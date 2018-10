Achimer Posaunenchor feiert am Reformationstag 125-Jähriges

Lotterie half bei der Gründung

+ © ps Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde St. Laurentius feiert am Reformationstag sein 125. Jubiläum. Die Bläser unter der Leitung von Kantorin Regine Popp (Dritte von rechts) werden den Festgottesdienst morgen Abend klangvoll bereichern. © ps

Achim - Wenn morgen Abend der Achimer Posaunenchor den Festgottesdienst zum Reformationstag in der St.-Laurentius-Kirche klangvoll bereichert, dann bedeutet dieser Auftritt gleichsam ein Stück Lokalgeschichte. Denn das Ensemble besteht am 31. Oktober 2018 genau 125 Jahre. Am Reformationstag 1893 wurde der Posaunenchor gegründet.