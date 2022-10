Lukratives Geschäft mit Altkleidern

Von: Michael Mix

Ein typischer Sammelplatz für Wertstoffe: Container für Altkleider und -schuhe stehen am Rathauspark neben Behältern für Altglas. © Mix

Achim – Mit dem Sammeln von Altkleidern verdient sich manch einer eine „goldene Nase“. Der Verkauf der Massenware auf dem afrikanischen Markt ist mehr als einträglich, wie Medienrecherchen ergeben haben. Auch ein früherer Achimer Gastronom, der mit ausrangierten Textilien handelt, äußert hinter vorgehaltener Hand, dass sich das Geschäft sehr lohne.

So ist es kein Wunder, dass viele dabei mitmischen wollen; Plätze zum Aufstellen von Containern sind gefragt von Badenermoor bis Bollen.

„Der Markt der Altkleidersammlung ist für gewerbliche Anbieterinnen und Anbieter zurzeit äußerst lukrativ und diverse begehren Standorte im Stadtgebiet“, stellt die Achimer Verwaltung fest. Sie warnt deshalb vor einer „Übermöblierung“ des Straßenraums sowie negativen Auswirkungen auf das Stadtbild.

Nun befasste sich die örtliche Politik erneut mit dem Thema, um sich gegenüber gewerblichen Kleidersammlern, die ihre Arme nach Achim ausstrecken, juristisch abzusichern. Dabei waren sich alle einig, es gab keine Diskussion. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung ein überarbeitetes Standortkonzept für die Altkleider- und Altschuhsammlung in Achim einstimmig beschlossen.

Das bisherige war gerade mal eineinhalb Jahre alt. Auf der Grundlage des am 11. März 2021 vom Rat der Stadt beschlossenen Konzepts wurde zum 1. Oktober vergangenen Jahres mit einem Entsorgungsunternehmen ein Konzessionsvertrag geschlossen, wonach dieses Container an den festgelegten Standorten im Stadtgebiet errichten darf. Vorausgegangen war ein Vergabeverfahren. Derzeit gibt es in Achim 25 Standorte für Altkleider- und Altschuhcontainer mit insgesamt 47 Behältern im öffentlichen Straßenraum. Der Vertrag endet zum 30. September 2026.

Das Konzept vom März 2021 legt hinsichtlich der Anzahl der benötigten Container den errechneten Bedarf der 33 000 Einwohner der Stadt zugrunde. „Dieses Kriterium wird von der Rechtsprechung jedoch als abfallrechtlicher Belang angesehen, dessen Bewertung nicht in die Zuständigkeit der Stadt Achim als Straßenbehörde falle“, lässt die Verwaltung dazu wissen. Damit das Standortkonzept einer gerichtlichen Überprüfung standhält, sei es überarbeitet worden. „Für die Bewertung wurden ausschließlich straßenrechtliche Belange zugrunde gelegt.“

Ob überhaupt Alttextil- und Altschuhcontainer im Stadtgebiet zugelassen werden sollen, liegt im Ermessen der Stadt, informiert die Verwaltung. Da öffentlicher Straßenraum nur begrenzt zur Verfügung steht, bedürfe schon diese Entscheidung einer Abwägung. „Zunächst spricht schon der Servicegedanke für Bürgerinnen und Bürger für eine Genehmigung von Containern im Stadtgebiet.“ Die wohnortnahe Inanspruchnahme von Wertstoffbehältern sei in der Vergangenheit von der Bevölkerung „sehr geschätzt und zudem auch gut angenommen“ worden. „Es besteht mithin ein öffentliches Interesse an der Abgabemöglichkeit von Altkleidern und Altschuhen.“

Gäbe es diese nicht mehr, drohe eine verstärkte illegale Entsorgung und damit vermehrte Vermüllung des Stadtgebiets. „Vermutlich würden Säcke an den Standorten abgeladen, an denen auch Altglascontainer zu finden sind“, schreibt die Verwaltung. Denn bisher gebe es häufig gemeinsame Sammelpunkte für die verschiedenen Wertstoffe.

Standorte für Container dürften jedoch keinesfalls die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ gefährden. „Verschmutzung“ des öffentlichen Straßenraums sei dabei ein wesentlicher Aspekt. Diese könne vor allem dann zum Problem werden, wenn kein Betreiber vor Ort ist, der sich um die ordnungsgemäße Entsorgung kümmern kann.

Anträge für die Erteilung von sogenannten Sondernutzungserlaubnissen zum Aufstellen weiterer Container habe es bei der Stadt Achim in den vergangenen Jahren zuhauf gegeben. Der Wettbewerb in der Branche scheine besonders groß zu sein. „Aus diesem Grund hat die Stadt Achim sicherzustellen, dass nicht einem Anbieter oder einer einzelnen Anbieterin durch Erteilung einer entsprechenden Genehmigung eine Monopolstellung zukommt und alle anderen Betreibenden dauerhaft vom Markt verdrängt werden.“

Behälter für die Altkleidersammlung können der Verwaltung zufolge aber auch auf privaten Flächen aufgestellt werden. „Dies ist aktuell auf sieben Grundstücken im gesamten Stadtgebiet der Fall. Insgesamt befinden sich dort 14 Container.“ Die Bedingungen für das Aufstellen seien mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer auszuhandeln.

Darüber hinaus gibt es nach Angaben der Verwaltung weitere alternative Sammelmöglichkeiten. So veranstalteten einige Gewerbetreibende Korbsammlungen, die in der Regel vorab per Flyer den Haushalten im Viertel bekanntgemacht würden.

Aber auch Kleiderkammern und Second-Hand-Shops sind in der Weserstadt zu finden. So betreibt die Achimer Gruppe von Terre des Hommes einen Kleidermarkt zu karitativen Zwecken. Auch Kirchen rufen regelmäßig zu Kleiderspenden auf. Zudem existiert in Achim ein Second-Hand-Shop für Kinderkleidung.

Für die Zukunft ist die Verwaltung nach eigenen Angaben darauf bedacht, den Wettbewerb bei den gewerblichen Altkleidersammlern „so wenig wie möglich einzuschränken beziehungsweise auf Grundlage eines fairen Systems die vorhandenen Stellplätze aufzuteilen“. Nach einem Vergabeverfahren sollen Dienstleistungskonzessionen an einzelne Betreiber erteilt werden. Nach Ablauf des aktuellen Vertrags 2026 will die Stadt drei Lose vergeben, das heißt, drei Bewerberinnen und Bewerber werden, aufgeteilt nach verschiedenen Stadtteilen, zum Zuge kommen.

Um sowohl eine Ablenkung der Verkehrsteilnehmer zu verhindern als auch das Stadtbild durch aufgestellte Container möglichst wenig zu beeinträchtigen, beabsichtigt die Verwaltung bei der Vergabe gestalterische Vorgaben zu machen. Vor allem störende Werbung der Unternehmen will die Stadt damit unterbinden. „Im Rahmen des Vergabeverfahrens haben die Bieter Darstellungen zum äußeren Erscheinungsbild zu machen. Die Behälter sollen dabei unauffällig freundlich und ansprechend gestaltet werden und stimmig zur Umgebung sein.“