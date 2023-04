„Lust, was für die Allgemeinheit zu machen“

Von: Michael Mix

Volker Frie freut sich auf seine Aufgabe als Schiedsmann für den Bezirk Achim-Ost. Er wolle als Rentner nicht zu Hause versauern, sagt der 78-Jährige. © Mix

Achim – Wenn sich Nachbarn wegen einer ausufernden Hecke oder aufgrund von Baumästen, die über die Grundstücksgrenze ragen, in die Haare geraten, könnte diese Auseinandersetzung vor Gericht landen. Muss sie aber nicht. Wer einen Streit mit einem Kontrahenten nicht selbst friedlich beilegen kann, aber Anwalts- und Gerichtskosten sparen möchte, hat die Möglichkeit, eine Schiedsperson einzuschalten.

Für das Gebiet Achim-Ost, das Uesen, Baden, Badenermoor, Borstel und Embsen umfasst, ist künftig Volker Frie als ehrenamtlicher Schlichter tätig. Der von der CDU vorgeschlagene neue „Friedensrichter“, wie er in Sachsen bezeichnet wird, wurde vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gewählt.

„Isabel Gottschewsky war unsere Nachbarin, als meine Frau Gudrun und ich noch in Embsen wohnten“, schildert Frie im Gespräch mit dieser Zeitung den Anfang der Geschichte, wie er zu dem Amt gekommen ist. Die heutige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat habe ihn dazu animiert, Parteiversammlungen zu besuchen. „Die suchten wohl Nachwuchs“, fügt der 1945 in Bückeburg geborene Volker Frie humorvoll hinzu. Inzwischen gehört er der CDU an.

Und als vor einigen Monaten Christdemokrat Hans-Michael Paulat den erst im vergangenen Jahr von seinem Parteifreund Bernd Anders übernommenen Schlichter-Job für den Schiedsamtsbezirk Achim-Ost aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben wollte, habe ihn Gottschewskys Stellvertreter Volker Wrede gefragt, ob er sich diese Aufgabe zutraue. Frie musste nicht lange überlegen.

„Ich war bereit, dieses Ehrenamt anzunehmen“, berichtet der 78-Jährige. „Weil ich als Rentner zwischen Golf spielen an der Roedenbeckstraße und dem Besuch des Fitnessstudios in Baden Zeit dafür habe.“

Aber auch seine 15-jährige Erfahrung als Betriebsratsvorsitzender spielte bei der Zusage für den Posten als Schiedsmann eine Rolle. „Ich hatte ein gutes Verhältnis zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Und natürlich sei es in der Position darum gegangen, zwischen den ja nicht immer deckungsgleichen Interessen der Geschäftsführung und der Arbeitnehmer zu vermitteln.

Volker Frie, der als zehnjähriger Junge mit seinen Eltern und Geschwistern aus Schaumburg-Lippe nach Bremen umzog, machte nach der Schule eine Lehre als Speditionskaufmann. „Aber ich habe mich dann schnell für die aufkommende EDV begeistert“, erzählt er. So arbeitete Frie die meiste Zeit seines Berufslebens in verschiedenen Software-Firmen und -Abteilungen, überwiegend in der Hansestadt.

Anfang der 80er-Jahre heiratete er nicht nur seine Ex-Kollegin Gudrun, sondern zog mit ihr auch von Bremen nach Achim-Baden. Nachdem das kinderlose Ehepaar zwischenzeitlich ein eigenes Haus in Embsen hatte, residiert es nun am Parkweg. also fast mitten in der Stadt.

Das Schiedsamt habe ihn „schon ein bisschen gereizt“, verrät Volker Frie im Verlauf des Gesprächs. „Ich hatte jetzt auch Lust, für die Allgemeinheit was gratis zu machen.“ Außerdem gelte es als Ruheständler, „sich dazu zu zwingen, was zu tun, damit man nicht versauert“.

Was ihn in seiner neuen Funktion als „Vorinstanz zum Amtsgericht“ erwartet, wisse er noch nicht genau, bekennt Frie. „Ich bekomme noch eine Ausbildung, was man machen darf und kann.“

Sein Nachfolger werde demnächst an einem Wochenende eine „grundlegende Schulung“ beim Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen in Bochum erhalten, weiß Hans-Michael Paulat. Später erfolgten dann noch Fortbildungen in Niedersachsen.

Frie könnte auch seinen aktuellen Mitstreiter vor Ort nach diesem und jenem fragen. SPD-Ratsherr Fritz-Heiner Hepke ist schon seit vielen Jahren Schiedsmann für den Bezirk Achim-West.

Eine Ahnung von seiner zukünftigen Aufgabe hat „der Neue“ für den „Osten“ aber natürlich schon. „Überwiegend müssen wohl Nachbarschaftsstreitigkeiten geglättet werden.“ Durchschnittlich mit einem Fall pro Monat sei zu rechnen, habe ihm Paulat gesagt.

Volker Frie wirkt alles andere als aufgeregt. „Ich sehe der Sache mit Gelassenheit entgegen“, ist aus seinem Mund zu hören. Er werde versuchen, die Schlichtungsverfahren zu meistern. „Ich hoffe, es eskaliert nicht.“