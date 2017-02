Lidl aufs Lieken-Gelände?

achim - Bei der Diskussion um die künftige Nutzung des ehemaligen Lieken-Geländes ist für die Achimer SPD klar, dass die Ergebnisse der beiden Bürgerworkshops und die dabei herausgearbeiteten Wünsche der Bürger die Grundlage für weitere Ratsbeschlüsse darstellen sollten, teilt die Partei in einer Presseerklärung mit.

Eine reine Einkaufsstadt auf dem Lieken-Areal sei unbedingt zu vermeiden. Sie wäre mit 7500 Quadratmetern fast viermal so groß wie die ganze Innenstadt, zusätzlich seien 350 Autostellplätze nötig. „Eine solche Konkurrenz würde bei ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen den Handel in der Innenstadt endgültig zum Erliegen bringen“, meinte in der Fraktionssitzung Werner Meinken. Das belegten auch Gutachten.

Die SPD ist so für eine Mischung aus Wohnflächen, Verkehrswegen und Gewerbe, auch Handel, für das Gelände.

Die Stadt bekomme Zuschüsse von Bund und Land für die Neuplanung der öffentlichen Verkehrswege. Dadurch könne eine bessere Verkehrsanbindung des Bahnhofs, auch mit besseren Parkmöglichkeiten, mit bedacht werden, ohne dass die klamme Stadtkasse zusätzlich belastet werden müsse..

Auf dieser Basis sei vom Bürgermeister ein breiter öffentlicher Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung angeschoben worden. Eine Mehrheit der Bürger für die „Mega-Einkaufsstadt“ sei dabei nicht zum Ausdruck gebracht worden. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung jetzt komplett zu ignorieren, sei schon dreist.

In allen Ortsteilen sei heute die Lebensmittelversorgung wohnortnah gesichert, stellt die SPD fest.

Nach Angaben der Gutachter bestehe in Achim für den täglichen Grundbedarf bereits eine Vollversorgung. Neue Großlebensmittelmärkte auf dem Lieken-Gelände hätten einen Verdrängungswettbewerb zur Folge. „Das heißt im Klartext, woanders macht ein Laden zu,“ erläuterte Meinken. „Das kann eine verantwortungsvolle Stadtplanung für alle Ortsteile nicht wollen.“

Sortimente, die in Achim nicht mehr vertreten seien, könnten auf den neuen Gewerbeflächen angeboten werden, das sehe das erarbeitete Planungsmodell vor. „Aber gewünschte zusätzliche Schuh-, Elektro- oder Möbelmärkte sehe ich zwischen Weserpark und Dodenhof nicht kommen, die Märkte sind verteilt.“ sagt Meinken.

Einen weiteren Baumarkt brauche man da auch nicht. Ein Umzug des Lidl-Marktes an der Bremer Straße, der sich mit Erweiterungsplänen befasst, auf das Lieken-Gelände sei dagegen vorstellbar und auch sinnvoll.

Ein Ausstieg aus der bisherigen Planung durch eine Ablehnung im Rat bedeute, dass man bei Null wieder anfange, meint die SPD. Eine Alternative mit einer konkreten Zielsetzung sei nirgends aufgeschrieben, geschweige denn begründet worden.

Die SPD macht sich so weiter für die Umsetzung der städtischen Planung stark. „Sonst ist das Ende der Ratsperiode erreicht – und es steht noch die Ruine,“ gibt Ratsfrau Petra Geisler zu bedenken.

Auch für die Fußgängerzone sei Klarheit gefragt, damit Investitionen wie zum Beispiel in den Gebäudekomplex neben der Bibliothek oder für die Nachnutzung des jetzigen Sparkassengebäudes erfolgreich sein könnten.