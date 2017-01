Zum letzten Mal eine Ü-30-Fete

ACHIM - Nach zehn Jahren gibt es am Sonnabend, 14. Januar, die letzte Ü-30-Fete im Achimer Kasch. Aber das dem Discoalter entwachsene Publikum könne natürlich auch weiterhin im Kulturhaus feiern, verspricht das dortige Team.

Die legendäre Achimer Tanznacht sowie Motto-Partys mit 90er-Musik oder die 50plus-Fete gebe es nach wie vor.

k-roof events präsentiert jetzt am Sonnabend die gewohnte Disconacht, bei der es zurück geht in die gute alte Zeit von den Siebzigern bis zu den Neunzigern. Aber auch aktuelle Hits aus dem neuen Jahrtausend befinden sich zwischen den Evergreens im Repertoire der Diskjockeys. Ob zu Partyklassikern, legendären Rockhits oder dem Discosound der Siebziger – Freunde und Bekannte treffen, in Erinnerungen schwelgen und gemeinsam feiern, Tanzen und Spaß haben in einer exklusiven Atmosphäre – das bietet auch diese letzte Ü-30-Fete.

Los geht‘s um 21 Uhr, und der Eintritt kostet sieben Euro. Wer bis 22 Uhr erscheint, zahlt nur fünf Euro.