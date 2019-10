Melancholie trifft Funk-Attitüde

Achim - Der Musiker Piet Gorecki steckt gerade mit seinem gleichnamigen Trio, das außerdem aus Schlagzeuger Till Simon und Bassist Milroy Peter besteht, mitten in den Tonaufnahmen für ein neues Album. Den Longplayer mit dem Titel „Indigo Moods“ will Gorecki mittels Crowdfunding fertigstellen. „Wenn man keinen Plattenvertrag hat, ist das ansonsten schwierig“, weiß der 57-Jährige, der sein Debüt-Album von 2015 noch komplett aus eigener Tasche zahlte. Nachdem zahlreiche Musikerkollegen mit Crowdfunding erfolgreich waren, will es Gorecki nun ebenfalls probieren.

„Groovig-melodische Instrumentaltracks, die sich im Spannungsfeld von Blues, Jazz, Soul, Funk und einer Prise 70er-Rock bewegen“, wird der Sound des Piet Gorecki Trios auf dessen Internetseite beschrieben. Der gelernte Musikalienhändler kümmert sich selber um Vertrieb und Vermarktung seiner Musik.

Der Bremer gehört seit Jahren fest zur Achimer Kulturszene. Bekannt ist er vielen nicht nur durch seine Tätigkeit als Musiklehrer in Till Simons Music School, sondern auch durch zahlreiche Bandprojekte. Erste musikalische Gehversuche unternahm er früh in der Jugendband der St.-Matthias-Gemeinde. 2011 lernte Gorecki den Schlagzeuger und Singer-Songwriter Till Simon kennen, mit dem er bald, unter anderem mit der Formation De Loop, auf der Bühne stand.

Das neue Album „Indigo Moods“, das Piet Gorecki selbst als „jazzige Retro-Musik“ beschreibt, ist instrumentallastig: Von den 13 Tracks, die darauf zu finden sind, sind lediglich vier Gesangsstücke. Fast alle Titel hat er selbst geschrieben, eine Coverversion ist ebenfalls dabei. „Mein erstes Album war gefälliger, jetzt kommt die Funk-Attitüde stärker heraus“, sagt Gorecki.

Anfang Juli hat das Trio bereits die Basisspur aus Schlagzeug, Bass und Tasteninstrumenten innerhalb von vier Tagen im Blauen Saal des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch) aufgenommen. Ab November folgt eine weitere Aufnahmesession für die Gesangsspur und weitere Instrumente. Denn neben seinen üblichen Mitmusikern sind einige Gäste dabei: Christian Gorecki (Bass), Anna Schröder (Gesang), Maxi Suhr (Percussion), Frank Schöttl (Saxofon), Martin Olding und Peter Muller (Bass). Muller betreut zudem die Aufnahmen, sitzt an den Reglern und kümmert sich um Mix und Mastering. Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2020 geplant.

Schon 1200 Euro hat Piet Gorecki über Spenden hereinbekommen, insgesamt will er 1700 Euro sammeln, was die Kosten aber nicht ganz decken wird. Dankbar ist er über die bisherige Unterstützung. So übernahm Mathias Seidel von Im Orbit Events bereits die Kasch-Miete für die Aufnahmen. Weitere Hilfe kam von Fans, Verwandten und Familie.

Die Ideen gehen nicht aus – bereits jetzt hat Gorecki genug Material für zwei weitere Alben zusammen. „Musik ist ja ein flüchtiges Medium. Da ist es schön, etwas Bleibendes zu schaffen“, sagt er.

Entstanden sind die Stücke überwiegend in den vergangenen vier Jahren. Nur den Song „Hand in Hand“ schrieb Piet Gorecki in den 80er-Jahren. Mit seinem positiven Sound bildet er eine Lebensphase ab, die von Leichtigkeit und Sorglosigkeit geprägt war. Ansonsten kennzeichne die Platte eine „leise Melancholie“. Besonders berührend ist die Geschichte von „Ollis Blues“. Der Song geht auf den einschneidenden Freitod seines Bruders Olliver Gorecki im Jahr 2015 zurück, der ebenfalls Musiker war und leider nur 50 Jahre alt wurde. „Mein Bruder Christian, meine Schwägerin Mia Guttormsson und ich haben diesen Trauergottesdienst musikalisch gestaltet“, erzählt Gorecki. Bei den Vorbereitungen sei ihm auf einmal in den Sinn gekommen, dass es in New Orleans eine ganz spezielle Trauerkultur gibt: Der Sarg des Verstorbenen wird durch die Straßen getragen, eine Brassband marschiert mit und spielt eine recht fröhliche Musik zwischen Dixieland, Ragtime, Blues und Funk. „Der Verstorbene ist sozusagen bei seiner letzten Party mit dabei ... So fanden sich meine Finger auf dem Klavier plötzlich mittendrin im Komponieren meines ‘Blues For Olli’“.

Wer die Band live erleben möchte, hat dazu sehr bald Gelegenheit. Heute spielt das Trio ab 18.45 Uhr im Foyer des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums, um auf das Konzert der Supertramp-Coverband Century’s Crime einzustimmen. Ein weiterer Termin ist am 1. November ab 19.30 im Café Clüverhaus. Der Eintritt ist frei, wegen begrenzten Platzangebots wird um Reservierung unter Tel. 04202/ 953999 gebeten.

Hier finden mögliche Unterstützer Infos zum Thema Crowdfunding:

http://www.visionbakery.com/pietgoreckitrio