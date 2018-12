Schlussziehung bei der Stadttombola steht vor der Tür

Die Losverkäufer bei der Rotary-Stadttombola legen sich für den Schlussspurt ins Zeug. Bereits am Samstag werden in der Marktpassage die drei Hauptpreise verlost. Es locken ein VW Up, eine Flugreise nach Mauritius und ein Musical-Wochenende in Hamburg.

Achim - Die Achimer Stadttombola biegt auf ihre Zielgerade ein. Wer noch Lose und damit potenziell auch Gewinne ergattern will, sollte sich sputen. Denn schon an diesem Samstag erfolgt die lukrative Schlussziehung, teilt der Rotary-Stadttombola-Verein mit.

„Die Lose sind nun fast schon vollständig verkauft, viele Gewinne bereits abgeholt, vom Glas Würstchen bis zum 140-Zentimeter-Fernsehgerät, von Legosteinen bis zum Tablet-Computer“, informiert Vorsitzender Jürgen Hille. Jetzt richtet sich das Augenmerk der Loskäufer auf die Schlussziehung am Samstag um 10 Uhr in der Marktpassage, gleich neben der Wiegewette.

Drei Gewinne müssen noch gezogen werden: Als ersten Preis gibt es auch in diesem Jahr wieder einen VW Up, als zweiten Preis hat die Fluglinie Turkish Airlines erneut zwei Flugtickets gespendet, diesmal geht es von Bremen nach Mauritius und zurück. Der dritte Preis ist wiederum ein Wochenende in Hamburg mit Musicalbesuch für zwei Personen, gestiftet von Mitgliedern des Rotary-Clubs Achim.

Die öffentliche Ziehung findet unter Aufsicht des Notars Eghard Teichmann statt. Die Kontrollnummern der Gewinnlose sowie der 17 Ersatzlose werden auch von dieser Zeitung veröffentlicht sowie im Fenster der Gewinnausgabe an der Herbergstraße 8 ausgehängt. Die Gewinner in der Schlussziehung, aber auch die Besitzer der 17 Ersatzlose werden gebeten, sich umgehend unter Vorlage ihres Gewinnloses in der Gewinnausgabe zu melden, die noch bis zum 28. Dezember montags- bis freitagsvormittags geöffnet ist.

Die allerletzte Frist, doch noch in den Genuss von einem der drei errungenen Hauptpreise zu kommen, verstreicht am 11. Januar. Bis dahin müssen sich die Gewinner beim Vorsitzendes des Tombola-Vereins, Jürgen Hille, Telefon 04202/910200, gemeldet haben.