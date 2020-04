Mehr Schutz vor Corona für Pflegebedürftige

In seiner Schneiderei in der Fußgängerzone fertigt Zaki Hussain (r.) Mund- und Nasenschutz für das Personal in den Alten- und Pflegeheimen sowie für ambulante Pflegedienste an. Am Dienstag überreichte er fertige Masken an Axel Eggers (l.) und Rolf Wiesner von der Bürgerstiftung Achim. Foto: Schmidt

Achim – Die Achimer Bürgerstiftung spendet vorerst 500 Masken als Mund- und Nasenschutz für das Personal in den Alten- und Pflegeheimen in Achim sowie für ambulante Pflegedienste. „Ältere Menschen sind durch das Coronavirus besonders gefährdet“, weiß Axel Eggers von der Bürgerstiftung, „deshalb haben wir uns überlegt, was wir zu einer Verbesserung der Lage beitragen können.“

Auf der Suche nach den Behelfsmasken sei man in den sozialen Netzwerken auf Familie Hussain aufmerksam geworden, die seit März vergangenen Jahres die Schneiderei Riwan an der Obernstraße in der Achimer City betreibt und solche Masken in Handarbeit herstellt. „Wir haben zunächst die Bedarfe abgefragt und festgestellt, dass viele dieser Masken benötigt werden, und dann gefragt, welche Mengen die Familie herstellen kann“, ergänzt Rolf Wiesner. „Schließlich haben alle Läden geschlossen, und Material steht nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.“

Die Masken zu einem Stückpreis von drei Euro seien nicht zertifiziert, erfüllten aber wichtige Anforderungen: Sie seien kochfest und verfügten über eine dichte Gewebestruktur. Außerdem würden sie nach einer Anleitung hergestellt, die das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde (LZ UGB) der Stadt Essen online veröffentlicht habe und die derzeit bundesweit als Standardvorlage diene. Dank Spenden unter anderem vom Terre-des-Hommes-Laden an der Achimer Brückenstraße bestehe den Stoff betreffend keine Not. Für den Nasenbügel vernäht Hussain aktuell Pfeifenreiniger. „Uns fehlen kochfeste Gummilitzen für die Ohrhalterung“, benennt Tochter Riwan Hussain einen Mangel. Eine erste Charge der Masken, 200 Stück, hat Zaki Hussain am Dienstag übergeben, weitere sollen folgen.

Familie Hussain war Anfang 2016 von Syrien nach Deutschland geflüchtet und kam im August 2017 über Dörverden nach Achim. „Die Corona-Krise betrifft uns alle, und wir haben uns überlegt, was wir leisten können“, so Riwan Hussain. Die Bürgerstiftung nimmt weiterhin Bestellungen entgegen. „Wir möchten auch Arztpraxen ermutigen, unser Angebot in Anspruch zu nehmen“, erklärt Eggers. Die Bürgerstiftung nimmt Bestellungen per E-Mail an rolf.wiesner@ewetel.de entgegen, die Schneiderei Riwan telefonisch unter 04202 / 764 49 47. sch