingeschaltet, so dass sich die Gemüter wieder bruhigten. Jetzt werde natürlich auch versucht, Flüchtlinge als Ehrenamtliche zu gewinnen.

Ihr zehnjähriges Bestehen wird die „Achimer Tafel“ noch offiziell am 2. September im Kasch feiern. Das ist aber eindeutig eine gute Nachricht. - la