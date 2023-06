Mehr als eine Quotenfrau: Hilke von Mach-Eickhorst ist Unternehmerin des Jahres 2022

Von: Dennis Bartz

Hilke von Mach-Eickhorst neben einem Kunstwerk von Markus Genesius. © BARTZ

Achim – Hilke von Mach-Eickhorst, die als erste Frau beim Achimer Wirtschaftsforum am Mittwochabend zur Unternehmerin des Jahres gekürt worden ist, richtete in ihrer Dankesrede einen Appell an die Anwesenden: „Ich hoffe, dass ich der Anfang einer ganz langen Reihe Unternehmerinnen bin. Klar, ich soll keine Quotenfrau sein, und das bin ich auch nicht gerne, aber offensichtlich ist es immer noch nötig“, betonte die Preisträgerin.

Bereits zu Lebzeiten ihrer 2017 nach langer Krankheit verstorbenen Mutter Christa von Mach hatte sie den Vorstoß gewagt und die erfolgreiche Geschäftsfrau als mögliche Unternehmerin des Jahres ins Gespräch gebracht. Damals noch ohne Erfolg. Nun wurde sie selbst vorgeschlagen und erhielt in der Jurysitzung im April die mit Abstand meisten Stimmen.

Mit umso größerer Freude und auch ein wenig Genugtuung nahm sie den Preis im voll besetzten Saal entgegen: „Ich nehme den Preis zur Hälfte für meine Mutter an. Die andere Hälfte teile ich mit meiner Familie und meinen Mitarbeitern, die mich immer auf Kurs halten“, sagte von Mach-Eickhorst, die das 1937 von ihrem Großvater Fritz Wellborg gegründete Bestattungsinstitut in dritter Generation führt. Doch dies, erklärte sie im Pressegespräch kurz vor der Feier, spiele für sie nur eine untergeordnete Rolle: „Es ist zwar ein Zeichen von Durchhaltevermögen, aber nicht immer auch von Qualität“, äußerte die Wahl-Brinkumerin, die den Achimer Betrieb am 31. Dezember 2013 von ihrer Mutter übernommen hat. „Ich habe ihn nicht etwa geerbt, sondern abgekauft. Wir haben die Übergabe gut hinbekommen“, stellte von Mach-Eickhorst klar.

Bereits zwei Jahre später begann sie damit, den Neubau an der Obernstraße, gegenüber vom alten Firmensitz, mit direktem Anschluss an den Friedhof am Rathauspark zu planen. 2016 folgte der Umzug. „Bei uns sieht es seitdem nicht mehr bestattungsmäßig aus. Wir könnten ebenso ein Architekturbüro oder eine Werbeagentur sein. Wenn keine Bestattungen anstehen, müssen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch keine dunkle Kleidung tragen“, hob von Mach-Eickhorst hervor.

Sie stellt die hell und freundlich gestaltete Feierhalle regelmäßig für Veranstaltungen zur Verfügung, zum Beispiel für Vorträge des Achimer Kunstvereins. In den Fluren und Büros hängen bunte Gemälde anstatt typische Bestattermotive. „Meine Passion ist die Kunst, auch wenn ich selbst nicht kreativ bin“, gesteht von Mach-Eickhorst, die ihre Unternehmensräume gerne für Besucher öffnet: „Denn ich freue mich, wenn Menschen auch ohne traurigen Anlass zu mir kommen.“ Bereits 2010 hatte sie erste Aufgaben im mütterlichen Betrieb übernommen. Sie hatte damals „als kleines Licht angefangen, und nicht als Tochter der Chefin“, erinnert sie sich.

Die Rolle der Inhaberin fülle sie nun anders aus als ihre Mutter, die eine dominante Frau war: „Auch ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Aber wir haben hier nun eine flache Hierarchie. Jeder Mitarbeiter übernimmt Verantwortung und hat Freiraum. Ich biete ihm die Sicherheit, die er braucht.“

Nach guten Jahren sei es ihr wichtig, ihr Team am Erfolg zu beteiligen: „Wenn ich habe, gebe ich gerne“, erklärt die Unternehmerin, die sich auch sozial stark engagiert. Sie hat mehrere Jahre lang eine Demenz-WG in Bremen kaufmännisch betreut und ist weiterhin Mitglied des Vereins. Für jeden Verstorbenen lässt sie einen Baum durch die Organisation „Click A Tree“ pflanzen. Ihr Bestattungsinstitut ist Mitglied im Bestatter-Netzwerk „Grüne Linie“, im Nabu, bei der Achimer Tafel und hat über die Reinhard-und-Marianne-Athenstaedt-Stiftung zwei Kinderpatenschaften in Nepal übernommen. Außerdem spendet von Mach-Eickhorst regelmäßig an die Rettungshundestaffel Osterholz-Scharmbeck, die Achimer Sterneneltern, Seawatch, Aktion Mensch und Ärzte ohne Grenzen. „Wenn ich sehe, das Geld gebraucht wird, dann unterstütze ich sehr gerne“, unterstreicht von Mach-Eickhorst, die an Achim besonders den Stadtkern mag, aber auch die Marsch und die Weser. Sie besucht zudem gerne den Wochenmarkt, um dort frische Lebensmittel einzukaufen. Die begeisterte Köchin, die viel Erfahrung im Service gesammelt hat, lädt gerne Freunde zum Essen ein. „Ich genieße es, Gastgeberin zu sein“, erklärte sie.

Viel Applaus im Saal erhielt sie, als sie sich für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gleichberechtigung aussprach: „Ich wünsche mir für die Zukunft viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichem Maße fördern. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der es keinen Unterschied macht, ob Mutter, Vater oder beide sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmern, in der junge Eltern auf eine große Unterstützung der Gemeinschaft bauen können, in der es ausreichend Kita-Plätze und gute Schulen gibt, und machbare Teilzeitarbeitsplätze.“

Sie nahm die Zuhörer in die Pflicht: „Wenn wir als Unternehmerinnen und Unternehmer dafür sorgen, werden unsere Werte in die Familien getragen. Sie stärken und sichern unsere Zukunft, zum Beispiel in Bezug auf den Arbeits- und Fachkräftemangel.“