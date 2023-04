Zehn Osterfeuer lodern in Achim

Von: Dennis Bartz

Lodernde Flammen, nette Gespräche und dazu eine Wurst vom Grill. Auch in diesem Jahr müssen die Achimer darauf nicht verzichten © Bartz

Lodernde Flammen, nette Gespräche und dazu eine Wurst vom Grill. Auch in diesem Jahr müssen die Achimer darauf nicht verzichten. Die Stadt Achim hat die Termine und Plätze für die Osterfeuer bekanntgegeben: Die angemeldeten und genehmigten Osterfeuer finden demnach alle am Samstagabend, 8. April, statt.

Es sind insgesamt sieben Feuer, die in Achim für die breite Öffentlichkeit brennen werden: Die Gemeinschaft mehrerer Badener Landwirte veranstaltet ihr Brauchtumsfeuer auf der Ackerfläche Verdener Berg, die Dorfgemeinschaft Borstel auf der Freifläche Emsholz (Borsteler Weg), der Verein zum Abbrennen des Bierdener Osterfeuers auf der unbebauten Freifläche am Heidacker (Hausnummer 31), der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen am Schrägdamm nahe des Sportplatzes, der Verein Camping-Coppel am Bollener Deich 37 auf seinem Gelände, die Reithalle Warnken an der Bollener Dorfstraße gegenüber der Hausnummer 15 sowie die Dorfgemeinschaft Bollen auf dem Feld an der Bollener Dorfstraße 28. Darüber hinaus gibt es noch drei genehmigte Osterfeuer im kleinen Rahmen, zu denen nur die Anlieger eingeladen sind.