Sperrung und mehrere Verletzte: Umgekippter Lkw sorgt für Chaos auf der A27

Von: Steffen Maas

Wegen eines schweren Autounfalls ist die A27 bei Achim in Richtung Bremen am Montagnachmittag voll gesperrt worden. Ein Tanklaster krachte in ein Wohnmobil – und kippte um.

Achim – Kurz vor Bremen ist es auf der Autobahn A27 am frühen Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Tanklaster krachte aus wenig später noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines bremsenden Wohnmobils. Beim anschließenden Ausweichmanöver kollidierte der Lastwagen mit zwei weiteren Autos, ehe er kippte und auf der Seite zum Liegen kam.

Nach aktuellem Stand kurz nach dem Unfall sind dabei sieben Menschen leicht sowie der Fahrer des Lasters schwer verletzt worden. Die A27 bei Achim wird voraussichtlich noch einige Stunden in Richtung Bremen gesperrt sein. Laut einer Schätzung vom Nachmittag gingen die Einsatzkräfte zu dieser Zeit von 23 Uhr aus.

Der Tanklaster kippte nach der Kollision auf die Seite und begrub einen der gerammten Pkw unter sich. © Christian Butt

Vollsperrung der A27 bei Achim: Tanklaster kippt nach Kollision auf die Seite – viele Verletzte

Neben den acht Verletzten aus Autos, Wohnmobil und Laster erwarteten die Einsatzkräfte auch erhebliche Sachschäden. Den Informationen zufolge lief geladenes, flüssiges Latex aus dem Tank auf die Fahrbahn. Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Rettungskräfte, Feuerwehr und die Autobahnmeisterei sind zum Einsatz gerufen worden.

Die beteiligten Fahrzeuge sind nach erster Information nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Schon kurz nach dem Unfall bildete sich auf der A27 zwischen den Abfahrten Achim-Ost und Achim-Nord ein kilometerlanger Rückstau. Alle Verkehrsteilnehmer wurden dazu aufgefordert, das Gebiet weiträumig zu umfahren.