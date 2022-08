Mehr Parkplätze für Radfahrer

Von: Michael Mix

Vor der Marktpassage parken Radfahrer ihre Vehikel mangels Platz oft wild. © butt

Achim – Radfahren ist gesund, macht Spaß, dient dem Klima- und Umweltschutz. Immer mehr Leute steigen deshalb auf das zweirädrige Verkehrsmittel um. Vielfach fehlt es allerdings noch an passender Infrastruktur, etwa an gut ausgebauten, sicheren Radwegen. Oder es hapert an der einen oder anderen Stelle an Abstellmöglichkeiten für den Drahtesel, der immer öfter mit Elektromotor ausgestattet ist.

Mancherorts in Achim suchen Radfahrerinnen und -fahrer mitunter vergeblich nach einem Platz, an dem sie ihr Vehikel bequem und sicher anschließen können.

Was nun auch die Ratsgruppe SPD umtreibt, die die Situation am Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) ins Visier nimmt. „Viele der Besucher kommen mit dem Rad. Leider befinden sich im Bereich der vorhandenen Abstellplätze nicht genügend Möglichkeiten, Fahrräder sicher abzustellen und abzuschließen“, erläutert Herfried Meyer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, die zusammen mit den „Einzelkämpfern“ der Freien Wähler und der Linkspartei eine Gruppe im Stadtrat bildet. Die beengte Fläche am Kasch, die den Rad- und Fußverkehr dort beeinträchtige, komme erschwerend hinzu.

Die Ratsgruppe sieht daher Handlungsbedarf. Die Stadtverwaltung solle prüfen, wo im Bereich des Veranstaltungszentrums zusätzliche sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden könnten, heißt es in einem von Meyer verfassten Schreiben an Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Die Ratsgruppe hält es dabei für sinnvoll, Vertreter des Kasch mit einzubeziehen, um etwa die Anzahl weiterer erforderlicher Stellplätze besser abschätzen zu können. Diese könnten aus Sicht von Meyer und Mitstreitern zum Beispiel „im Bereich des Parkhauses“ entstehen.

Die wenigen Abstellbügel am Kasch sind meist schnell besetzt. © mix

Die Kommunalpolitiker bitten in ihrem Antrag die Verwaltung, die Suche nach einem geeigneten Standort für Fahrradständer oder -bügel „zeitnah durchzuführen und den Gremien des Rates dazu einen Vorschlag zu machen“. Denn im Zuge der im kommenden Herbst und Winter anstehenden Beratungen für den Achimer Haushalt 2023/24 solle darüber bereits ein Beschluss gefasst werden können.

„Ich halte die Idee für gut“, antwortet Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Stadtverwaltung, auf Nachfrage. „Der Bedarf ist da.“ Denn es gebe im Kasch diverse Veranstaltungen, zu denen zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad kämen und wo dann die gerade mal rund eine Handvoll Abstellbügel am Haus entlang der Bergstraße bei weitem nicht ausreichten. Daher mache es Sinn, deren Anzahl deutlich zu erhöhen.

Auf dem Grünstreifen am Freibad sollen eventuell weitere Abstellmöglichkeiten entstehen. © -

Dafür gebe es verschiedene Optionen. Die naheliegendste Lösung ist für Schuster, die vorhandene Mini-Bügelreihe zu verlängern. Alternativ könnten eventuell auch Abstellmöglichkeiten im Bereich der Parkpalette am Kasch errichtet werden, „dabei wären aber die Zufahrten für die Feuerwehr und den Lieferverkehr zu beachten“. Der Verkehrsplaner bringt jedoch noch eine weitere Variante ins Spiel. Er kann sich gut vorstellen, die beiden Autoparkplätze vor dem Kasch an der Feldstraße in Stellflächen für Fahrräder umzuwandeln. Immerhin insgesamt zehn Stück hätten dort bei einer längsseitigen Anordnung von Bügeln Platz, sagt Schuster.

Als weiteren Hotspot bei diesem Thema nennt der Fachmann das Freibad. An sehr heißen Tagen reiche dort sogar der neu geschaffene große Fahrradparkplatz nicht aus. Die Verwaltung überlege, zusätzliche Bügel auf dem Grünstreifen zwischen dem Badgelände und dem Fuß- und Radweg zu platzieren. „Damit könnte man dort auch das wilde Parken von Autofahrern unterbinden“, nennt Schuster einen aus Sicht der Stadt wichtigen Nebeneffekt.

Um das Radfahren in Achim zu fördern, bestehe sicherlich auch in der Innenstadt noch Bedarf für weitere Anlagen. Die Bügel vor der Marktpassage und am Rathaus seien häufig überfüllt, räumt Schuster ein. Er verweist aber darauf, dass die Stellflächen an der „Alten Feuerwache“ und beim Toilettenhäuschen auf dem Baumplatz meist noch Platz böten. Gleichwohl hat der Planer im Kopf, ähnlich wie am Bahnhof künftig auch in der City eine verschließbare Radstation mit vielen Boxen einzurichten. Als Standort favorisiert er die Wiese am Amtsgericht. Für die Finanzierung der eine „hohe fünfstellige Summe“ kostenden Anlage hofft Stefan Schuster auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“.