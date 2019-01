Marihuanadeal in Schulnähe nicht bestätigt

Achim - Ganz in Schulnähe an der Waldenburger Straße soll der Deal mit mehreren Gramm Marihuana abgelaufen sein. Ein 31-Jähriger, der nicht weit entfernt mit seiner Familie wohnt, habe den Stoff einem damals noch 17-Jährigen zum Kauf angeboten.

So jedenfalls lauteten die Vorwürfe in der Anklageschrift. „Versuchte Abgabe von BtM an Minderjährige in Tateinheit mit Handeltreiben“ wurde dem 31-Jährigen vorgeworfen. Am Ende gab es Freispruch.

Der Verteidiger hatte in einer Stellungnahme im Namen seines Mandanten gleich von falschen Verdächtigungen gesprochen. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der betreffende Jugendliche den anderen wegen angeblicher Straftaten beschuldigt habe. Da gehe es etwa um den Diebstahl eines Handys, das der Angeklagte angeblich weiterverkauft hatte, worauf ein Hehlerei-Vorwurf folgte.

Der heute längst volljährige Marihuana-Raucher fehlte allerdings zunächst als Zeuge bei der Schöffengerichtsverhandlung über den vermeintlichen Deal vom März 2017.

Richter Andreas Minge veranlasste daraufhin, den jetzt in Baden wohnenden jungen Mann vorführen zu lassen. Die Polizei holte ihn von zu Hause ab, brachte ihn ins Gericht, und dort ging es nach gut halbstündiger Unterbrechung weiter.

Die Aussagen des herbeigeholten ehemaligen Achimer Hauptschülers überraschten dann. Anders als einst bei der Polizei bestritt er, dass der Angeklagte ihm Rauschgift angeboten oder gar ausgehändigt habe. Freunde hätten ihm damals lediglich erzählt, dass der 31-Jährige diesen Stoff verkaufe, und er habe sich dann an den Mann gewandt, ohne dass es wirklich zum Deal gekommen sei. Geraucht worden sei meistens an einem Treffpunkt bei der neuapostolischen Kirche unweit des Schulgeländes.

Auch nach Ermahnungen des Richters, dass Zeugen zu wahrheitsgemäßen Aussagen verpflichtet seien, blieb der junge Mann bei dieser Darstellung und zog seine frühere Version zurück.

Was das Handy angeht, gab er zu, es selber seinem Vater entwendet zu haben. Der Angeklagte habe es zwar wie erbeten weiterverkauft, aber nicht gewusst, dass es gestohlen war. „Ich brauchte damals Geld, weil meine Eltern mich rausgeworfen hatten und ich mir nicht mal etwa zu essen kaufen konnte“, beschrieb der vorgeführte Zeuge den Hintergrund des Diebstahls.

„Im Prinzip stand hier Aussage gegen Aussage“, machte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung deutlich. Bei solchen Fällen müsse in der Verhandlung ergründet werden, welche Äußerungen und Aussagenden glaubwürdiger seien.

Da aber der Ex-Schüler - aus Angst oder welchen Gründen auch immer - seine Beschuldigungen sogar zurückgezogen habe, komme hier nur ein Freispruch in Frage.

Gegen den jungen Mann läuft im Übrigen noch ein anderes Verfahren wegen möglichen Handels mit Rauschgift. Bei einer Durchsuchung hatte die Polizei damals nur geringe Mengen aufgespürt, die innerhalb der Eigenkonsum-Grenzen lagen.

