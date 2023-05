„Jahr hat immense Spuren hinterlassen“: Achimer Sushi-Lieferdienst Mito muss schließen

Von: Dennis Bartz

Nach sechs Jahren gibt Fabian Purpus seinen Lieferdienst „Mito Sushibar & Lieferservice“ auf. © BARTZ

„Mito Sushibar & Lieferservice“ in Achim Mito muss schießen. Ende Mai ist Schluss. Betreiber und Kunden sind niedergeschlagen.

Achim – Bei Begriffen wie Nigiri, Maki, Sashimi und Futomaki läuft Sushi-Liebhabern das Wasser im Mund zusammen. Für viele Achimer und Fischliebhaber aus den umliegenden Städten und Gemeinden ist der Lieferdienst Mito in der Achimer Marktpassage die erste Adresse für Sushi-Spezialitäten.

Doch damit ist bald Schluss: Denn Inhaber Fabian Purpus gibt seinen Lieferdienst nach sechs Jahren auf. Das hat der 31-Jährige auf der Facebook-Seite „Mito Sushibar & Lieferservice“ verkündet. In seinem Beitrag erklärt der Bierdener: „Das letzte Jahr hat immense Spuren hinterlassen, persönlich wie finanziell. Daher sehe ich mich leider gezwungen, auch wenn es mir das Herz zerreißt, den Betrieb von Mito am 27. Mai einzustellen.“ Als Hauptgrund für das Aus nennt Purpus die „Einkaufspreise, die 2022 mit Beginn des Ukrainekriegs in die Höhe geschossen sind“.

Zahlreiche Stammkunden haben den Beitrag bereits kommentiert. So schreibt eine Nutzerin: „Oh nein, wie traurig. Aber du musst an dich denken. Wir werden das Mito schmerzlich vermissen. Ich habe noch kein besseres Sushi ausfindig machen können als eures.“

Diese Zeitung hat den jungen Lieferdienst-Chef eine Woche vor dem letzten Öffnungstag in seiner Küche getroffen. Purpus bereitet sich dort gerade auf die ersten Bestellungen vor. Er reinigt die Arbeitsplatte und beginnt damit, einen fangfrischen Lachs zu filetieren.

Qualität bis zum letzten Tag beim Mito-Sushi-Lieferdienst

Bis zum letzten Tag, erklärt er mit einem Hauch von Trotz in der Stimme, werde er die Qualität liefern, die die Kunden des Lieferdienstes gewohnt seien. Auch wenn genau das Teil des Problems gewesen sei: „Vermutlich war das mein Fehler. Ich habe immer das Beste vom Besten gekauft, weil es von Anfang an mein Anspruch ist. Ich habe den gleichen Thunfisch wie Henssler gekauft, aber er kann in seinem Restaurant natürlich andere Preise nehmen.“

Am Samstag kommender Woche, dem letzten Verkaufstag, kommt noch einmal sein gesamtes Team zusammen. Anstatt wie sonst üblich um 16 Uhr können die Kunden dann bereits ab 12 Uhr bestellen. „Wir ziehen das zusammen bis 21 Uhr durch“, kündigt Purpus an, der vor vier Monaten Vater geworden ist.

Wenn er an das Aus denkt, kommen bei ihm gemischte Gefühle hoch: „Ich werde hier nach der letzten Auslieferung vermutlich Rotz und Wasser heulen. Ich bin allen Stammkunden und meinen Mitarbeitern unglaublich dankbar. Jetzt, da die Entscheidung gefallen ist, fühle ich mich ein Stück weit erleichtert. Ich muss schließlich an meine Gesundheit und an meine kleine Familie denken.“

2017 hatte der damals 25-Jährige alles auf eine Karte gesetzt. Er hat sein Jura-Studium geschmissen, um seinen Traum von einem hochwertigen Sushi-Lieferdienst im Zentrum von Achim zu erfüllen. Es war die „Geburtsstunde“ von „Mito Sushibar & Lieferservice“ in der Achimer Marktpassage, benannt nach einer Stadt in Japan.

„Verrückte Idee“ Sushi kam in Achim lange Zeit gut an

Nach holprigem Start in den ersten beiden Jahren entwickelten sich die Zahlen immer besser, berichtet Purpus. Die „verrückte“ Idee, mit frischem Sushi eine Alternative zu dem großen Angebot an Döner- und Pizza-Lieferdiensten zu schaffen, kam sehr gut an. Das beweist ein Blick auf die Google-Bewertungen: 169 Kunden bewerteten Mito mit im Schnitt 4,5 Sternen – besser schneidet kein anderer Lieferdienst in Achim ab. Die Kunden loben in ihren Rezensionen die große Auswahl, die hohe Qualität und das freundliche Team. „Wir haben viele Stammkunden gewonnen, die zum Teil sogar mehrfach pro Woche bei uns bestellt haben“, berichtet Purpus. Mit ihm arbeiteten in den Hochzeiten vier Stammkräfte bei Mito, dazu sechs Aushilfen. Sogar ein professioneller Sushi-Koch gehörte lange zum Team. Die Mito-Flitzer und Elektro-Roller gehören seit Jahren zum Straßenbild.

Die besten Geschäftsergebnisse schrieb der Lieferdienst während der Corona-Pandemie. „Es war in finanzieller Hinsicht eine sorgenfreie Zeit. Ich konnte viele neue Dinge ausprobieren“, erinnert sich Purpus. Dann bricht der Ukraine-Krieg aus. Die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, gleichzeitig sinkt der Umsatz.

Und damit rückt ein bekanntes Problem in den Vordergrund: Denn schon immer seien die Kosten für den Einkauf von Fisch, Reis und anderen Zutaten im Verhältnis zum erzielten Umsatz zu hoch gewesen, erklärt Purpus. Rund 330.000 Euro machte er im Jahr 2021 Umsatz, dem gegenüber standen allein Lebensmittelkosten von 120. 000 Euro, hinzu kam der Aufwand für Personal, Miete, Energie, Steuern, Versicherungen ... Am Ende blieb so nur ein überschaubarer Gewinn. „Aber das war es mir wert. Ich wollte mit dem Lieferdienst nicht reich werden, sondern nur gut davon leben. Und dafür reichte es damals“, so Purpus weiter.

Ich habe 2022 etwa 60. 000 bis 70. 000 Euro reingesteckt. In diesem Jahr pro Monat 5. 000 Euro. Und das, obwohl ich mir selbst schon seit sieben Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt habe.

Nach Ausbruch des Krieges wurde bei vielen Menschen das Geld knapp. Das bekam auch Mito-Chef Fabian Purpus zu spüren: Seine Kunden leisteten sich seltener und weniger seine hochpreisigen Sushis. Der Umsatz ging um mehr als 30 Prozent auf nur noch 210 .000 Euro zurück – bei nahezu identischen Lebensmittelkosten. „Ich habe 2022 etwa 60. 000 bis 70. 000 Euro reingesteckt. In diesem Jahr pro Monat 5. 000 Euro. Und das, obwohl ich mir selbst schon seit sieben Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt habe“, erklärt Purpus und ergänzt: „Meine Rücklagen sind aufgebraucht, das Geld ist weg. Bevor ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, muss ich die Reißleine ziehen.“

Anhand von Beispielen zeigt er auf, wie es zum finanziellen Engpass kommen konnte: „Ein ganzer Lachs kostete vor Kriegsausbruch zwischen sechs und sieben Euro pro Kilo – zwischenzeitlich waren es 19 Euro. Der Preis für Thunfisch ist von etwa 23 bis 25 Euro pro Kilo auf bis zu 35 Euro gestiegen, ein 20-Kilogramm-Sack Reis von 23 Euro auf 45 Euro. Eigentlich hätte ich alle Preise um mindestens 50 Prozent anheben müssen. Aber das wollte und konnte ich meinen Kunden nicht zumuten.“

Gesundheitsamt schiebt Edeka-Belieferung einen Riegel vor

Als „unternehmerischen Fehler“ bezeichnet Purpus, dass er sich nicht ausreichend über die rechtliche Seite informiert habe, bevor er damit gestartet ist, mehrere Edeka-Märkte mit Sushi zu beliefern. Denn die hohen Anforderungen des Gesundheitsamtes des Landkreises zwangen ihn dazu, den Dienst nach nur sieben Monaten im Februar 2023 einzustellen. „Weil der Landkreis uns als Lebensmittelunternehmen und nicht als Gastronomie eingestuft hat, hätte ich beispielsweise zwei zusätzliche Eingänge schaffen müssen, für Personal und für Waren – aber das ist an diesem Standort gar nicht möglich“, erklärt Purpus.

Auch wenn der Bierdener sich selbst in der Verantwortung sieht – an dem Verhalten des zuständigen Kontrolleurs übt er dennoch Kritik: „Dass er immer freitags- oder samstagabends aufgetaucht ist, wenn hier am meisten los war, und dann Kleinigkeiten beanstandet hat. Das war in meinen Augen Schikane.“

Mito-Chef Fabian Purpus: „Fühle mich ein wenig wie ein Versager“

Der Verkauf über den Lebensmittelhandel habe die Erwartungen zudem nicht erfüllt, den Aufwand nicht gerechtfertigt: „Wir haben uns um 22 Uhr getroffen und waren oft erst gegen 6 Uhr fertig. Bis ich zu Hause war, war es manchmal 11 Uhr. Zwei Stunden später habe ich dann regelmäßig die Spätschicht übernommen. So etwas funktioniert auf Dauer natürlich nicht“, berichtet Purpus, dem das Mito-Aus nach wie vor sehr schwerfällt: „Ich fühle mich ein wenig wie ein Versager, weil ich damit gescheitert bin.“

Zu lange habe er daran geglaubt, das Ruder herumreißen zu können. „Deshalb habe ich damit gezögert, die ersten Kündigungen auszusprechen. Wir waren vier Jahre lang ein- und dasselbe Team. Es hatten sich Freundschaften entwickelt. Zum Glück ist es mir gelungen, einige Mitarbeiter bereits zu vermitteln“, so Purpus, der sich ein paar Wochen Auszeit nehmen möchte und erst danach entscheiden will, wie es für ihn weitergeht. „Es gibt verschiedene Optionen, aber in meiner aktuellen Stimmung will und kann ich das nicht entscheiden.“

Derzeit bemühe er sich, einen geeigneten Nachmieter für die Geschäftsräume zu finden. Interessierte melden sich per E-Mail an F.Purpus@t-online.de.