Mehr als 100 Botschafter für „Klima“

Till Simon stimmte auf der Bühne der Cato-Aula den Rap „Unser Klima wandelt sich, das betrifft auch dich und mich...“ an. © -

Achim – Der Planet Erde schwebt in Gefahr. Nur durch konsequentes Handeln ist dessen übermäßige Erwärmung, die Leben auf allen Kontinenten sowie in den Meeren bedroht, noch zu verhindern, führte der Kurzfilm „Der CO2-Kreislauf“ dem Publikum in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums am Donnerstag eindrucksvoll vor Augen. Aber wer rettet die Welt?

Vielleicht macht das die junge Generation.

Mehr als 100 Klimabotschafterinnen und Klimabotschafter gibt es jetzt an den weiterführenden Schulen in Achim. Die örtliche Bürgerstiftung verlieh diese Auszeichnung am Donnerstag in der Cato-Aula zum ersten Mal. Für die Schuljahrgänge 2020/2021 und 2021/2022 bekamen stellvertretend jeweils 30 ehemalige Fünftklässlerinnen und Fünftklässler des „Cato“, des Gymnasiums am Markt und der IGS sowie 14 Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule die sogenannten Klimaführerscheine überreicht.

Im Projektunterricht hatten sie sich umfangreich und kreativ mit verschiedenen Umweltaspekten befasst. „Sie sind damit die ersten Achimer Klimabotschafterinnen und -botschafter“, freute sich Liane Wiesner, Vorsitzende der Bürgerstiftung, im Beisein des Designers und Künstlers Özi, der die Lehr- und Lernmaterialien für die Schulen erstellt hat.

„Ihr werdet besonders mit den Folgen des Klimawandels zu tun haben“, sagte Niclas Vasiliadis von der Schulleitung des Cato-Gymnasiums bei der Begrüßung des jungen Publikums im Saal. Das Thema stehe leider erst im Erdkundeunterricht in der zehnten Klasse auf dem Stundenplan. „Das ist aus unserer Sicht viel zu spät.“ Schon daher sei das von der Achimer Bürgerstiftung angeschobene Projekt „Klimaführerschein“ sehr sinnvoll.

Wiesner rief die Jugendlichen dazu auf, ihr erworbenes Wissen rund um Wasser- und Energieverbrauch, Fleischkonsum oder Vermüllung weiterzutragen. In Bonn, wo auch „Özi"s Comic Studio“ ansässig ist, gebe es bereits 16 000 Klimabotschafter. Die Vorsitzende der Bürgerstiftung dankte den Schulleiterin und den Lehrkräften, dass diese das Vorhaben mitgetragen und umgesetzt haben, und der Stiftung der Kreissparkasse dafür, dass diese die „nicht ganz billigen“ Lernmaterialien mit finanziert habe.

„Wir fördern Projekte in Sport und Kultur, aber auch im Bereich der Nachhaltigkeit“, sagte Dr. Beate Patolla, Geschäftsführerin der KSK-Stiftung. „Deswegen haben wir gerne Geld dafür gegeben.“

Ratsvorsitzende Ute Barth-Hajen ermunterte die Mitglieder des Achimer Stadtrats, der durch Mitglieder von CDU, SPD und Grünen bei der Veranstaltung vertreten war, und andere Erwachsene, sich die eingangs gezeigte Animation von Oro Verde und andere „Gruselfilme“ zum Klima anzusehen. „Jeder kann eine Kleinigkeit zu dessen Schutz beitragen“, sagte sie und nannte einige Beispiele: „weniger duschen“ oder „mit dem Fahrrad statt mit dem Auto Brötchen holen“.

Kurz darauf betrat Till Simon mit Gitarre die Bühne. „Wir wollen singen“, forderte der Achimer Musiker das Publikum auf. Auf einer großen Leinwand war das aus dem Lernheft bekannte „Bonni&Bo-Lied“ abgebildet. Simon stimmte den Rap „Unser Klima wandelt sich, das betrifft auch dich und mich...“ an und fühlte sich bei seinem Songvortrag zunächst alleingelassen. „Singt ihr denn auch mal mit?“

Insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler der beiden Achimer Gymnasien, der IGS und der Erich-Kästner-Schule sind jetzt „Klimabotschafter“. © Mix

Als Nächstes bat Wiltrud Ysker vom Vorstand der Bürgerstiftung, die durch die Veranstaltung führte, Özi auf die Bühne. Der langhaarige Comic-Zeichner und Illustrator hatte mit seiner lockeren Art auf Anhieb einen Draht zu den jungen Leuten in den Sitzreihen vor ihm. Er sei nicht der Erfinder des Klimaführerscheins, dazu hätten mehrere „kluge Köpfe“ beigetragen, „aber ich bin der Urheber“, bekannte der Bonner. Es handele sich dabei um ein „schwieriges Thema, aber man soll auch Spaß beim Lernen haben“. Er habe auch den Film für die Tropenwald-Stiftung Oro Verde gemacht.

Özi verriet, dass er als Lehrerkind den „Matheführerschein“ und dergleichen gut kannte und deshalb überlegt habe: Warum sollte es nicht auch einen „Klimaführerschein“ geben? „Es ist wichtig, dass ihr euch einsetzt“, sagte er den Schülerinnen und Schülern. „Sagt euren Eltern, sie sollen auf billiges Fleisch aus Massentierhaltung verzichten und stattdessen lieber Gemüse und vielleicht nur einmal in der Woche hochwertiges Biofleisch kaufen.“

Vorzeigbares recyceltes Plastikkärtchen, das den Klimaschutz noch mehr zum Thema machen soll. © -

Bei einem kleinen Quiz, das sich mit seinen Fragen an die Inhalte für den Klimaführerschein anlehnte, ging es auch um das Thema Ernährung. „Wieviel Menschen können von der Menge Mais satt werden, die an eine Kuh bis zu deren Schlachtung verfüttert wird?“, wollten Wiesner und Özi vom Publikum unter anderem wissen. 50, 75 oder 100? Letztere Zahl ist richtig, was die meisten wussten oder zumindest ahnten. Eine andere Frage drehte sich zum Beispiel um Plastik und die damit verbundene Vermüllung und Gesundheitsgefährdung. Der in der Landschaft, in Meeren und Flüssen hinterlassene Stoff, egal ob größeres Teil oder in kaum mit dem bloßen Auge zu erkennender Mikroform, zersetze sich erst nach hunderten Jahren, erfuhren die Zuhörer.

Der Klimaführerschein bestehe leider aus Plastik, räumte Özi ein. „Aber aus recyceltem.“ Mit dem kleinen Kärtchen könne man weder Geld abheben noch Auto fahren, scherzte er. Die Inhaber könnten damit jedoch nachweisen, dass sie ganz viel Ahnung von dem Thema hätten. „Ihr könnt damit als Experten auftreten.“

Wenig später händigte Wiltrud Ysker an alle 104 Schülerinnen und Schüler den Klimaführerschein nach und nach aus. Und Liane Wiesner spendierte den Schulen obendrein noch Insektenhotels.