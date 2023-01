Locken Achims dunkle Straßen Einbrecher an?

Bürgerin kritisiert Laternenabschaltung der Stadt / Polizei sieht keine Häufung der Fälle

+ © imago Ein Einbrecher schleicht sich auf der Terrasse an, beobachtet durch ein Fenster, ob die Bewohner zuhause sind. © imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Mix schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Achim – „Ich finde es ein Unding, dass die Beleuchtung abgestellt wird“, sagt Karina Mindermann. Die Bürgerin aus Achim-Baden kritisiert die Entscheidung der Stadt, wegen der Energiekrise und der damit verbundenen Kostenexplosion die Straßenlaternen im Stadtgebiet unter der Woche von 23 bis 5 Uhr morgens sowie in den Nächten zu Samstag und Sonntag ab 1 Uhr auszuschalten.

Die von der Politik im Herbst mit breiter Mehrheit beschlossene Anordnung, wonach öffentliches Terrain von Badenermoor bis Bollen zu den genannten Zeiten seit Mitte November weitgehend im Dunklen bleibt, wie in den meisten Nachbargemeinden schon lange üblich, hält Mindermann „aus vielerlei Gründen“ für „unverantwortlich“.

Sicherheitsaspekte stehen dabei obenan. „Ich bin vor einiger Zeit mit dem letzten Zug aus Bremen um 2.15 Uhr in Baden angekommen und bin vor Angst auf dem Weg nach Hause fast gestorben“, teilt sie mit. Durch die Energiekrise gebe es auch an den Häusern kaum noch brennende Lampen, „es war stockfinster. Als Frau allein wirklich schlimm“, schildert Karina Mindermann.

Im November sei sie an einem Wochenende nachts auf dem Rückweg vom „Hüttenzauber“ bei Meyer-Bierden gewesen. „Ich war gerade mit dem Rad in der Marsch und Punkt 1 Uhr ging das Licht aus, ich hatte nur noch die kleine Lampe am Fahrrad zur Beleuchtung“, beschreibt Mindermann eine weitere „sehr unangenehme Erfahrung, weil man kaum etwas sehen konnte“.

Darüber hinaus führe die Abschaltung der Laternen offenbar zu vermehrten Einbrüchen. „Es sollen von Uphusen bis Baden dunkle Gestalten bei den Leuten in der Nacht klingeln und mit Taschenlampen in Gärten unterwegs sein“, formuliert Karina Mindermann. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf entsprechenden Schriftverkehr in der Facebook-Gruppe „Achimer und Nachbarn helfen Achimern und Nachbarn“.

Rund 100 Beiträge kreisen mittlerweile um das Thema. „Moin zusammen. Wir haben gerade die Polizei gerufen (die sehr schnell da war, vielen Dank an die Kollegen), weil eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe durch unseren Garten geschlichen ist. Erwischt wurde die Person allerdings leider nicht. Seid bitte wachsam“, schreibt und mahnt ein Gruppenmitglied.

„War bei uns gestern in der Bahnhofstraße. Mit Taschenlampe auf dem Grundstück in die hinteren Zimmer geleuchtet, ca. 2.30 Uhr“, gibt ein anderer Badener preis. „Bei mir hat der Einbrecher es geschafft, Bahnhofstraße“, merkt eine dritte Person kurz und knapp an.

Aber die dunklen Gestalten, die mit Taschenlampe auf Grundstücken unterwegs seien, könnten auch harmlose, der nächtlichen Arbeit nachgehende Zeitgenossen sein. Dabei handele es sich womöglich um Zeitungsboten, die „querfeldein“ liefen, gibt ein anderer Facebook-Nutzer zu bedenken.

Die Polizei sieht keine gestiegenen Einbruchszahlen in Achim infolge der Nachtabschaltung im Stadtgebiet. Das geht aus einer Antwort der Ordnungshüter auf eine diesbezügliche Frage der Redaktion hervor.

„Gerade in der dunklen Jahreszeit machen sich Einbrecher das frühe Einsetzen der Dunkelheit zunutze, um in Häuser und Wohnungen einzusteigen“, leitet Henryk Niebuhr, Sprecher der Polizeiinspektion Verden / Osterholz, sein Statement zu dem Sachverhalt ein. „Die Täter werden einerseits in der Dunkelheit schwerer entdeckt, andererseits erkennen sie leichter, ob jemand zu Hause ist.“ Darauf sei auch der allgemeine Anstieg der Fallzahlen von Einbrüchen in dieser Jahreszeit zurückzuführen. „Dass früher ausgeschaltete Straßenlaternen im Speziellen Einbrüche begünstigen, kann von hiesiger Seite aus bisher nicht festgestellt werden“, sagt Niebuhr.

Dennoch hält Karina Mindermann an ihrer Kritik fest. Mit Hilfe von Fördermitteln hätten die Stadtwerke doch bereits einen Großteil der Laternen in Achim auf LED umgestellt, „und jetzt werden diese achso tollen Energiesparlampen ausgestellt“, bemängelt sie. Und schiebt eine Frage an die Entscheider im Rathaus hinterher: „Warum brennt nicht wenigstens jede zweite Lampe?“

„Jede zweite Lampe stadtweit abzuschalten, das geht aus technischen Gründen wegen des bestehenden Kabelnetzes nicht“, antwortet Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage. Und erinnert daran, dass die Kommune infolge der Maßnahme 46 Prozent Energie- und Kostenersparnis erwartet.

Dass der Schritt nicht allen Bürgerinnen und Bürgern gefällt, sei den Verantwortlichen allerdings klar. „Uns als Stadtverwaltung und den Ratsfraktionen war und ist bewusst, dass die einvernehmliche Entscheidung für das nächtliche Ausschalten der Straßenbeleuchtung als ein Achimer Beitrag zur Bewältigung der Energiekrise und zum Klimaschutz keine populäre Maßnahme ist und weiterhin kontrovers gesehen werden kann“, heißt es aus dem Rathaus. „Dennoch halten wir sie momentan aus den genannten Gründen für richtig.“

Karina Mindermann, die sich in der Angelegenheit auch direkt an den Bürgermeister gewandt hatte, bekam am Donnerstag dazu eine Info von der Stadt. Holger Vasmer, zuständig für Verkehrslenkung und Sicherheit, schreibt: „Es ist stadtseitig vorgesehen, nach der Umsetzung der jetzt notwendigen Nachtabschaltung ein Konzept zu erarbeiten, dass nach Ende der Energiekrise insbesondere der Faktor Sicherheit wieder höher gewichtet wird, in dem dann wieder die Hauptverkehrswege, die Fußgängerzone, Bereiche mit besonderem Gefährdungspotenzial etc. nachts beleuchtet werden.“