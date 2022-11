„Lügen und Falschmeldungen“: Achimer Stadtbäckerei dementiert Berichte über drohende Insolvenz

Von: Dennis Bartz

Allen Unkenrufen zum Trotz laufen die Öfen in der Backstube der Achimer Stadtbäckerei im Gewerbepark Uesen auf Hochtouren – zumindest die, die mit Strom betrieben werden. © BARTZ

Steht die Achimer Stadtbäckerei kurz vor einer weiteren Insolvenz? Diese Vermutung äußerte der Radiosender NDR 1 Niedersachsen, nachdem die Stadtwerke dem Unternehmen wegen angeblich nicht bezahlter Rechnungen den Gashahn zugedreht hatten. Bäckerei-Chef Roberto Ferrari Renzi dementiert und spricht von „Lügen“ und „Falschmeldungen“.

Achim – Steht die Achimer Stadtbäckerei mit ihrer Marke „Garde – der gute Bäcker“ nach 2013, 2019 und 2020 erneut kurz vor einer Insolvenz? Diese Vermutung äußerte am Freitagvormittag zumindest NDR 1 Niedersachsen in einem Beitrag. Darin berichtet der Radiosender, dass in der Backstube im Gewerbepark Uesen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag keine Brote mehr gebacken werden konnten, nachdem die Stadtwerke Achim aufgrund angeblich nicht bezahlter Rechnungen das Gas abgestellt hatten.

Geschäftsführer Roberto Ferrari Renzi bestätigt im Gespräch mit dieser Zeitung zwar, dass tatsächlich ein Mitarbeiter der Stadtwerke am frühen Freitagmorgen in das Unternehmen gekommen ist, um den Gashahn abzudrehen. Die weiteren Aussagen seien jedoch „Lügen“ und „Falschmeldungen“.

Er kündigt rechtliche Schritte an – gegen den NDR, gegen den Gasanbieter und gegen Stadtwerke-Vorstand Sven Feht: „Unser Anwalt freut sich bereits darauf, sich damit zu beschäftigen. Wir werden unseren Verlust durch diesen Bericht geltend machen. Immerhin geht es um die Existenz des Unternehmens.“ Bis zu zwei Millionen Euro Schaden erwartet Renzi: „Wenn dadurch ein Großkunde abspringt, kann der Betrag schnell auf bis zu acht Millionen Euro anwachsen.“

Der Leiter für den Bereich Verkauf und Expansion im Unternehmen greift zu einem Stapel Papier, den er zu Beginn des Gesprächs vor sich auf den Tisch im Besprechungszimmer des Verwaltungsgebäudes bereitgelegt hatte: „Wir können und werden belegen, dass wir all unsere Rechnungen bezahlt haben, wenn auch – das gestehen wir ein – mitunter mit wenigen Tagen Verspätung. Aber das ist in der heutigen Zeit nicht ungewöhnlich.“

Rechnungen des Gasanbieters aus dem September belegen tatsächlich, dass die Stadtbäckerei nach Zahlung des Akonto, also der Vorauszahlung, für den Abrechnungsmonat Juli sogar ein Guthaben von 1 100 Euro hatte. Und auch die Nachzahlung für den Folgemonat, die zum 15. Oktober fällig war, laut Rechnung 2400 Euro, habe man zwischenzeitlich bezahlt. „Die nächste Rechnung wäre erst zum 15. November fällig geworden“, erklärt Renzi.

Für die Kündigung hat er eine andere Erklärung: den hohen Gasverbrauch in Höhe von im Schnitt etwas mehr als 140.000 Kilowattstunden pro Monat und annähernd zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr. „Eine Mitarbeiterin des Gasanbieters hat mir am Telefon gesagt, dass sie allen Großkunden wie uns kündigen werden“, behauptet Renzi.

Er sei „sehr verwundert“ darüber gewesen, dass Stadtwerke-Vorstand Sven Feht als Quelle in dem Radiobeitrag genannt wurde: „Schließlich sind wir gar nicht Kunde der Stadtwerke.“ Der eigentliche Gasanbieter, den der 51-Jährige auf Anraten des Anwalts derzeit nicht nennen möchte, habe die gesetzlich vorgeschriebene Frist von acht Werktagen ab Zugang der Kündigung des Gasanbieters bis zum Stopp der Gaslieferung durch die Stadtwerke nicht eingehalten.

Dieser Zeitraum gelte zwar eigentlich nicht für Unternehmen wie die Stadtbäckerei, betroffen seien in diesem Fall aber auch zwei Privatwohnungen im Gebäude. „Für dieses Wochenende sagen die Meteorologen nachts Temperaturen um drei Grad Celsius voraus. Unsere Mieter stünden ohne Heizung und Warmwasser da“, kritisiert Renzi, der darauf bereits reagiert habe: „Wir haben Elektroheizungen aufgestellt. Ein Mitarbeiter hat Durchlauferhitzer installiert.“

Renzi widerspricht auch der Behauptung, nach der keine Brote mehr gebacken werden konnten. „Wir haben neben den Gasöfen, die nun tatsächlich außer Betrieb sind, drei Elektroöfen. Einen vierten werden wir am Dienstag in Betrieb nehmen. Die Produktion unserer Brote und Backwaren läuft also ganz normal weiter.“

Niemand der 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens müsse kurz vor Weihnachten um den Job fürchten, verspricht Renzi: „Wir haben bisher alle Löhne pünktlich bezahlt. Und das werden wir auch im kommenden Jahr. Wir sind gerade mitten in guten Verhandlungen mit der Gewerkschaft über einen neuen Tarifvertrag ab 1. Februar 2023.“

Die Achimer Stadtbäckerei sei „ein Unternehmen mit Zukunft“ und habe deshalb erst kürzlich drei neue Filialen im Landkreis Rotenburg übernommen sowie andere modernisiert. „Wir haben nun insgesamt 42 Filialen – übrigens alle mit Elektroöfen“, sagt Renzi.

Gleichwohl mache die Energiekrise der Stadtbäckerei zu schaffen: „Keiner Firma geht es im Moment gut, vor allem denen, die wie wir viel Energie verbrauchen. Unsere Kosten sind um monatlich 80 000 bis 100 000 Euro gestiegen“, klagt Renzi. Um das aufzufangen, habe der Eigentümer gerade erst rund 1,1 Millionen Euro Privatvermögen in den Betrieb gesteckt. „Dafür haben wir keinen Bankkredit, der uns belastet.“

„Der schlechte Ruf der Stadtbäckerei“ sorge aber nun dafür, dass es schwer sei, einen neuen Energieanbieter zu finden: „Wer die Stadtbäckerei googelt, liest viel über die Insolvenzen der Vergangenheit. Darum arbeiten wir ja mit Akonto, damit haben wir kein Problem.“ Doch selbst dieses Versprechen genüge bisher nicht, um einen neuen Gasvertrag abzuschließen: „Wir haben bereits viele Absagen mit der Begründung erhalten, dass die Anbieter derzeit keine Großkunden annehmen. Sie schaffen es nicht, diese Mengen an Gas einzukaufen.“ In etwa zwei bis drei Wochen, ist sich Renzi sicher, sei das Problem aber gelöst. Und wenn nicht? „Dann werden wir unsere Brote, Brötchen und alles andere eben weiterhin in unseren Elektroöfen zubereiten.“

Beim gemeinsamen Gang durch die Backstube, in der bereits die Vorbereitungen für die Nachtschicht laufen, zeigt Renzi die Lager mit Milch, Mehl und anderen Zutaten. Er verspricht: „Die Menschen werden ihren Christstollen bei uns bekommen. Heute und in Zukunft.“