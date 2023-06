Tagung in Achim: Mehr Sicherheit für Radfahrer

+ © Leipold Von der Umsetzung des Ortsdurchfahrtenprogramm in der Region Hannover berichteten Conrad Vinken und Wiebke Schepelmann. © Leipold

Sichere Ortsdurchfahrten für den Radverkehr standen im Fokus des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, der jetzt in Achim tagte.

Achim – Es sind Begriffe wie Geschwindigkeit, Stau, Enge, Autovorfahrt, die den 65 Teilnehmenden des Fachtags „Sichere Ortsdurchfahrten für den Radverkehr“ des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen im Achimer Kasch zum Begriff Ortsdurchfahrt einfallen. Sie arbeiten in Fachverwaltungen und in der Kommunalpolitik.

Ist es keine gemeindeigene Straße, ist die Hürde hoch

„Der Radverkehr ist eine relevante Größe für die zukünftige Mobilität“, betont Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbundes. „Der Druck steigt, Veränderungen herbeizuführen“, sagt Projektmanager Lennart Kersting. Der Straßenraum müsse neu gedacht werden, damit er Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer biete. Auf der Riesstraße in Ritterhude, beispielsweise, gilt laut Jürgen Kuck das Credo „Freie Fahrt für freie Bürger.“ Das ärgert ihn als Bürgermeister. „Das Radwegentwicklungskonzept der Gemeinde ist mit riesigen Hürden verbunden, wenn die Straßen nicht in der eigenen Hoheit liegen“, erklärt er.

+ Wolfram Mischer verdeutlichte, dass die Verkehrssicherheit in der Planung oberste Priorität hat. © Leipold

Deshalb ist die Gemeinde Ritterhude Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, um auf Bundesebene Gehör zu finden.

Drei Anläufe in zehn Jahren habe der Gemeinderat unternommen, um die Straße zu einem sicheren Ort für Radfahrende zu machen. Entweder mit einer Temporeduzierung auf 30, was nur im Bereich des Seniorenheimes gelang, solange es in Betrieb war. Oder mit einer Piktogrammkette, also Fahrradsymbolen auf der Straße. Das aber kommt der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nicht auf die Landesstraße: „Unsere Straße wird nicht bemalt“, habe ihm eine Mitarbeiterin wörtlich gesagt.

Würden die Behörden danach entscheiden, was in der Straßenverkehrsordnung, der Verwaltungsvorschrift und dem technischen Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) steht, gebe es mehr Tempo 30, Piktogrammketten und Schutzstreifen, ist die Auffassung von Wolfram Mischer. Entscheidend sei, ob eine besondere Gefahrensituation vorliege, erklärt der Verkehrsingenieur bei der Bezirksregierung Detmold mit Hinweis auf die aktuelle Fassung der Straßenverkehrsordnung. Diese hebt seit der Aktualisierung 2021 insbesondere auf die Sicherheit ab. Er rät, den Behörden gegenüber die Gefahrensituation anhand der Verordnungen und des Regelwerks sauber und dezidiert darzulegen. „Erlauben Sie sich, die zu fragen, die die Entscheidung treffen, ob sie den Weg selbst mit dem Fahrrad gefahren sind.“ Die Wege müssten erkennbar, begreifbar, übersichtlich und gut befahrbar sein.

„Der Verkehr steht kurz vor dem Kollaps“

Was Mischer ausführt, empfindet Achims CDU-Ratsmitglied Martin Puls als „komplette Gängelung und Bevormundung der Autofahrer“. Schließlich würden sich die Radfahrer selbst gefährden, an zwei Dritteln aller Unfälle seien nur Radfahrer beteiligt. Er befürchtet eine Ausgrenzung der Autofahrer, was im Saal für Aufruhr sorgt. „Man muss nicht per se Klientelpolitik betreiben“, ist Mischers einzige Antwort. „Der Verkehr steht kurz vor dem Kollaps, wir müssen nach Möglichkeiten suchen und nicht verhindern“, erwidert Kuck.

Auch Achims SPD-Ratsmitglied Herfried Meyer ist unter den Zuhörenden. „Aus verkehrsrechtlicher Sicht weckt der Fachtag Hoffnung“, sagt er. Mit Stefan Schuster habe die Stadt einen engagierten und fachlich sehr guten Verkehrsplaner, der sich um die Belange der Radfahrer kümmere. So bleibt nicht viel, was sich Meyer für den Radverkehr in der Stadt wünscht: Querungen mit Zebrastreifen ausbauen, die Wohnquartiere mit Fuß- und Radwegen vernetzen und alte Bahnunterführungen wiederherstellen, um schnellere Verbindungen für den Radschnellweg zu schaffen.

Welche Möglichkeiten es gibt, um holprige und unübersichtliche Radwege zu verbessern und enge Straßenverhältnisse für Radfahrer sicherer zu gestalten, zeigen Beispiele von Pia Lesch von der Planersocietät aus der Planungswerkstatt der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen“ (AGFK). Wiebke Schepelmann, Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe, und Conrad Vinken, slb Projektsteuerung Region Hannover, erläutern, wie in der Region Hannover im Rahmen des Ortsdurchfahrtenprogramms etwa die rote Einfärbung der Schutzstreifen mehr Rücksichtnahme bei Autofahrern bewirkte.