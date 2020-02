Liedgut auf Leergut

Der große Saal des Kasch war erneut bis auf den letzten Platz gefüllt – und das Publikum nicht erst am Ende hellauf begeistert. Fotos: Knopp

Achim - Von Hans-ulrich Knopp. Erneut bebte der Boden im großen Saal des Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) bei einem Konzert aus der „Haste Töne“ Reihe, die ja mittlerweile Schlag auf Schlag ihr Publikum mit faszinierender Unterhaltung verwöhnt, ob der Begeisterung des Publikums. Über 280 Gäste feierten mit stehenden Ovationen und anhaltendem Fußstampfen die vier Glasblasflaschen- Musiker der Gruppe GlasBlas Sing aus Berlin. Die gaben mit ihrem Programm „Flaschmob“ volle zwei Stunden lang alles, um ihre Gäste bestens zu unterhalten, und das auf Musikinstrumenten, die landauf, landab als klassisches Leergut durchgehen würden.

Was man in Sachen Musik mit leeren Flaschen aller Art, Sprühflaschen, Wasserspendern und Ähnlichem musikalisch alles zaubern kann, wenn man Musik und Rhythmus im Blut hat, das präsentierte das Quartett faszinierend, voller Rhythmus, Power und Dynamik.

Andreas „Endie“ Lubert (Glasblasflasche, Ploppflasche, Gesang und Ukulele), Jan „Fritz“ Lubert (dasselbe ohne Ukulele), Frank Wegner (dito plus Kümmerling-Piccoloflasche und Bassflaschenleiste) sowie David „Möhre“ Möhring (plus geschlagener Plastikflasche, Wasserspender Bassdrum und Flachmanninoff-Orgel) präsentierten einen Mix aus zahlreichen eigenen Liedern und vielen bekannten Melodien mit eigenen Texten, der es wahrlich in sich hatte.

Fast immer wurde das Publikum aktiv mit einbezogen, durch rhythmisches Klatschen oder durch melodiöses Pfeifen, bis hin zum aktiven Mitsingen, was natürlich für die eine oder andere Lachsalve sorgte. Bärenstark auch das „Flaschenmusik-Memory Achim 2020 Spezial“. Zwei Kandidaten aus dem Publikum sollten Flaschenmusikmelodien wiedererkennen, und zwar nach original Memory-Regeln. Das war einfach genial, klang super und machte mächtig Stimmung im Saal.

Als Überleitung zwischen den einzelnen Songs gab es immer wieder kleinere Wortspiele und Geschichten, die garantiert für heftigen Lachmuskelkater sorgten. Zum Beispiel wie die Musiker der Band schilderten, dass sie an neuen Musikinstrumenten jederzeit sehr interessiert seien, dabei immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Flaschenmusikern legen, die man ja jederzeit zweifelsfrei an der fleischroten Nase erkennen kann.

Zwischendrin wieder mehrere musikalische Strophen von Ingo Insterburgs Jahrhundert-Hit „Ich liebte ein Mädchen in ….“. Nur, um eine Strophe zu nennen: „Salzgitter, die schmeckte vom Hals ab echt bitter“ und schon herrschte bei den Gästen erneut leichte Schnappatmung vor Lachen.

Die Stimmung wurde immer besser, die Zeit verging wie im Fluge und das Ende des kurzweiligen Konzertes nahte unaufhaltsam. Allerdings nicht ohne zwei tolle Zugaben, dafür sorgte das mehr als begeisterte Publikum mit nicht endendem Applaus.

Mit „Don‘t Worry, Be Happy“ von Bobby McFerrin auf Glasflaschen geblasen, auf Ploppflaschen geploppt, auf der Ukulele begleitet sowie gemeinsam mit Publikum gesungen fand der vergnügliche Musikabend ein würdiges Ende.

Bei der Begeisterung, die die Musik auf leeren Flaschen geblasen, geploppt, gestrichen und geschlagen im Achimer KASCH erzeugte, bleibt zu hoffen, dass es nicht wieder elf Jahre dauert, bis „GlasBlasSing“ erneut in Achim gastiert.