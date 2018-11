Mensaessen an Achimer Schulen „einzige Zumutung“

achim - An den Achimer Schulen sollte es hochwertiges Mensaessen geben. Das war der Tenor einer Diskussion im Schulausschuss des Stadtrats. „Angesichts immer mehr fettleibiger Kinder ist frische, gesunde Mittagsverpflegung an Schulen wichtig“, trat Paul Brandt (SPD) das Thema los.

Achim dürfe auf diesem Feld Ottersberg, Oyten, Thedinghausen und weiteren Gemeinden im Landkreis nicht hinterher hinken, mahnte der Ratsherr in der Sitzung am Montagabend. Brandt kündigte einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion im Zuge der Beratungen zum Stadthaushalt 2019/2020 an.

Hans-Michael Paulat (CDU) unterstützte den Vorstoß des Sozialdemokraten. Denn derzeit strömten viele Schülerinnen und Schüler am Mittag in Bäckereien, um sich dort mit Brötchen und Gebäck zu versorgen. „Was ja keine optimale Ernährung ist.“

Wenig Chancen, den Hunger zwischendurch mit Fast Food, eher fettiger und süßer, aber wenig nährstoffreicher Kost zu stillen, haben allerdings die Fünft- bis Zehntklässler des Gymnasiums am Markt. „Unsere Mittelstufenschüler dürfen das Schulgelände über den Mittag nicht verlassen“, informierte Direktor Dirk Stelling. Darben muss deshalb dort trotzdem niemand. Rund 100 Ganztagsschüler labten sich an Essen, das jeden Vormittag in der Ottersberger Wümmeschule frisch gekocht und in Thermoboxen angeliefert werde. Jede Portion der „guten, schmackhaften Verpflegung“ koste 2,80 Euro und sei damit auch erschwinglich, erläuterte Stelling in der Sitzung des Ratsgremiums.

Ein Loblied auf das „Menke-Menü“, das die Fünft- und Sechstklässler der IGS Achim vorgesetzt bekommen, könne sie leider nicht singen, sagte Andrea Dräger, frisch verpflichtete neue Lehrervertreterin im Schulausschuss. „Das ist eine einzige Zumutung“, äußerte sich die Pädagogin deutlich und bemängelte „Aussehen, Konsistenz und Geschmack“ der von dem Rotenburger Cateringunternehmen Menke stammenden Mahlzeiten.

Claudia Nobis, Leiterin der Astrid-Lindgren-Schule, pflichtete der IGS-Lehrerin bei. „Oft kann man gar nicht erkennen, was das überhaupt für Essen ist“, legte sie nach. Auch gerade für die Ganztagsschüler an der Grundschule sei gesunde, wohlschmeckende Verpflegung notwendig.

Solch drastische Einschätzungen zur Qualität des Mensaessens in Achim habe sie bisher kaum vernommen, bekannte Silke Thomas (Grüne). Mit neuen Ausschreibungen, um andere, bessere Essensanbieter zu gewinnen, sei es daher nicht getan. „Wir müssen das Thema ganz neu angehen“, stellte sie fest.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld brachte an diesem Punkt der Diskussion ein Modell aus der Kreisstadt ins Spiel. Am Gymnasium am Wall in Verden hätten Eltern das Anliegen, dem Nachwuchs in der Schule frisches, nahrhaftes, mundendes Essen zuteil werden zu lassen, selbst in die Hand genommen und den Verein „Fit in den Tag“ gegründet. Die seines Wissens nach gut ankommende Mensaverköstigung dort sei nicht von der Stadtverwaltung angeschoben worden, fügte Ditzfeld hinzu. „Nur so kann das klappen.“ - mm