Maibaumfest: Regen hört rechtzeitig auf für Besucheransturm am Nachmittag

Kühl, aber trocken / Mitsingen und Freibier zum Auftakt

+ © Fotos: Hägermann/Laue Vater und Tochter nehmen auf dem Rettungs-Quad des DRK Platz (links). Mitte: Der Shantychor Oyten in Aktion. Rechts: Die Sänger haben schon ihren eigenen begeisterten Fan-Club. © Fotos: Hägermann/Laue

Achim – Von „Wolken, Wind und Wogen“ sang der Oytener Shantychor vor dem „Alte- Feuerwache“-Haus. Aber so schlecht sah es mit dem Wetter beim Achimer Maibaumfest am Sonntag gar nicht aus. Der Morgenregen hatte rechtzeitig aufgehört, und sogar die Sonne ließ sich blicken, als der große Maibaum gemeinsam von Kräften des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr mit maschinellem Einsatz in die Senkrechte gehievt wurde. Etliche Zaungäste verfolgten das auf dem Rathausplatz, wobei der Maibaum in Achim eben fast immer ein Aprilbaum ist.