Internet – „zu gefährlich, um es zu verteufeln": Medienexperte Moritz Becker über den Umgang mit Social Media

Moritz Becker referiert am Mittwoch, 21. Juni, in Achim über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Social Media. Mit dem Kreisblatt spricht er darüber, wie Eltern und Kinder bei diesem Thema wieder zusammenfinden.

Achim – Insta-Reels, Tiktok-Videos, die Sehnsucht nach Likes: Für viele Eltern sind Social-Media-Plattformen Bücher mit sieben Siegeln. Nicht so für ihre Kinder. Wie sich ihr Medienverhalten beurteilen lässt, darüber referiert Moritz Becker vom Verein Smiley am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums in Achim. Wir sprechen im Vorfeld mit ihm darüber, wie beide Seiten – Kinder und Eltern – bei diesem Thema wieder zusammenfinden können.

Wie wichtig ist es, dass sich Eltern mit dem Thema Social Media vertraut machen?

Ich glaube, dass es einfacher ist, wenn ich als Vater oder als Mutter mit Instagram, Tiktok oder Whatsapp umgehen kann. Aber für das Gelingen von einer verantwortungsvollen Medienerziehung geht es darum, die Bedürfnisse der Kinder hinter der Mediennutzung zu berücksichtigen.

Wie lässt sich als Eltern erkennen, dass das schon in Richtung Sucht geht?

Ich denke, dass hinter einer zeitlich ausufernden Nutzung oft andere Bedürfnisse oder vielleicht Problemlagen stecken, als eine Sucht. Beispielsweise: Ein Kind ist verabredet, versäumt aber die Verabredung infolge von Medienkonsum. Die Eltern sehen eine Suchtgefahr des Smartphones, letztendlich war dem Kind die Verabredung nicht wichtig. Vielleicht hat es sich nur den Eltern zuliebe verabredet. Dieses Kind hat vielleicht leider nicht die Freunde, die ihm so wichtig sind, dass es das Handy selbstständig weglegt. Da möchte ich allerdings nicht von Sucht sprechen und letztendlich nicht das Medium in den Mittelpunkt stellen.

Welche Möglichkeiten haben Eltern denn, dem Kind zu helfen?

Wenn Erwachsene in eine Diskussion gehen, wo dann am Ende das geliebte Smartphone der Sündenbock ist, laufen solche Diskussionen oft ins Leere. Vielleicht sollte ich als Vater in der oben beschriebenen Situation, in der das Kind nicht zu seiner Verabredung gegangen ist, mit dem Kind über die tatsächlichen Ursachen sprechen. Das sind nicht selten Gespräche, die viel tiefer gehen und unter Umständen auch viel schmerzlicher für Eltern sind, weil das Kind vielleicht nicht so gesellig ist, wie die Eltern annehmen, oder die Freunde doch nicht so wichtig wie angenommen. Wenn sich an dieser Situation etwas verändert, wird sich idealerweise langfristig der Medienkonsum so in den Alltag integrieren lassen, dass er nicht mehr Überhand nimmt.

Also weg von dem Sündenbock-Image des Smartphones?

Ja. Ein Smartphone kann, wenn es entsprechend verantwortungsvoll eingesetzt wird, ein unumgängliches Werkzeug zur Recherche, zur Vernetzung, zur Verabredungskultur und all das sein. Von daher finde ich diesen Vergleich zu Süchten immer ein bisschen problematisch. Das kommt oft aus der eigenen Biografie, in der man selber ohne Smartphone groß geworden ist und es schwerfällt, all diese Dinge, diese Faszination zu begreifen.

Was mache ich aber als Elternteil, wenn das Smartphone ständig ein Streitthema wird?

Ich glaube, dass Kinder lernen müssen, sich zu reiben und zu diskutieren. Solche Reibungspunkte gab es immer, wenn man die letzten 60 Jahre Jugendkultur betrachtet, auch in Form von Generationenkonflikten. Eltern müssen dabei nicht unbedingt die gleiche Meinung wie Kinder haben. Eher, dass sie sich reflektieren: Worum geht es mir eigentlich? Ist es jetzt wirklich ein Problem, dass das Kind die ganze Zeit Tiktok-Videos guckt? Oder habe ich nicht viel mehr Angst davor, dass das Kind in der Schule versagt und nicht meine Erwartungen erfüllt? Dann wird es oft einfacher, die Gespräche zielgerichteter zu führen, dass das Kind letztendlich auch versteht, worum es den Eltern geht. Die Schulschließungen während Corona haben manche Kinder sozial nur überlebt, weil sie sich mit anderen online vernetzt haben, vielleicht mit Jungen und Mädchen, die wie sie selbst ticken. Dann kommen wir gar nicht darum herum, zu verstehen, dass Online-Freundschaften etwas sehr Wertvolles sein können – und nicht so anders, als eine Fußballfreundschaft. Dann fällt es vielleicht einfacher, Kompromisse und gemeinsam einen Weg zu finden.

Dürfen oder sollten Eltern wissen, mit wem ihr Kind Kontakt hat? Wie viel Kontrolle ist okay?

Aus meiner Sicht hat das Internet auch eine räumliche Dimension. Ich könnte jetzt ganz provokativ gegenfragen: Sollten Eltern wissen, mit wem die Kinder, wenn sie 15, 16, 17 sind, abends auf Partys gehen? Das würden wir bejahen – vor allem, weil wir uns an unsere eigene Jugend erinnern. Es ist gut, wenn ich als Elternteil weiß, dass da Freundinnen und Freunde sind, die sich im Zweifelsfall um das Kind kümmern, Hilfe holen und so weiter. In dem Moment, in dem ein 17-jähriges Kind zu den Eltern sagt „Ich gehe auf eine Party“ und trifft sich dann mit irgendwelchen Drogendealern, Zuhältern, Rechtsextremisten, religiösen Fanatikern oder so, dann ist das keine coole Party. Das heißt, es ist wichtig, dass Eltern ein Gefühl dafür bekommen: Sind das gleichaltrige Freunde oder nicht? Mit dem Internet ist es ganz genauso. Es geht darum, mit dem Kind genau darüber zu sprechen. Ihm zu erklären, woran es erkennen kann, ob da jemand vielleicht sexuelle Kontakte übers Internet anbahnt. Wichtig ist es, dass Kinder immer die Möglichkeit haben, zu den Eltern zu gehen, denn ich glaube, dass das ganze Problemfeld von Cybergrooming, also das sexuell übergriffige Verhalten von Erwachsenen in Social Media gegenüber Kindern, eines der größten Risiken des Internets ist. Vor allem dann, wenn Kinder sich nicht trauen, zu den eigenen Eltern zu gehen, weil sie Angst haben, dass die Eltern Vorwürfe machen. Dann versuchen Kinder, Dinge auszuhalten, die sie nicht alleine aushalten können.

Gibt es Möglichkeiten für Eltern, Social-Media-Plattformen und das, was das Kind dort macht, im Blick zu behalten?

Wenn Kinder nicht wollen, dass die Eltern sehen, was sie da machen, sind die Kinder so geschickt, dass die Eltern das nur sehr schwer nachvollziehen können. Sie haben dann zwei Accounts, einen, denen die Eltern kennen, und in den sie ab und zu mal so ein bisschen pro forma reinstellen und einen, der dann wirklich genutzt wird. Gerade hinter einem öffentlichen Instagram- oder Tiktok-Account stecken Bedürfnisse: Wenn Kinder auf der Suche nach neuen Freundinnen und Freunden sind, weil sie sich ausgegrenzt fühlen, dann haben sie unter Umständen genau deswegen einen öffentlichen Account, um wahrgenommen zu werden. Ein Kind mit Dingen wie Schulorchester, Handballmannschaft, Eltern, die stolz sind, und einem Freundeskreis, der immer für einen da ist, wird viel eher den Instagram-Account auf privat stellen. Es wird sagen: Ich brauche die ganzen Likes nicht unbedingt. Es reicht, wenn ich die von den Leuten bekomme, die mir nahe stehen. Wenn ein Kind in der Schule Ausgrenzung erlebt und es bei einem privaten Account ehrlich sagen müsste, dass es keine Freunde hat, ist es leider – und das finde ich so dramatisch – fast logischerweise darauf angewiesen, einen öffentlichen Account zu haben, weil sonst niemand da ist, der sich interessiert.

Also wäre ein Verbot oder ein Einkassieren des Geräts die schlechteste Lösung überhaupt?

Es wäre eine Sofortmaßnahme, die unmittelbar ganz viel nach sich ziehen müsste. Ganz radikal: Wenn ich davon ausgehen muss, dass mein Kind mit anderen Menschen vernetzt ist, die sich gegenseitig Tipps dafür geben, wie man sich das Leben nimmt, und ich habe den Eindruck, mein Kind ist tatsächlich suizidal, wäre das ein Punkt, wo ich sagen würde: Wir müssen dir das Handy wegnehmen. Wichtig ist, dass das unmittelbar eine psychotherapeutische Betreuung nach sich zieht.

Wären zum Beispiel im Normalfall Auszeiten, die man mit dem Kind auch vereinbart, eine praktikablere Lösung?

Es ist generell eine schöne Kultur sich zu überlegen – und das betrifft nicht nur die Kinder, sondern uns als gesellige Menschen grundsätzlich – an welchen Stellen das Smartphone die Situation des Miteinanders „zerstört“. Es ist sinnvoll, solche Sachen mit Kindern zu besprechen, um dann vielleicht auch selbst als Eltern Vorbild sein zu können. Aber nicht nur Offline-Zeiten sollten besprochen werden, sondern auch Online-Zeiten. Es braucht Momente für Social Media, um die ganzen Whatsapp-Nachrichten zu lesen, ohne von den Eltern genervt zu werden. Das sind Elemente der Alltagsgestaltung, die sich ritualhaft regulieren lassen. Die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen und auf der anderen Seite aber auch ein Zeichen setzen, dass Zeiten ohne Handy nicht unbedingt feindlich sind, sondern unter Umständen einfach andere Dinge auch aufwerten.

Wie schaffen Eltern diesen Spagat aus dem Vertrauen in das Kind und dem Respekt gegenüber dessen Privatsphäre und auf der anderen Seite die Sorge?

Ein Problem bei Eltern entsteht nach meiner Erfahrung oft dann, wenn die Sorge eigentlich aus Unwissenheit resultiert. Fair wäre, dem Kind zu sagen: Ich vertraue dir, du bist ein ganz tolles Kind und ich traue dir ganz viel zu, ich habe aber leider keine Ahnung von Tiktok. Deshalb wäre für mich sehr hilfreich, dass du mir zeigst, was du da machst, damit ich dich nicht aus unbegründeten Ängsten einschränke. Wenn das Kind dann sagt: „Nee, lass mal“, dann wäre das für mich als Vater dann ein Alarmsignal, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn das Kind aber begreift, dass es sehr hilfreich ist, die Eltern am eigenen Social-Media-Leben teilhaben zu lassen, auch mal Clips zeigt, die es hochgeladen hat oder wie es einen Streit im Klassenchat geschlichtet hat, und ich dann als Vater mit Tränen in den Augen mein Kind in den Arm nehme und sage: „Du bist ein unglaublich wertvoller, empathischer Mensch!“, dann wird das Kind sagen: „Okay, cool, ich werde meinen Eltern das nächste Mal auch wieder zeigen, wenn so etwas passiert ist.“ Oder um Hilfe bitten, wenn sie nicht wissen, wie sie einer Mitschülerin helfen können, von der Nacktbilder verschickt werden. Das ist das ganz große Kino der Medienerziehung, wenn Kinder ohne Angst, dass das Handy weggenommen wird, auch über eigenes Versagen mit den Eltern sprechen können.

Moritz Becker Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und selbst Vater. Er arbeitet für den Verein Smiley aus Hannover. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und freiberuflich unter anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig. Der Verein Smiley bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für Fachkräfte durch und besucht jährlich mehr als 1 100 Schulklassen.

Wie geht man damit um, wenn Eltern nicht wissen, ob das Kind bei WhatsApp mit dem ersten Schwarm chattet – und ob das jemand aus der Schule ist oder irgendein 36-Jähriger aus dem Internet?

Da sind wir in einer ähnlichen Situation wie eben. Das Kind will mir nicht sagen, um wen es geht, wenn ich es frage, mit wem es sich schreibt. Natürlich kann es sein, dass das Kind Angst hat, zuzugeben, dass es das erste Mädchen, der erste Junge ist, in den es verliebt ist. Auf der anderen Seite kann es tatsächlich der 36-Jährige sein. Es ist eine grundlegende Angst von uns Eltern, dass wir pauschal davon ausgehen, dass dieser Mensch ein Problem ist. Das muss nicht so sein. Es kann theoretisch jemand sein, mit dem das Kind zufällig dasselbe Online-Computerspiel spielt und sie sich darüber austauschen. Da ist es wichtig, mit dem Kind darüber zu sprechen, woran es einen 36-Jährigen erkennt, der es schlecht mit einem meint. Aus meiner Perspektive ist heute ein vertrauensvoller oder von Vertrauen geprägter Erziehungsstil viel wichtiger als je zuvor. Mit verständnisvollen Gesprächen kann ich viel mehr erreichen als mit pauschalen Verboten. Das Internet ist zu gefährlich, um es zu verteufeln.

Wie wichtig ist es, Schülern einen angemessenen Umgang zu vermitteln und das Thema soziale Medien oder generell Medienkompetenz in den Schulunterricht zu holen – als ein ständiges Schulfach?

Ich kann mir vorstellen, dass so ein Fach Medienkompetenz, also auch im Hinblick auf Social Media, so ein Übergang sein könnte – zumindest so lange man davon ausgehen muss, dass manche Lehrkräfte das Thema nicht angemessen in den anderen Unterrichtsfächern einbringen können. Das ist mein Traum: dass wir es hinbekommen, dass im Geschichts- oder Politikunterricht über das Verbreiten von politischen Hass-Nachrichten oder Falschmeldungen in Social Media gesprochen wird. Dass man in Deutsch, in Religion, in Werte und Normen darüber spricht, wie wir Menschen miteinander kommunizieren – online wie offline. Aber das wird noch dauern, von daher wäre ein Fach Medienkompetenz so eine Notfall-Sofortmaßnahme, die aber so, wie ich die Politik einschätze, auch nicht so schnell kommen wird. Von daher mein Appell an alle Lehrer: Sucht euch das raus, was ihr thematisieren könnt und besprecht es an der Stelle, wo es hingehört.