Verstümmelungen sind Alltag: Margot Käßmann über die Arbeit in Indiens Textilindustrie

Ist es moralisch vertretbar, sich ein nur wenige Euro kostendes T-Shirt zu kaufen, dieses womöglich nur ein-, zweimal zu tragen und dann wegzuwerfen? Margot Käßmann, Botschafterin von Terre des Hommes, sagt: Nein, das geht nicht!

Achim - In ihrem Vortrag „Kinderarbeit für den Konsum“ am Mittwochabend im rappelvollen großen Saal des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch) in Achim zeigte die frühere Bischöfin eindrucksvoll auf, unter welch erbärmlichen, gesundheitsgefährdenden Bedingungen meist Mädchen und junge Frauen Kleidung für den Weltmarkt herstellen.

Käßmann reiste im November in die südindische Provinz Tamil Nadu, eine Hochburg der Textilindustrie. Im Kasch berichtete sie auf Einladung der Achimer Arbeitsgruppe von Terre des Hommes über ihre Eindrücke, die sie bei einem Fabrikbesuch in Tirupur gewonnen hat, und gab dem überwiegend weiblichen Publikum unbequeme Wahrheiten mit auf den Nachhauseweg.

Baumwollfasern verpesten die Luft

Zu Beginn freute sich AG-Sprecherin Bärbel Richter zunächst mal, einen solch prominenten, zugkräftigen Gast zu dem brisanten Thema in Achim begrüßen zu dürfen. Und auch darüber, dass Margot Käßmann sich die Zeit genommen hatte, vor ihrem Vortrag die Kleiderbörse von Terre des Hommes an der Achimer Brückenstraße zu besichtigen.

Die Produktion neuwertiger Klamotten bedeutet für die Arbeitskräfte eine Tortur. „In der Fabrik ist es brüllend heiß, es herrscht ohrenbetäubender Lärm, Baumwollfasern verpesten die Luft“, schilderte Käßmann. Dabei tragen die Beschäftigten weder Mund- noch Ohrenschutz, wie mitgebrachte Fotos dokumentierten. Dazu kommt ein hohes Unfallrisiko. „Die Frauen müssen ganz schnell sein, um die Spindeln auszutauschen.“ Immer wieder würden so Finger und Hände verstümmelt. Aber es gibt noch Schlimmeres.

+ Vor allem Frauen füllten den großen Saal im Kasch und verfolgten den Auftritt des prominenten Gastes. Fotos: mix

„Eine 13-Jährige, die zwei Acht-Stunden-Schichten hintereinander kloppen musste, geriet in eine Maschine – beide Unterschenkel mussten amputiert werden“, erzählte Käßmann und zeigte ein Foto der heute 15-Jährigen, die nun in der Familie eines Cousins vor sich hinvegetiere. „Wir haben wenigstens einen Rollstuhl für sie besorgt.“

Für Mädchen und junge Frauen aus ärmeren Schichten sei die gefährliche Schinderei oft die einzige Chance, die für eine Heirat notwendige Mitgift aufzubringen. „Länger als drei Jahre hält dort aber auch keine durch.“

Mädchen schlafen gruppenweise auf dem Fußboden

Die Fabrikmanager hätten ihr gegenüber versichert, nur mindestens 14-Jährige einzustellen, so wie vom Gesetz in Indien vorgeschrieben, und dass die Arbeitskräfte in Hostels gut untergebracht und versorgt seien. „Die Realität ist eine andere. Die Mädchen schlafen gruppenweise auf dem Fußboden in Räumen gleich neben den lauten Werkhallen“, stellte Käßmann fest. Ihr Leben gleiche dem von Sklaven. „Sie dürfen nur alle 14 Tage unter Aufsicht einkaufen gehen.“

Es gebe aber auch „Hoffnungszeichen“. Einige Textilnäherinnen schafften es, sich eine selbstständige Existenz als Schneiderin aufzubauen. Andere designten Schmuck oder stellten Schokolade her und könnten davon leben.

Terre des Hommes, informierte Käßmann, kläre die Eltern vor Ort darüber auf, wie wichtig Schulbildung sei und dringe in Gesprächen mit Fabrikbetreibern und Politikern darauf, die „ausbeuterischen Produktionsbedingungen“ zu beenden.

+ Die aus Indien stammende Mayura Datta (r.) und Lisa Schubnov stimmten gesanglich auf den Vortrag ein.

Aber ohne das Mittun der Konsumenten werde sich nicht viel ändern. „Primark mit seinen Billigangeboten hat mich schon immer geärgert“, bekannte Käßmann in der anschließenden Diskussionsrunde. Dabei handele es sich um reine Wegwerfprodukte. „Fast Fashion? Geiz ist geil?“ Wenn ein Kleid zehn Euro kostet, landeten gerade mal 20 Cent bei der Näherin. „Wir müssen unser Konsumverhalten überprüfen“, sagte Käßmann.

Die von einigen Konzernen unterstützte Aktion „Grüner Knopf“, die unter anderem ökologische Standards bei der Baumwollernte und faire Löhne beinhalte, sei ein guter Anfang. Margot Käßmann sandte im Kasch eine klare Botschaft aus: „Politik, Wirtschaft und Verbraucher müssen handeln.“