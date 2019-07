Macht Spaß, Streithähne zu versöhnen

Achim - Von Manfred Brodt. Bernd Anders war Handelsvertreter für Analysetechnik in Medizin und Forschung, kandidierte 1999 und 2006 für das Bürgermeisteramt in Achim und ist seit diesem Zeitraum erst für die WGA, dann als Parteiloser für die CDU im Kreistag und Stadtrat politisch aktiv.

Er ist auch Chef der Senioren-Union auf Kreisebene. Seit einem Jahr ist der heute 70-jährige Rentner aus Achim neben Fritz-Heiner Hepke der zweite Schiedsmann in Achim. Wir sprachen mit ihm über diese ehrenamtliche Streitschlichtung.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Schiedsmann geworden sind?

Das war so, dass mich Johann Ditzfeld aus Borstel war ja sehr lange Schiedsmann, und der sprach mich an und sagte mir, dass er das Amt nicht weiter fortführen werde. „Das ist doch was für Dich, schau es Dir an, wenn ich Sprechstunde im Rathaus habe“, sagte er. Dann haben wir uns zweimal getroffen und er hat mir erzählt, wie er vorgeht und welche Fälle es gibt. Das fand ich sehr interessant. Das war der Einstieg und dann bin ich von der CDU-Fraktion vorgeschlagen und im Stadtrat für fünf Jahre zum Schiedsmann gewählt worden.

Wo bewirbt man sich dafür und wer wählt einen?

Das wird öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungen sind an die Stadt zu richten. Gewählt wird man dann vom Stadtrat und anschließend im Amtsgericht verpflichtet.

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen und erfüllen Sie?

Eine gewisse Lebenserfahrung. Ich glaube, diesen Vorzug habe ich durchaus.

Keine juristische Vorbildung oder sonstige besondere formale Qualifizierung?

Es gibt Weiterbildungskurse, die vom Bund deutscher Schiedsleute angeboten werden und an denen man freiwillig teilnehmen kann. Ich habe bereits an vier solcher Kurse teilgenommen zum Vorgehen bei einem Schiedsverfahren mit einem Rollenspiel mit dem ehemaligen Amtsgerichtsdirektor aus Celle, zum Nachbarschaftsrecht und zum juristischen Hintergrund dieser Schiedsverfahren.

Wie läuft die Arbeit als Schiedsmann ab?

Ich werde angerufen von Leuten, die ein Schiedsverfahren haben möchten. Sie haben vom Amtsgericht erfahren, dass ich der für sie zuständige Schiedsmann bin. Sie erzählen mir ihre Geschichte, welches Problem sie mit dem Nachbarn haben. Dann empfehle ich und rate, doch noch einmal mit dem Nachbarn zu sprechen. Das sind sogenannte Tür-und-Angel-Fälle. Wenn ich dann nichts mehr höre, dann ist der Fall erledigt. Manche sind auch in meine regelmäßige Sprechstunde ins Rathaus gekommen und wollen auf jeden Fall ein Schlichtungsverfahren. Oft haben diese Streitigkeiten ihren Ursprung in länger zurückliegenden Ärgernissen.

Was geschieht dann?

Dann lade ich möglichst persönlich zu einem Schlichtungsgespräch ein, höre mir beide Seiten an und versuche zu vermitteln. Das Gespräch findet vor Ort oder auch im Rathaus stattfinden, jedenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Und wenn der Nachbar der Ladung nicht folgen will?

Er ist zu dem Gespräch verpflichtet. Wenn er der Einladung ohne triftige Entschuldigung fernbleibt, kann er eine Strafe von 50 Euro bekommen. Aber in der Regel sperrt sich niemand. Diese Nachbarschaftsstreitigkeiten werden zunächst an die Schiedsleute verwiesen. Nur mit einer Bescheinigung, dass ein solches Schiedsverfahren nicht erfolgreich war, kann man vor Gericht ziehen. Bei meinem ersten Fall hatte ich gleich den Eindruck, dass von der einen Seite nur der Misserfolg des Schiedsverfahrens beabsichtigt war, um dann gegen den Kontrahenten prozessieren zu können.

Um welche Fälle geht es?

Eine Pflasterung in der Nachbarschaft, oft Baumbewuchs, der über den Zaun hängt, hohe Hecken, die jahrelang nicht beschnitten wurden, laute Musik und weiteres. Ich richte nicht, spreche kein Urteil, ich versuche, beide Seiten zusammenzubringen und mache einen Vorschlag. So auch in dem Fall, wo sich jemand über einen gekauften Gebrauchtwagen beschwerte, aber nach dem Kauf noch drei Wochen munter mit dem Wagen gefahren war. Da haben wir uns auf eine weitere Gratisinspektion geeinigt. Wenn es zur Einigung kommt, dann wird das schriftlich fixiert, im Protokoll festgehalten, unterschrieben und gilt für 30 Jahre. Das Vereinbarte ist bei Nichteinhaltung auch mit Vollstreckungsbefehl durchsetzbar..

Gibt es viele solcher Streitigkeiten? Haben sie zugenommen?

Schwer zu sagen, hat wohl ein bisschen zugenommen. Ich bin nur für Achim-Ost, also Uesen, Baden und Borstel zuständig, der Kollege Hepke für Uphusen, Bierden und Achim ohne Borstel.

Gab es schon besondere Probleme wie Befangenheit oder Aggressivität?

Ich habe selbst schon einmal eine Schlichtung abgelehnt, weil ich mit der einen Person vorher persönlich zu tun hatte und den Vorwurf der Befangenheit ausschließen wollte. Besondere Aggressivität habe ich noch nicht erlebt. Es ist immer ruhig und vernünftig geblieben.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?

Ich finde die Tätigkeit interessant. Man kommt mit den verschiedensten Leuten zusammen und freut sich, wenn man es schafft, zwei Streithähne erfolgreich zusammenzubringen.

Was kostet mich die Streitschlichtung?

Zunächst eine Pauschale von 50 Euro. Wenn der ganze Streit über die Bühne ist, wird abgerechnet. Bei einer erfolgreichen Vereinbarung sind 25 Euro plus Nebenkosten zu zahlen, Beim Scheitern der Schlichtung 15 Euro plus Nebenkosten. Auf jeden Fall liegt man unter den 50 Euro. Entstehen allerdings höhere Kosten etwa durch den Einsatz eines Dolmetschers, wird von vornherein eine höhere Pauschale erhoben.

Und was verdienen Sie?

Das ist ehrenamtlich. Die Stadt Achim überlässt mir die 25 beziehungsweise 15 Euro pro Schlichtung.