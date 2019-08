Mit mehr Kraftreserven in den Kulturherbst

Achim - Von Ingo Schmidt. Das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) begrüßt zwei neue Mitarbeiter: Anfang August startete Matti Bank im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in den Kulturbetrieb. Der 18-jährige Bank ist kein Unbekannter im Kasch, denn der Abiturient und Technik interessierte Schlagzeuger zeichnet bereits seit rund anderthalb Jahren bei Konzerten ehrenamtlich für die Beleuchtung verantwortlich.

„Ich kenne das Team schon seit einiger Zeit und weiß deshalb, worauf ich mich einlasse“, erklärt der Achimer, „und ich möchte diesen wichtigen Achimer Kulturbrennpunkt nun noch intensiver unterstützen.“ Außerdem diene das kommende Jahr vor allem der weiteren beruflichen Orientierung, denn in welche Richtung es für Mati Bank beruflich einmal gehen soll, sei noch vollkommen offen.

Bereits lange Jahre im Berufsleben etabliert ist Ricardo Wandtke, der ab sofort die Leitung des Service-Teams übernimmt. „Mit Ricardo gehen wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Dennis Meinken die Personalergänzung. „Er wird mich vor allem im Gastronomiebereich entlasten. Er wird regelmäßiger die Koordination vor Ort übernehmen können, was mir bisher nicht im nötigen Umfang möglich war.“ So könne man Strukturen und Abläufe optimieren und aufgrund der daraus gewonnenem Kapazitäten neue Ideen auf den Weg bringen. Wandtke hat nach beruflichen Stationen in Deutschland und in der Schweiz im Bereich Marketing 15 Jahre lang ein Restaurant in der brasilianischen Heimat seiner Gattin betrieben. Vor kurzem führte sie der gemeinsame Weg auf der Suche nach neuen Perspektiven nach Bremen. „Die Gründe für die Rückkehr sind vielschichtig“, erklärt der Diplom-Ökonom. Das sei eine längere Geschichte, und wer Details hören wolle, könne gerne das Kasch besuchen, an der Theke ein Getränk genießen und die näheren Umstände erfragen.