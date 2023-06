Marode Galerie der Achimer Windmühle abgerissen

Von: Christian Walter

Rund 50 Jahre alt war die marode Mühlengalerie. © Christian Walter

Ein Gerüstplateau ersetzt derzeit die Galerie der Achimer Windmühle, deren teilweise morsche Holzbalken nun demontiert wurden. Das Achimer Wahrzeichen ist bereits seit Mitte Mai gesperrt, nachdem eine Schadstelle an einem Stützbalken des ohnehin sanierungsbedürftigen Holzbalkons entdeckt worden war.

„Das ist ja ‘ne Katastrophe hier“, murmelt Falk Rossol-Vöge, während er in rund vier Metern Höhe auf dem Gerüstplateau um die Achimer Mühle steht und immer mehr morsches Holz aus den Aussparungen in der Gebäudewand holt. Der zweite Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle war am Dienstagvormittag zufällig in der Nähe und schaute spontan bei den Zimmerern vorbei, die am Montag und Dienstag die marode Galerie abgebaut haben.

Falk Rossol-Vöge, 2. Vorsitzender des Achimer Mühlenvereins, war am Dienstag zufällig vor Ort und packte direkt mit an. Hier holt er unter den Augen von Zimmerer Reiner Timpner einen morschen Balkenkopf aus dem Mauerwerk. © Christian Walter

„Damit habe ich in der Form nicht gerechnet“, lautet sein Kommentar, obwohl bereits länger bekannt ist, dass der Holzbalkon in keinem guten Zustand ist. Dessen Restaurierung hat der Mühlenverein zwar schon eingeplant und Gelder dafür angespart. Nun war es aber, wie berichtet, zusätzlich zum generellen Sanierungsbedarf an einem Stützbalken zu einer Schadstelle gekommen, weswegen die Windmühle sicherheitshalber gesperrt und eingerüstet wurde, um die Galerie kurzerhand komplett abzureißen. Dies ist nun passiert – die Zimmerei Suhr aus Blender in Person von Reiner Timpner und Anatoli Laner hat Hand angelegt und der Galerieholländer von 1761, ein Achimer Wahrzeichen, steht vorerst ohne seine Galerie da.

Ein Gerüstplateau ersetzt derzeit die Galerie der Mühle, deren teilweise morsche Holzbalken am Montag und Dienstag nach und nach demontiert wurden. © Christian Walter

Am 16. Mai, knapp zwei Wochen vor dem Deutschen Mühlentag, hatte die Stadt Achim die Notwendigkeit der Sperrung vermeldet, mit der Folge, dass der bereits fertig organisierte Frühschoppen am Pfingstmontag kurzfristig wieder gestrichen werden musste – so wie auch alle anderen Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Führungen. „Man hätte das vielleicht mit Stützstempeln abfangen können, aber das Risiko war einfach zu groß für den Verein“, sagt Rossol-Vöge. Zumal die Stelle fast genau über dem Eingang saß.

Das Holz an einigen Stellen der Stützbalken zerbröselt in der Hand. © Christian Walter

Veranstaltungen sind nun erst wieder möglich, sobald nach der nun erfolgten Demontage der Galerie auch das Gerüst wieder abgebaut sein wird. Dabei müsse man sich nach dem Terminkalender der Gerüstbaufirma richten. „Wir gehen davon aus, dass wir die Mühle Mitte Juli der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stellen können“, so Falk Rossol-Vöge. Dann ohne umlaufende Holzgalerie. „Ich bin gespannt, wie sie dann aussieht“, so der Vize-Chef des Mühlenvereins.

Anatoli Laner von der Zimmerei Suhr zersägt einen Balken. © Christian Walter

Allein das Gerüst und der Abriss haben rund 28 000 Euro gekostet. Der Achimer Lions-Club hatte Anfang Juni 2 000 Euro aus seiner Adventskalender-Aktion beigesteuert. Den Bauantrag für einen neuen Holzbalkon habe die Stadt Achim als Eigentümerin der Mühle bereits gestellt, „der Vorgang liegt jetzt beim Landkreis“ als zuständiger Genehmigungsbehörde, so Rossol-Vöge. Wann die Bauarbeiten hierfür anstehen werden, lasse sich jetzt noch nicht sagen. „Mal gucken.“ Kosten soll der Neubau um die 70 000 Euro, finanziert durch Rücklagen des Vereins, die Stadt Achim und beantragte Fördergelder für Denkmalschutz.

Die alte Holzgalerie war 45 bis 50 Jahre alt, zwischendurch waren vor wenigen Jahren schon mal die Fußbodenbretter ausgetauscht worden, die sind mittlerweile auch schon wieder hinüber. „Die neue Galerie soll idealerweise länger halten“, sagt Falk Rossol-Vöge und weiß auch schon, dass der Mühlenbauer Eiche Kernholz empfiehlt, um das zu erreichen.