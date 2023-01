26 Prozent mehr Übernachtungen in Achim: „Hoffen auf ein gutes Tourismusjahr“

Von: Lisa Duncan

Die „Entdecker-Karte Nord“, die Henrike Drewes und Angela Osmers (v.l.) hier hochhalten, ist kostenlos in der Tourist-Info Achim erhältlich. Sie umfasst neben einem Plan der Region Infos über Baudenkmäler, Museen und Heimatstuben, Freizeitangebote und Besonderheiten in Achim und darüber hinaus. © Duncan

Achim – Um 26 Prozent sind die Übernachtungszahlen in Achim 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 voraussichtlich gestiegen. In absoluten Zahlen gab es insgesamt 64 700 Übernachtungen. „Das lässt hoffen, dass sich alles wieder auf den Stand vor Corona normalisiert. Die Zahlen können aber gerne auch weiter steigen“, sagt Henrike Drewes, Mitarbeiterin der Tourist-Info Achim.

Die Geschäftsstelle an der Obernstaße 38 ist der Mittelweser-Touristik mit Hauptsitz in Nienburg angeschlossen.

Es handelt sich allerdings um vorläufige Zahlen, weil die Übernachtungen bislang nur von Januar bis Oktober 2022 ausgewertet worden seien, so Drewes. Jeweils im Februar/ März meldet das Landesamt für Statistik Niedersachsen die Gesamtzahlen des Vorjahres. Die Anzahl der Übernachtungen beziehe sich auf „geöffnete Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten“. Zu Unterkünften mit weniger Schlafplätzen gebe es keine Erhebungen. Bei den Ankünften in Achim, also den Übernachtungsgästen, sei die Zahl im selben Zeitraum sogar um 26,5 Prozent – auf 39 812 gestiegen, so Drewes.

Welche Angebote haben die Gäste im abgelaufenen Tourismusjahr besonders nachgefragt? Laut Drewes hält der von der Pandemie begünstigte Trend zu Wander- und Radtouren an. Das betrifft etwa „den Weserradweg, der ja auch an Achim vorbeiführt“, sowie weitere lokale Rundtouren mit dem Rad und sieben Wandertouren in Achim und umzu mit einer Länge von sechs bis 15 Kilometern. „Diese sind in unserer Broschüre "Achimer Wandertouren – mit Stock und Schnürschuh" zu finden, die sehr gut von den Gästen angenommen wird“, berichtet Drewes. Das 46 Seiten starke Heft ist übrigens kostenfrei in der Tourist-Info erhältlich.

Darüber hinaus hat die Tourist-Info zahlreiche weitere Broschüren vorrätig, die Drewes zufolge laufend überarbeitet werden. Alle Informationen in den Broschüren sind auch ständig aktualisiert auf der Internetseite www.achim.de abrufbar. Aber Drewes zufolge nehmen die Gäste die gedruckten Seiten gerne mit: „Sie sind handlich, passen gut in Rucksack und Fahrradtasche und sind auch offline nutzbar“, so Drewes. Zuletzt ist in einer Neuauflage der „weißen Linie“ mit luftig im Handschriften-Stil gestaltetem Deckblatt die „Entdecker-Karte Nord“ erschienen, die neuerdings auch die Stadt Verden als Nahziel enthält. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Weser-Radweg per Pedal erfahren. „Die ist sehr gut nachgefragt. Die Besucher freuen sich über die Karte und nehmen das Druckerzeugnis gerne mit“, berichtet Drewes. Im Maßstab 1:50 000 sei der Routenplan sehr detailliert.

Aktuell werde die Broschüer „Gäste-Information mit Stadtplan“ überarbeitet, die Wissenswertes zur Stadtgeschichte, Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und Stadtführungen enthält. Apropos Stadtführungen: Für April 2023 plant die Tourist-Info wieder die erste Nachtwächterführung und dann zweimal monatlich im Wechsel Stadt- und Themenführungen, die die Gästeführerinnen Elke Gerbers, Maren Knüppel und Silke Fronzek im historischen Gewand anbieten. Von Oktober bis Dezember gibt es dann monatlich wieder eine Nachtwächterführung. „Das war übrigens das erste Angebot, auf das die Reisenden nach den Corona-Beschränkungen wieder gerne zurückgegriffen haben“, berichtet Drewes.

Eine Corona-Pause hatte im Jahr 2020 auch die private Initiative der „Offenen Gartenpforte“. Seit zwei Jahren läuft die Veranstaltungsreihe wieder und auch von Mai bis August 2023 werden wieder diverse Privatleute ihre Gärten für interessierte Besucher aufschließen. Das Interesse an liebevoll angelegten heimischen Gärten gehe nicht primär von Menschen aus Achim aus, sondern gerade auch von Reisenden aus anderen Bundesländern, betont Drewes: „Es gibt viele Besucher, die gezielt nach der offenen Gartenpforte fragen.“

Wahrzeichen am Schlüsselbund: der Mühlenanhänger der Stadt Achim mit Einkaufschip. © Bartz

Obwohl das Jahr 2023 noch jung ist, seien bei der Tourist-Info Achim schon vereinzelt Nachfragen zu Führungen oder Unterkünften – aktuell gibt es eine Auswahl an 19 Hotels, Ferienzimmern und Ferienwohnungen – eingegangen. „Wir hoffen daher auf ein gutes Tourismusjahr“, so Drewes. Noch bleibt ihr und Kollegin Angela Osmers aber Zeit, Projekte vorzubereiten. So präsentiert sich die Tourist-Info ab Mitte Januar auf diversen Reisemessen sowie der Grünen Woche in Berlin. Mit im Gepäck haben die beiden dann diverse Mitbringsel mit Achim-Motiven und Achim-Logo. Kunden finden mittlerweile eine große Produktpalette: Neben dem klassischen Achim-Becher gibt es den „Nachtwächter“-Kräuterlikör, die Achim-Lunchbox, das -Frühstücksbrettchen oder, ganz neu einen Einkaufschip in Form der Achimer Windmühle als Schlüsselanhänger. Die neueste Errungenschaft in der Produktlinie der Mittelweser-Touristik heißt „Weser-Gin“. Bislang gibt es das hochprozentige Andenken nur in Nienburg, aber es wird in ein bis zwei Wochen auch in der Tourist-Info Achim erhältlich sein, teilt Drewes mit.