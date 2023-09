Im Werk gehen für immer Lichter aus

Von: Michael Mix

Teilen

Die Produktionsstätte und die Verwaltung der Achimer Stadtbäckerei im Gewerbepark Uesen werden geschlossen. © bartz

Achim – Die Achimer Stadtbäckerei, ist am Ende. Die Produktionsstätte samt der Verwaltung im wird im Zuge des Insolvenzverfahrens geschlossen, rund 100 Beschäftigten dort verlieren ihre Arbeit.

Das teilte Insolvenzverwalter Dr. Hans-Joachim Berner am Freitag mit. Mit der Zerschlagung des zuletzt mehr und mehr taumelnden Unternehmens endet die 226 Jahre dauernde Geschichte der Achimer Stadtbäckerei.

Bereits 2013, 2019 und 2020 stand die traditionsreiche Firma kurz vor der Pleite, schaffte aber jeweils mit Hilfe von neuen Konzepten oder durch den Einstieg von Investoren die Wende. Nun, beim vierten Insolvenzverfahren innerhalb von gut zehn Jahren, war die Stadtbäckerei offenbar nicht mehr zu retten. Immerhin rund 160 Arbeitsplätze in Filialen seien dank der Übernahme durch Wettbewerber gesichert worden, sagt Berner. Doch die letzte verbliebene Bäckerei mit Sitz in Achim verschwindet damit vom Markt. Der Sanierungsaufwand für das Werk sei zu groß gewesen, heißt es.

Ende einer Ära: Achimer Stadtbäckerei nach 226 Jahren insolvent

„Die Konsolidierung in der Bäckerei-Branche schreitet voran: So wird der Großteil der Filialen der insolventen Achimer Stadtbäckerei von anderen Bäckereiketten übernommen.“ Mit diesen Worten leitet der Insolvenzverwalter des Unternehmens, Hans-Joachim Berner, Partner der Verdener Kanzlei Willmer-Köster, die Pressemitteilung zum Aus für den bedeutenden Arbeitgeber in Achim ein.

Aktuell seien Übernahmevereinbarungen für 14 der „26 aktiven Filialen“ der Achimer Stadtbäckerei im norddeutschen Raum unterzeichnet worden. Die nicht von der dauerhaften Schließung betroffenen Verkaufsstellen – vor Kurzem gab es noch insgesamt mehr als 30 – werden Berner zufolge in den kommenden Tagen und Wochen neu eröffnen. Zu den Erwerbern zählten die Bäckerei Meyer Mönchhof aus Ganderkesee, die Bäckerei / Konditorei Heinrich von Allwörden (Mölln), Starke Bäcker (Schwanewede) und Haferkamp (Delmenhorst). Die Vereinbarungen sehen nach Angaben Berners die Übernahme der Beschäftigten in den Bäckereifilialen vor.

Über die finanziellen Details der jeweiligen Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. „Bei drei Filialen laufen derzeit noch Verhandlungen mit potenziellen Käufern zu letzten Details“, teilt Berner weiter mit. Für die übrigen Verkaufsstellen habe er mit dem Team der Insolvenzverwaltung und unterstützt von der Transaktionsberatung Wayes „keine Zukunftsperspektiven gefunden“, diese seien bereits geschlossen.

Insolvenz besiegelt: Achimer Stadtbäckerei schließt nach über zwei Jahrhunderten

„Insgesamt sind damit ein Großteil der aktuell rund 180 Arbeitsplätze in den Filialen der Achimer Stadtbäckerei gesichert“, stellt Berner fest. Den Beschäftigten der dicht gemachten Läden, „die nicht ihrerseits schon in neue Jobs gewechselt sind, waren zuvor nach Möglichkeit Arbeitsplätze in den anderen Filialen angeboten worden“.

Die Beschäftigten der Stadtbäckerei am Standort Achim wurden vom Insolvenzverwalter nach eigenen Angaben noch am Tag der offiziellen Eröffnung des Verfahrens, am Freitag, 1. September, über den aktuellen Stand der Dinge informiert. „Dabei wurde auch mitgeteilt, dass die Produktion am Standort Achim eingestellt wird.“

Dazu erläutert Hans-Joachim Berner: „Vor dem Hintergrund des Verkaufs der Filialen, aber auch aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs, insbesondere mit Blick auf den Brandschutz, haben sich keine Möglichkeiten zum Weiterbetrieb der Produktionsanlagen ergeben.“ Die rund 100 Beschäftigten in Produktion, Logistik und Verwaltung unterstütze er nach Kräften beim Übergang in neue Arbeitsverhältnisse.

Vom Markt verschwunden: Achimer Stadtbäckerei nach 226 Jahren insolvent

Das von der Stadtbäckerei / Garde betriebene Café in der Achimer Fußgängerzone hatte am Mittwoch letztmals geöffnet. © -

„Wir freuen uns, dass rund 160 Arbeitsplätze in den Filialen erhalten bleiben. Das ist ein Sanierungserfolg, zu dem alle Beteiligten beigetragen haben“, sagt Berner.

Die Achimer Stadtbäckerei GmbH & Co. hatte Anfang Juli 2023 beim zuständigen Amtsgericht in Verden einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Eine wesentliche Ursache der finanziellen Schieflage bei dem Unternehmen waren laut Berner „das schwierige Branchenumfeld, das von hohen Kostensteigerungen für Energie und Rohwaren gekennzeichnet ist“.

Im Zuge des am Freitag offiziell eröffneten Insolvenzverfahrens wurde Dr. Hans-Joachim Berner zum Insolvenzverwalter der Bäckerei-Kette bestellt. Er hat die Firma bereits während der Phase des vorläufigen Verfahrens seit Juli im Team mit Dr. Malte Köster als vorläufigem Insolvenzverwalter begleitet.

Trotz der jüngsten Erschwernisse durch die Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation kommt das jetzige Aus für die Stadtbäckerei etwas überraschend. Ende 2020 hatte die Beteiligungsgesellschaft „Back und mehr“ aus der Schweiz den Betrieb mit damals noch 420 Kräften und 38 Filialen von Achim bis Buxtehude übernommen und damit die Insolvenz abgewendet. Die beiden Renzi-Brüder als neue Chefs und Mitgesellschafter Sebastian Rümmelin beklagten zwar einen „enormen Investitionsstau“ im Werk, steckten aber eine „sechsstellige Summe“ in die Sanierung der Produktionsstätte und von Filialen.

226 Jahre Tradition enden: Insolvenz der Achimer Stadtbäckerei

Der bisherige Geschäftsname ist bereits passé. Am Montag erfolgt der Neustart durch die Bäckerei Meyer Mönchhof. © mix

Dem Vernehmen nach sollen die Geldgeber zuletzt sogar neue Betriebsgesellschaften gegründet und unter anderem Aldi mit Backwaren beliefert haben. Aber nun gehen bei der Stadtbäckerei, die vor Jahren den Konkurrenten Garde aus Bremen geschluckt hatte, die Lichter aus.