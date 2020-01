Liane Wiesner löst Wächter an Spitze ab

Liane Wiesner hält hier das Klimaführerschein-Arbeitsheft „Bonni & Bo“ in den Händen. Sie hat Hans-Jürgen Wächter an der Spitze der Bürgerstiftung Achim beerbt. Neben ihm stehen die Vorstandsmitglieder Axel Eggers, Dr. Gerhard Bethmann und Rolf Wiesner. Rechts Sascha Erbacher, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Liane Wiesner ist neue Vorsitzende der Bürgerstiftung Achim. Sie löst Hans-Jürgen Wächter ab, der dieses Amt auf eigenen Wunsch nur ein Jahr ausüben wollte. Der frühere Ratsvorsitzende und Landrat war Ende 2018 für Rolf Wiesner in die Bresche gesprungen, der den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Ehefrau Liane Wiesner, schon länger im Vorstand tätig, habe sich bereit erklärt, den Spitzenposten zu übernehmen, „aber auch nur erstmal für ein Jahr“, teilte Sascha Erbacher, Vorsitzender des Kuratoriums der Bürgerstiftung, am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rathaus mit.

Der Aufsichtsratschef, der gerne weitere Mitstreiter bei der wohltätigen Organisation begrüßen würde, dankte Wächter für dessen Wirken. In der gut einjährigen Amtszeit habe der bisherige Vorsitzende „viele Projekte begleitet und vorangetrieben“.

Er habe einige neue Ideen einbringen können, sagte Hans-Jürgen Wächter und erinnerte an die von ihm initiierte Reihe „Zeitgespräche“. Aber nun wolle er zusammen mit seiner Frau mehr Freizeit genießen. „Ich bin als bald 74-Jähriger in einem Alter, in dem ich kürzertreten darf.“ Er engagiere sich jetzt nahezu 50 Jahre lang ehrenamtlich, die längste Zeit davon kommunalpolitisch. Auch künftig wolle er sich nicht zur Ruhe setzen. So sei er unter anderem nach wie vor als Schöffe beim Verwaltungsgericht Stade im Einsatz. „Und ich werde weiterhin meine Kontakte und Erfahrungen der Bürgerstiftung zur Verfügung stellen“, versprach Wächter und kündigte an, „etwas für den Fahrradtourismus“ tun zu wollen.

„Eine neue Schutzhütte für den Weserradweg ist angedacht“, konkretisierte Amtsnachfolgerin Wiesner. Diese solle im Bereich Baden / Uesen aufgebaut werden. Die Grundstücksverhandlungen liefen noch.

Als zweites neues großes Projekt der Bürgerstiftung will die Vorsitzende einen „Klimaführerschein“ für alle Fünftklässler in Achim auf den Weg bringen. Vorbild ist dabei eine Aktion in der Stadt Bonn. Dort hätten mehr als 10 000 Kinder diesen speziellen Führerschein mit Hilfe des Arbeitshefts „Bonni & Bo“ erworben. Sie hoffe, dass der herausgebende Verlag bereit sei, das ansprechend gestaltete, bunte Schriftwerk auf Achim umzumünzen. „Wir wollen hier natürlich nicht den Rhein im Heft haben, sondern die Weser“, erläuterte Liane Wiesner. Auf kindgerechte Weise behandele „Bonni & Bo“ das hochaktuelle Thema. Die Hauptfigur, ein kleiner Eisbär, frage sich, warum die Eisschollen immer kleiner werden.

Die bewährten Projekte, wie „Lernort Bauernhof“ oder „Lernort Wald“, würden auch im 15. Jahr des Bestehens der Bürgerstiftung fortgesetzt, informierte Hans-Jürgen Wächter. Bisher hätten dadurch 1 700 Kinder hautnah erlebt, wie Kühe gemolken und Butter oder Käse hergestellt werden, und immerhin 800 Mädchen und Jungen sei das Ökosystem Wald nähergebracht worden, bilanzierte Sascha Erbacher. „Möglichst alle Kinder aus Kita und Grundschule in Achim sollen von diesen Programmen profitieren“, betonte Vorstandsmitglied Rolf Wiesner.

Finanzieren kann die Bürgerstiftung derlei Aktionen durch Einnahmen. Im vergangenen Jahr seien zum Beispiel durch die beiden Bücherflohmärkte im Frühjahr und Herbst 6 500 Euro zusammengekommen, berichtete Rolf Wiesner und merkte an: „Das ist wichtig bei den drohenden Negativzinsen auf dem Stiftungskonto.“

Bei der nächsten Lesung von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf in Achim am Samstag, 22. Februar, in der St.-Laurentius-Kirche, erneut auf Einladung der Buchhandlung Hoffmann, übernehme die Stiftung die Getränkeversorgung. „Auch auf diese Weise erzielen wir Einnahmen.“

Die Bürgerstiftung würde nach Wiesners Worten gerne noch mehr Schwimmkurse anbieten. „Aber es fehlen Trainer.“ Die steigende Zahl von Nichtschwimmern und Badetoten bezeichnete er als „besorgniserregend“.