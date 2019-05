Achim – Ein wenig Wehmut liegt über der aktuellen Ausstellung des Fotoclubs Thedinghausen. Bereits zum 16. Mal zeigen die Lichtbildner ihre Arbeiten im Teehaus Hashagen. Diesmal zum Jahresthema „Brücken“. Eine weitere Ausstellung wird es dort nicht geben. Das Geschäft schließt in Kürze (wir berichteten). „Wir haben hier immer besonders gerne unsere Fotografien gezeigt“, sagt Burkhard Andrießen. Er ist eines von insgesamt 22 Mitgliedern des Fotoclubs.

Alle 22, so Andrießen, seien vor allem interessiert an der bildlichen Umsetzung eines Motivs, weniger an Diskussionen über Kameras oder Objektive. „Solche Gespräche gibt es zwar, sie stehen aber nicht im Vordergrund.“ Die im Teehaus Hashagen noch bis Ende des Monats ausgestellten Fotografien sind ausnahmslos mit digitalen Kameras aufgenommen worden: „Ein Kollege, der noch analoge Aufnahmetechnik bevorzugte, hat sich leider zurückgezogen“, bedauert Andrießen. Dem Club-Thema „Brücken“ haben die Mitglieder sich wortgetreu oder im „breiten Interpretationsspektrum“ genähert.

Tatsächlich sind auf den Bildern die Bauwerke mit verbindender Funktion für Stadt und Landschaft deutlich in der Mehrheit. Brücken neben Klopfern auf der Teppichstange oder Menschen, die aus ihren Körpern gelenkig „eine Brücke bauen“ lockern die Serie auf. Für alle Fotografien gilt: Licht und Komposition müssen stimmen.

Die Mitglieder des Fotoclubs treffen sich stets am ersten Dienstag des Monats im Gasthaus Kehlenbeck in Lunsen. Alle an der Fotografie Interessierten sind willkommen. Das neue Jahresthema ist auch schon in Arbeit. Es geht um Schärfe und Unschärfe. häg