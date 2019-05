„Mehr Demokratie wagen“

FRAGEN ZUR EUROPAWAHL Antworten zum Thema Volksentscheide

+ Beim Europa-Café im Gymnasium am Markt diskutierten die Zehntklässler auch über das Thema Volksentscheide. Foto: mix

Achim – Mehr direkte Demokratie in der EU wünschen sich Zehntklässler des Achimer Gymnasiums am Markt (Gamma), das sich mit dem Titel „Europaschule“ schmücken darf. Im Vorfeld der Europawahl, die am Sonntag, 26. Mai, über die Bühne geht, fordern die Schüler aus den drei zehnten Klassen bei „wichtigen politischen Fragen“ Volksentscheide.