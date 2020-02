Markanter Bau am Bahnhof als Visitenkarte

Achim - Von Michael Mix. Nördlich des Achimer Bahnhofs entsteht auf der Lieken-Brache ein ganz neuer Stadtteil. Aber auch „im Süden“ der Verkehrsdrehscheibe wird sich das Bild wandeln. Dort bietet das seit Jahren ungenutzte Grundstück der alten Post neue Möglichkeiten, den wenig Charme ausstrahlenden Straßenzug städtebaulich attraktiv zu gestalten und damit das Bahnhofsviertel nicht nur architektonisch aufzuwerten. Ein Planungsbüro hat für das Gelände zwischen der Straße Zum Achimer Bahnhof und der Kleinen Bahnhofstraße einen mehrstöckigen, gediegenen Neubau angedacht, der neben Wohnungen und Büros mit direktem ÖPNV-Anschluss auch Gastronomie beherbergen soll, was Achim an dieser prominenten, viel besuchten Stelle, die eine Art Visitenkarte für die Stadt darstellt, ein Stück urbaner, anziehender, lebendiger machen dürfte.

In einer Mitteilungsvorlage für den Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr benennt der Fachbereich für Bauen und Planung im Rathaus aktuelle Überlegungen und Untersuchungsergebnisse zur Nutzung des früheren Postdomizils, das sich im Treuhandvermögen befindet. Für das alte, rotverklinkerte Haus hat das Planungsbüro Lohmann aus Rotenburg die Kosten für eine etwaige Sanierung ermittelt und in einem zweiten Schritt die Aufwendungen für einen Neubau berechnet. Demnach könnten in dem ehemaligen Postgebäude sechs Wohneinheiten mit insgesamt 600 Quadratmetern erstellt werden. Die Sanierungskosten würden sich jedoch auf 1,4 Millionen Euro belaufen. „Dies wird als unwirtschaftlich erachtet, sodass ein Neubau vorgeschlagen wird“, schreibt die Stadtverwaltung.

Nach einer Entwurfsstudie könnten bei einer optimalen Ausnutzung des Grundstücks etwa 16 Wohnungen in einem Neubau untergebracht werden, mit etwa 1 900 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, heißt es in der Mitteilungsvorlage weiter. Das Erdgeschoss biete sich für einen Gastronomiebetrieb an. Für die Obergeschosse seien neben Wohnungen weitere gewerbliche Nutzungen, etwa Büros, vorstellbar, die mit einem zukünftigen Investor abgestimmt werden müssten. „Es wurden bereits erste Gespräche mit potenziellen Bauherren und Investoren über eine Neuordnung des Grundstücks geführt“, lässt die Verwaltung wissen.

Achim könne dadurch gewinnen. „Eine markante drei- bis fünfgeschossige Neubebauung wird den Bahnhofsvorplatz aufwerten und zudem als Impulsgeber für die Entwicklung des südlichen Bahnhofsquartiers positiv auf die Nachbargrundstücke ausstrahlen“, urteilt die Stadtverwaltung und fügt hinzu: Benachbarte Eigentümer hätten sich in Gesprächen bereiterklärt, „ihre Grundstücke ebenfalls in eine Entwicklung einzubringen“.