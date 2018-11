Mahnung für den Frieden

Bei der Feierstunde zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Lettlands in Cesis legten Bürgermeister Janis Rozenbergs (Mitte) und seine Amtskollegen aus den Partnerstädten, darunter auch Achims Stadtoberhaupt Rainer Ditzfeld, Kränze am Freiheitsdenkmal nieder. - Foto: Precht

achim/CESIS - Der Nationalfeiertag, mit dem Lettland seine Unabhängigkeit von Russland am 18. November 1918 feiert, jährte sich gestern zum 100. Mal. Bei der Jubiläumsfeier in Achims Partnerstadt Cesis war auch eine von Bürgermeister Rainer Ditzfeld angeführte Delegation aus der Weserstadt dabei.

Die Reisegruppe genießt dort nicht nur die bekannte Gastfreundschaft. Ditzfeld berichtet auch von „sehr emotionalen Tagen“, die er zusammen mit Hermann Schröder, Vorsitzender des Achim-Cesis-Vereins, Volker Wrede (CDU), Jan Precht (Grüne) und Dace Piesik, die für das lettische Honorarkonsulat in Bremen arbeitet und in Achim wohnt, seit Samstag in Cesis erlebt hat.

Zusammen mit Janis Rozenbergs, Bürgermeister von Cesis, und den Amtskollegen der Partnerstädte aus Estland, Litauen und Schweden legte Ditzfeld gestern am Freiheitsdenkmal Kränze für die gefallenen Soldaten nieder. Alle seien sich einig gewesen: „Frieden in Europa ist das Wichtigste.“ - mm